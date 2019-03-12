Вместе с Portmone.com объясняем, как интегрировать Google Pay на свой сайт

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И мне не нужен банк для подключения онлайн-платежей?

Portmone.com - это не банк. Чтобы начать использовать платежные решения сервиса, достаточно создать личный кабинет и заключить договор. Все происходит в дистанционном режиме.

Если вы владелец онлайн-бизнеса либо просто не имеете возможность подключить POS-терминал, Portmone.com предоставляет ряд альтернатив, например, прием оплат с помощью e-mail или SMS.