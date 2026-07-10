Кремль намагається скоригувати свою риторику у відповідь на заяви адміністрації президента США Дональда Трампа, яка заперечує російські переговорні тактики та визнає успіхи України на полі бою, сказано в аналізі Інституту вивчення війни (ISW) 9 липня.

ISW проаналізував твердження речника Кремля Дмитра Пєскова, який, коментуючи рішення США про надання Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot, заявив, що Штати завжди надавали військову допомогу Києву. Пєсков також заявив, що Кремль розглядає рішення Трампа як «помилки», а не як ескалацію.

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Таким чином Кремль намагається применшити важливість ліцензії на виробництво ракет до Patriot, щоб залишити відкритою можливість для переговорів зі США, сподіваючись на поступки від України та її союзників, говориться в аналізі.

Пєсков також заявляв, що Трамп не дзвонив російському диктатору Володимиру Путіну, але додав, що Москва залишається відкритою до переговорів із Трампом. Своєю чергою речниця Міністерства закордонних справ країни-агресора Марія Захарова 8 липня повторила наратив Кремля про те, що США, як і раніше, «не зацікавлені» у сприянні європейській безпеці.

Твердження Пєскова та Захарової свідчать про те, що Кремль ще не розробив узгодженої інформаційної відповіді на нещодавні зусилля адміністрації Трампа, спрямовані на протидію російським наративам, припускає ISW.

6 липня держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що після американо-російського саміту на Алясці в серпні 2025 року не було укладено жодної письмової угоди щодо України. Це підриває спроби Росії використати зустріч як інструмент для ведення переговорів.

Високопоставлені американські чиновники також нещодавно визнали тактичні та оперативні успіхи України, що суперечить російській версії про те, що її війська наступають по всій лінії фронту, підкреслює ISW.

8 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон передасть Києву ліцензію на виробництво ракет для ЗРК Patriot. Про це він сказав під час саміту НАТО в Анкарі, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.