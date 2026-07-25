Что посмотреть. ТОП-7 детективных сериалов, которые украдут ваши выходные

Детективных сериалов нынче снимают много. А вот хороших - не так чтобы очень много. Поделюсь теми, которые меня впечатлили.

Хороший детектив начинается не с трупа. Он начинается с человека, который не умеет останавливаться. Труп — это просто повод. Настоящий сюжет всегда про того, кто идет по следу, забыв поесть, поспать и вовремя уйти на пенсию.

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Вот сериалы, которые могут порадовать любителей хорошего детектива. Объединяет их не жанр — объединяет герой. Который не доверяет системе и все равно на нее работает. Который знает, что закон и справедливость — не одно и то же. И каждый раз выбирает второе.