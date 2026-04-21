В Єльському університеті стартує перша міжнародна лідерська програма для українських ветеранів

Програма Ukrainian Veterans Leadership Program спрямована на розвиток лідерського потенціалу через доступ до освітніх практик світового рівня. Програма є ключовим елементом довгострокової стратегії Фонду з розвитку лідерства в Україні.

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Пілотною фазою UVLP стане співпраця з Yale Jackson School of Global Affairs (Школою глобальних справ Єльського університету), яка готує лідерів для роботи з глобальними викликами. У межах цієї програми перша група з 15 українських ветеранів та ветеранок вирушить на інтенсивне навчання до США наприкінці квітня 2026 року.

Учасники працюватимуть із провідними викладачами та практиками у сферах лідерства, стратегічного мислення та ухвалення рішень у складних середовищах. Особливий фокус програми — розвиток лідерських навичок, які є універсальними та застосовуються в усіх сферах життя: військовій службі, громадах, бізнесі та громадянському суспільстві.

«Ті, хто захищав Україну, вже продемонстрували виняткові лідерські якості. Вони заслуговують на все найкраще — найкращу освіту, реабілітацію світового рівня та найвищі стандарти підтримки у всіх сферах. Ця лідерська програма в Єльському університеті надає їм доступ до найкращого глобального навчання.

Менторство професорів світового рівня надихне наших героїв та героїнь і надасть їм нових можливостей, але я так само переконаний, що викладачам Єльського університету і, власне, усім нам, є чому повчитися у них", — сказав Віктор Пінчук, бізнесмен, філантроп, засновник Фонду Віктора Пінчука.

«Для нас велика честь вітати цих ветеранів у стінах Єль Джексон. Наші викладачі та старші наукові співробітники є провідними експертами з історії, економіки, політичних наук і практики міжнародних відносин — і вони запропонують учасникам новий погляд як на їхній попередній досвід, так і на майбутні можливості», — сказав Джим Левінсон, професор міжнародних справ і декан Школи глобальних справ Джексона Єльського університету.

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Що відомо про Школу глобальних справ Джексона Єльського університету

Школа глобальних справ Джексона Єльського університету є професійною школою, що пропонує міждисциплінарні академічні програми для підготовки лідерів у сфері міжнародних відносин та глобальної політики. Її магістерські програми включають Master of Public Policy та Master of Advanced Study in Global Affairs, а також низку спільних та бакалаврських програм. Єльський університет, заснований у 1701 році, прагне покращувати світ сьогодні та для майбутніх поколінь через визначні дослідження, освіту та практичну діяльність.

Інші ініціативи Фонду Віктора Пінчука

UVLP є важливим доповненням до екосистеми лідерських ініціатив Фонду Віктора Пінчука. За словами представників, Фонд протягом двох десятиліть підтримує розвиток нового покоління лідерів через такі програми, як лідерські семінари Aspen, найбільшу стипендіальну програму в Україні Завтра.UA та міжнародну програму WorldWideStudies.

UVLP доповнює також ініціативи Віктора та Олени Пінчуків орієнтовані на ветеранів та військових: RECOVERY — мережу високотехнологічної фізичної реабілітації військових і ветеранів; ПОВЕРНЕННЯ — програму підтримки психічного здоров’я військових, ветеранів та їхніх родин; а також ініціативу Message from the Frontline, яка сприяє обміну думками українських ветеранів та військових із західними високопосадовцями.