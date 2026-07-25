Що подивитися. ТОП-7 детективних серіалів, які вкрадуть ваші вихідні

Нині знімають чимало детективних серіалів. А от справді хороших — не так уже й багато. Поділюся тими, що мене вразили.

Хороший детектив починається не з трупа. Він починається з людини, яка не вміє зупинятися. Труп — це просто привід. Справжній сюжет завжди про того, хто йде по сліду, забувши поїсти, поспати й вчасно піти на пенсію.

Реклама

Ось серіали, що можуть порадувати шанувальників якісного детективу. Об’єднує їх не жанр, а головний герой. Той, хто не довіряє системі, але все одно на неї працює. Той, хто знає: закон і справедливість — це не одне й те саме. І щоразу обирає друге.