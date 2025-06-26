Видео 17 июня показала медик Алина Пузько в своем Instagram. На кадрах видно, как несколько врачей НДСБ Охматдет прямо возле пациента на операционном столе хором спели песню «Wonderful Life» исполнительницы Katie Melua.

Реклама

«Когда пережили еще одну адскую ночь, и, уже забыв об адекватном сне, несмотря на взрывы, несмотря на тревоги и страх ночью, утром мы работаем и живем дальше. Потому что мы — украинцы. Нас не сломать», — подписала свое сообщение автор.

Медицинские работники, которых зафиксировала камера, выглядят уставшими, однако улыбающимися.