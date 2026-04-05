Трамп висунув Ірану ультиматум про відкриття Ормузької протоки, використавши нецензурний вислів

Вчора Дональд Трамп заявив, що в Ірану є 48 годин на відкриття Ормузької протоки (Фото: Alex Brandon/Pool via REUTERS)

Оновлено 21:03 Трамп написав у Truth Social точний час, до якого він, імовірно, чекатиме розблокування Ормузької протоки.

«Вівторок, восьма вечора Східний час», — сказано в цьому дописі.

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Інфографіка: Скірншот Donald J. Trump via Truth Social

В інтерв'ю The Wall Street Journal Трамп пригрозив знищити всі іранські електростанції, якщо лідери країни не погодяться відкрити Ормузьку протоку до вечора вівторка.

«Якщо вони не візьмуть на себе зобов’язання, якщо вони захочуть тримати її закритою, вони втратять кожну електростанцію та всі інші заводи, які вони мають у всій країні», — заявив президент США.

На запитання про те, коли, на його думку, війна закінчиться, Трамп відповів: «Я повідомлю вам досить скоро».

«Але ми знаходимося в дуже сильній позиції, і цій країні знадобиться 20 років, щоб відбудуватися, якщо їм пощастить, якщо у них буде країна. І якщо вони нічого не зроблять до вівторка вечора, у них не буде жодних електростанцій, і у них не буде жодних мостів», — сказав він.

На запитання, чи стурбований він тим, що народ Ірану, країни з населенням 93 мільйони людей, може постраждати, якщо буде уражено цивільну інфраструктуру, Трамп відповів: «Ні, вони хочуть, щоб ми це зробили», стверджуючи, що іранський народ «живе в пеклі».



Оновлено 18:16 Під час телефонної розмови з ведучим Fox News Трейтом Інгстом Трамп заявив, що якщо Іран не укладе угоду і не зробить це швидко, він розгляне можливість «рознести все під три чорти» і взяти під контроль нафту.

Президент США додав, що в такому разі по всьому Ірану падатимуть мости і будуть знищені електростанції.

Коли ведучий запитав у президента про можливість угоди, Трамп сказав, що ті, хто ведуть переговори від імені Ірану, мають амністію, і не виключив, що зможе домогтися угоди вже до завтрашнього дня.

«Я думаю, є хороші шанси — вони зараз ведуть переговори», — зазначив він.

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«У вівторок в Ірані буде „День електростанції“ та „День мосту“, і все це одночасно. Це буде щось!!! Відкрийте й***ну протоку, божевільні покидьки, або житимете в пеклі. Просто дивіться! Хвала Аллаху», — написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Інфографіка: Скірншот Donald J. Trump via Truth Social

Спроби Трампа домогтись розблокування Ормузької протоки

4 квітня Трамп поставив Ірану 48-годинний дедлайн для відкриття Ормузької протоки.

У відповідь у Тегерані заявили, що в разі подальших атак на інфраструктуру «ворота пекла» відкриються вже для США та Ізраїлю.



Напередодні Іран заявив, що дає дозвіл на прохід Ормузькою протокою для суден, які перевозять «товари першої необхідності».

3 квітня повідомлялось, що США за один день втратили два військові літаки. Іранські сили збили F-15E над територією країни, льотчиків урятували. Того ж дня поблизу Ормузької протоки був втрачений і штурмовик A-10 Warthog; його єдиного пілота вдалося врятувати. За даними західних медіа, це один із найсерйозніших епізодів ескалації, який різко підвищив ставки у протистоянні Вашингтона і Тегерана.

В цей день видання The Wall Street Journal повідомило, що зусилля країн Близького Сходу та інших регіональних посередників на чолі з Пакистаном стосовно організації переговорів про припинення вогню між Сполученими Штатами та Іраном зайшли у глухий кут.

31 березня The Wall Street Journal написало, що президент США Дональд Трамп готовий піти на завершення війни проти Ірану навіть у тому разі, якщо нині заблокована Ормузька протока так і не буде повністю відкрита.