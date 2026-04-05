Іран заявив, що повністю відкриє Ормузьку протоку лише після того, як йому компенсують фінансові збитки, завдані війною. Таку умову Тегеран озвучив на тлі нових погроз президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNN.

Високопоставлений іранський чиновник заявив, що протока буде повністю відкрита лише після «повної компенсації» фінансових втрат Ірану від війни. Таким чином, Тегеран фактично пов’язує відновлення повноцінного судноплавства не лише з безпековими гарантіями, а й із новими політичними та фінансовими умовами.

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Мехді Табатабаї, заступник із комунікацій в адміністрації президента Ірану, відреагував на останній ультиматум Дональда Трампа, заявивши, що така риторика свідчить про «крайній відчай і лють» американського лідера.

Окремо CNN повідомляє, що Оман та Іран упродовж останніх двох тижнів ведуть переговори щодо можливих варіантів повного відкриття Ормузької протоки. За словами джерела телеканалу, сторони обговорюють формат «протоколу безпечного проходу», який міг би дозволити комерційному судноплавству знову повноцінно користуватися маршрутом.

За інформацією CNN, Пакистан і Єгипет також залишаються серед країн, які підтримують контакт між офіційними представниками США та Ірану на тлі спроб не допустити подальшої ескалації.

Нові заяви Тегерана пролунали після чергового ультиматуму Дональда Трампа. У CNN у неділю вранці нагадували, що президент США знову поставив Ірану жорсткий дедлайн щодо відкриття Ормузької протоки й пригрозив новим ударом у разі відмови.

Той самий ефір CNN показував, що конфлікт навколо протоки входить у ще небезпечнішу фазу: телеканал прямо назвав нинішній момент одним із найризикованіших у війні, а ультиматум Трампа — таким, що звужує простір для маневру.

За останні дні Трамп неодноразово вимагав від Ірану відкрити Ормузьку протоку та паралельно посилював погрози новими ударами по інфраструктурі. На тлі цього переговорний канал формально ще зберігається, однак позиції сторін виглядають дедалі жорсткішими.