Олексій Бондарєв

Олексій Бондарєв

Оглядач кіно

Що подивитися. ТОП-7 детективних серіалів, які вкрадуть ваші вихідні

25 липня, 18:31
NV Преміум
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Найкращі детективні серіали (Фото: Прайм)

Найкращі детективні серіали (Фото: Прайм)

Нині знімають чимало детективних серіалів. А от справді хороших — не так уже й багато. Поділюся тими, що мене вразили. 

Хороший детектив починається не з трупа. Він починається з людини, яка не вміє зупинятися. Труп — це просто привід. Справжній сюжет завжди про того, хто йде по сліду, забувши поїсти, поспати й вчасно піти на пенсію.

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Ось серіали, що можуть порадувати шанувальників якісного детективу. Об’єднує їх не жанр, а головний герой. Той, хто не довіряє системі, але все одно на неї працює. Той, хто знає: закон і справедливість — це не одне й те саме. І щоразу обирає друге.

Теги:   Детективы Серіали

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