Что посмотреть. ТОП-5 самых бескомпромиссных экшн-сериалов

Крис Пратт вернулся со вторым сезоном Списка смертников. Самое время поговорить о брутальном, и почти наверняка преимущественно мужском контенте в современном мире стриминга.

В первом сезоне морпех Джеймс Риз вычеркнул из своего списка смертников все имена, но Prime Video решила, что это был черновик. 21 октября платформа выложила сразу восемь серий второго сезона Списка смертников. Ждать пришлось четыре года. За это время Крис Прэтт успел похудеть, отрастить бороду отшельника и, судя по первым рецензиям, научиться играть тише, чем когда-либо прежде. В основе сезона лежит второй роман Джека Карра Истинно верующий, и Риз из мстителя-одиночки превращается в героя глобального шпионского боевика.

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Повод отличный. Самое время собрать компанию, в которой ему будет не стыдно появиться.

У героев этой подборки одна профессия, хотя в резюме она записана по-разному. Морской котик. Куратор ЦРУ. Посредник между тюрьмой и улицей. Кризисный менеджер нефтяной компании. Полицейский под прикрытием. По сути, все они чистильщики. Они делают грязную работу, о которой остальные предпочитают не знать, пока она сделана хорошо.