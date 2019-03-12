Вместе с Portmone.com объясняем, как интегрировать Google Pay на свой сайт
12 мартa, 17:42274
12 мартa, 17:42274
Крупнейший сервис онлайн-платежей Украины - компания portmone.com, реализовал прием платежей через Google Pay для онлайн-бизнеса. До этого момента инновационный метод оплат был представлен ведущими банками страны и фокусировался на оффлайн-платежах.
Нет! Google Pay tm - это платежный кошелек от компании Google. Пользователь сервиса может сохранить реквизиты своей банковской карты в кошельке и использовать их для мгновенной оплаты во время покупки. При этом безопасность таких платежей гарантировано Google.
На текущий момент Google Pay насчитывает свыше 24 миллионов активных пользователей и это количество постоянно растет. Потенциальные покупатели предпочитают совершать покупки там, где удобней, безопасней и инновационней. Кроме того, оплата в один клик с помощью Google Pay понижает процент неоплаченных покупок, так как в клиента нет времени на смену решения.
Portmone.com - это не банк. Чтобы начать использовать платежные решения сервиса, достаточно создать личный кабинет и заключить договор. Все происходит в дистанционном режиме.
Если вы владелец онлайн-бизнеса либо просто не имеете возможность подключить POS-терминал, Portmone.com предоставляет ряд альтернатив, например, прием оплат с помощью e-mail или SMS.
Предприниматели, Которые употребляют решения Portmone.com, теперь могут интегрировать Google Pay на свой сайт или в мобильное приложение через платежную страницу Portmone.com. Также возможен вариант прямой интеграции с платформой Google. Среди других доступных способов оплат Представлены Visa, Mastercard, Masterpass, Visa Checkout.
Все о подключении онлайн-оплат и возможных альтернативах можно узнать на сайте Portmone.com для бизнеса.