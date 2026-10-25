Що подивитися. ТОП-5 найбезкомпромісніших екшн-серіалів

Кріс Пратт повернувся з другим сезоном серіалу «Список смертників». Саме час поговорити про брутальний — і майже напевно переважно чоловічий — контент у сучасному світі стримінгу.

У першому сезоні морпіх Джеймс Різ викреслив зі свого списку смертників усі імена, але Prime Video вирішила, що це була лише чернетка. 21 жовтня платформа випустила одразу вісім серій другого сезону «Списку смертників». Чекати довелося чотири роки. За цей час Кріс Пратт встиг схуднути, відростити бороду відлюдника і, судячи з перших рецензій, навчитися грати стриманіше, ніж будь-коли раніше. В основі сезону — другий роман Джека Карра «Істинно віруючий», і Різ перетворюється з месника-одинака на героя глобального шпигунського бойовика.

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Привід чудовий. Саме час зібрати компанію, в якій йому не буде соромно з’явитися.

Герої цієї добірки мають одну професію, хоча в резюме вона записана по-різному. «Морський котик». Куратор із ЦРУ. Посередник між в’язницею та вулицею. Кризовий менеджер нафтової компанії. Поліцейський під прикриттям. По суті, всі вони — чистильники. Вони виконують брудну роботу, про яку решта воліє не знати, доки її зроблено добре.