Абромавичус назвал три вещи, которых Украина может научить мир Сегодня, 21:29 446 Цей матеріал також доступний українською

Об этом экс-министр экономического развития и торговли Украины рассказал сегодня во время лекции НВ "Мир 2019. Что изменится уже завтра?"

«Когда говорят, что в Украине свой путь, то это как говорить - давайте продолжать делать то, что мы делаем сейчас», - отметил экс-чиновник.

Абромавичус отметил, что отдельного украинского пути нет - иначе бы его копировали.

«Но появились и вещи, которых у нас могут поучиться. Становление одной из сильнейших армий Европы, реформа государственных закупок ProZorro и то, что мы знаем от Валерии Гонтаревой - за короткое время закрыть приблизительно сто банков. Это беспрецедентная реформа в мировых масштабах», - добавил Абромавичус.