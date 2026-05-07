Супутникові знімки від 7 травня, що є в доступі у NV, підтверджують нову масштабну пожежу на нафтоперекачувальній станції біля міста Перм у Пермському краї РФ.

Дим вже розтягнувся орієнтовно на 15 кілометрів від резервуарів, але цього разу — на південь від Пермі, не накриваючи само місто.

Перший удар по цьому об'єкту відбувся ще у ніч проти 29 квітня 2026 року. З того часу резервуари безперервно палали, дим від пожежі розтягнувся на багато кілометрів та спостерігався з будь-якої точки міста Перм.

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Пожежа станом на 7 травня / Фото: NV

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод Лукойл-Пермнефтеоргсинтез у Пермському краї РФ. Він є одним із найбільших НПЗ РФ з проєктною потужністю переробки близько 13 мільйонів тонн нафти на рік.

У ніч проти 7 травня жителі російського міста Перм стали повідомляти про атаку, публікувати кадри з клубами диму і прольотом безпілотників. Згодом командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) заявив, що удару по Пермі завдали дрони Птахів 1 окремого центру СБС.

Російські НПЗ у вогні

29 квітня Служба безпеки України заявила про завдання удару по російській нафтоперекачувальній станції поблизу Пермі. Тоді на станції виникла масштабна пожежа — горіли майже всі резервуари для зберігання нафти.

30 квітня в СБУ повідомили про новий удар по нафтовій інфраструктурі РФ. Зокрема було пошкоджено об'єкти на нафтопереробному заводі Лукойл-Пермнафтооргсинтез — одному з найбільших російських НПЗ.