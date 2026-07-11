Російські хакери, пов'язані з Кремлем, використовували підключені до інтернету камери спостереження та домофонні системи для стеження за маршрутами постачання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на Службу загальної розвідки та безпеки Нідерландів (AIVD) і Військову розвідку Нідерландів (MIVD).

За даними спецслужб, російська кібероперація була спрямована на IP-камери, встановлені вздовж маршрутів, якими транспортували військову техніку до України через країни НАТО.

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Метою зловмисників було отримання інформації про види та обсяги озброєння, що передавалося Києву.

«Організації з IP-камерами на цих маршрутах вже попередили, щоб вони могли вжити заходів», — заявили у нідерландських спецслужбах.

За їхніми даними, операція охопила країни-члени НАТО, зокрема Нідерланди, а також Україну.

У розвідці пояснили, що IP-камери часто мають недостатній рівень захисту. Багато пристроїв використовують стандартні паролі, застаріле програмне забезпечення та заводські налаштування, що значно спрощує несанкціонований доступ.

За інформацією The Telegraph, серед таких пристроїв нерідко були камери домофонів, через які власники віддалено спостерігають за своїми будинками за допомогою смартфонів.

«Коли IP-камеру ідентифіковано, зловмисник може спробувати отримати доступ до неї через інтернет. Це часто відносно легко, оскільки багато IP-камер, підключених до інтернету, недостатньо захищені», — зазначили в нідерландській розвідці.

За оцінкою спецслужб, використання зламаних камер спостереження стало одним із поширених методів збору розвідувальної інформації під час сучасних воєн.

Такі пристрої дають можливість спостерігати за переміщенням техніки із землі, не використовуючи дрони чи супутники, а власники камер часто навіть не підозрюють, що їхні пристрої були скомпрометовані.