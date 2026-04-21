В Йельском университете стартует первая международная лидерская программа для украинских ветеранов

Программа Ukrainian Veterans Leadership Program направлена на развитие лидерского потенциала через доступ к образовательным практикам мирового уровня. Программа является ключевым элементом долгосрочной стратегии Фонда по развитию лидерства в Украине.

Реклама

Пилотной фазой UVLP станет сотрудничество с Yale Jackson School of Global Affairs (Школой глобальных дел Йельского университета), которая готовит лидеров для работы с глобальными вызовами. В рамках этой программы первая группа из 15 украинских ветеранов и ветеранок отправится на интенсивное обучение в США в конце апреля 2026 года.

Участники будут работать с ведущими преподавателями и практиками в сферах лидерства, стратегического мышления и принятия решений в сложных средах. Особый фокус программы — развитие лидерских навыков, которые являются универсальными и применяются во всех сферах жизни: военной службе, общинах, бизнесе и гражданском обществе.

«Те, кто защищал Украину, уже продемонстрировали исключительные лидерские качества. Они заслуживают всего самого лучшего — лучшее образование, реабилитацию мирового уровня и высокие стандарты поддержки во всех сферах. Эта лидерская программа в Йельском университете предоставляет им доступ к лучшему глобальному обучению.

Менторство профессоров мирового уровня вдохновит наших героев и героинь и предоставит им новые возможности, но я так же убежден, что преподавателям Йельского университета и, собственно, всем нам, есть чему поучиться у них", — сказал Виктор Пинчук, бизнесмен, филантроп, основатель Фонда Виктора Пинчука.

«Для нас большая честь приветствовать этих ветеранов в стенах Йель Джексон. Наши преподаватели и старшие научные сотрудники являются ведущими экспертами по истории, экономике, политическим наукам и практике международных отношений — и они предложат участникам новый взгляд как на их предыдущий опыт, так и на будущие возможности», — сказал Джим Левинсон, профессор международных дел и декан Школы глобальных дел Джексона Йельского университета.

Реклама:

Что известно о Школе глобальных дел Джексона Йельского университета

Школа глобальных дел Джексона Йельского университета является профессиональной школой, предлагающей междисциплинарные академические программы для подготовки лидеров в сфере международных отношений и глобальной политики. Ее магистерские программы включают Master of Public Policy и Master of Advanced Study in Global Affairs, а также ряд совместных и бакалаврских программ. Йельский университет, основанный в 1701 году, стремится улучшать мир сегодня и для будущих поколений через выдающиеся исследования, образование и практическую деятельность.

Другие инициативы Фонда Виктора Пинчука

UVLP является важным дополнением к экосистеме лидерских инициатив Фонда Виктора Пинчука. По словам представителей, Фонд в течение двух десятилетий поддерживает развитие нового поколения лидеров через такие программы, как лидерские семинары Aspen, крупнейшую стипендиальную программу в Украине Завтра.UA и международную программу WorldWideStudies.

UVLP дополняет также инициативы Виктора и Елены Пинчук ориентированные на ветеранов и военных: RECOVERY — сеть высокотехнологичной физической реабилитации военных и ветеранов; ПОВЕРНЕННЯ — программу поддержки психического здоровья военных, ветеранов и их семей; а также инициативу Message from the Frontline, которая способствует обмену мнениями украинских ветеранов и военных с западными чиновниками.