Боевики пять раз обстреляли позиции сил АТО, пострадали трое бойцов

За прошедшие сутки в зоне АТО было зафиксировано пять обстрелов украинских позиций со стороны террористов.

Как сообщает пресс-центр АТО, на донецком направлении боевики применили 120 мм минометы неподалеку Каменки и Новотроицкого. Вблизи Водяного террористы обстреляли опорные пункты сил АТО из ручных противотанковых гранатометов. В районе шахты Бутовка гибридные войска выпустили более сорока мин калибра 82 мм и стреляли из гранатометов различных видов.

На луганском направлении из стрелкового оружия были обстреляны украинские позиции возле Зайцево.

В штабе также добавили, что в результате обстрелов ранены двое украинских военных, еще один - получил боевую травму.

Напомним, в течение дня 4 февраля боевики за день трижды обстреливали позиции ВСУ.