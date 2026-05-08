OSINT-фахівець встановив, що знімок було зроблено з паркування ТЦ Планета, що приблизно за 5,5 км від території ПНОС.

Російська влада підтвердила атаку «на одне з промислових підприємств», але не уточнила назви.

Реклама

За даними місцевих каналів, у частині шкіл скасували заняття, у деяких школах дітей евакуювали.

Фото: @astrapress

Фото: @astrapress

Лукойл-Пермнафтооргсинтез (ПНОС) — один з найбільших нафтопереробних заводів (НПЗ) Росії, розташований у Пермі. Підприємство, що входить до групи Лукойл, переробляє понад 13 млн. тонн нафти на рік і є ключовим промисловим об'єктом регіону, одним із найбільш технологічно оснащених у РФ, він забезпечує паливом як внутрішній ринок, так і експортні напрями.

29 квітня Служба безпеки України заявила про завдання удару по російській нафтоперекачувальній станції поблизу Пермі. Тоді на станції виникла масштабна пожежа — горіли майже всі резервуари для зберігання нафти.

30 квітня в СБУ повідомили про новий удар по нафтовій інфраструктурі РФ. Зокрема, було пошкоджено об'єкти на нафтопереробному заводі Лукойл-Пермнафтооргсинтез — одному з найбільших російських НПЗ.

У ніч проти 7 травня жителі російського міста Перм стали повідомляти про атаку, публікувати кадри з клубами диму та прольотом безпілотників. Згодом командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) заявив, що удару по Пермі завдали дрони Птахів 1-го окремого центру СБС.