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Абромавичус назвал три вещи, которых Украина может научить мир

Сегодня, 21:29
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Об этом экс-министр экономического развития и торговли Украины рассказал сегодня во время лекции НВ "Мир 2019. Что изменится уже завтра?"

«Когда говорят, что в Украине свой путь, то это как говорить - давайте продолжать делать то, что мы делаем сейчас», - отметил экс-чиновник.

Абромавичус отметил, что отдельного украинского пути нет - иначе бы его копировали.

«Но появились и вещи, которых у нас могут поучиться. Становление одной из сильнейших армий Европы, реформа государственных закупок ProZorro и то, что мы знаем от Валерии Гонтаревой - за короткое время закрыть приблизительно сто банков. Это беспрецедентная реформа в мировых масштабах», - добавил Абромавичус.

Теги:   Айварас Абромавичус

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