«It's a wonderful life». Врачи Охматдета спели песню возле операционного стола — так они настраиваются на работу после бессонной
Врачи спели в операционной, настраиваясь на работу после ночных обстрелов (Фото: Алина Пузько/Instagram)
Украинские медики показали, как настраиваются на операцию после бессонной из-за ночных обстрелов россиян, спев прямо возле операционного стола.
Видео 17 июня показала медик Алина Пузько в своем Instagram. На кадрах видно, как несколько врачей НДСБ Охматдет прямо возле пациента на операционном столе хором спели песню «Wonderful Life» исполнительницы Katie Melua.
«Когда пережили еще одну адскую ночь, и, уже забыв об адекватном сне, несмотря на взрывы, несмотря на тревоги и страх ночью, утром мы работаем и живем дальше. Потому что мы — украинцы. Нас не сломать», — подписала свое сообщение автор.
Медицинские работники, которых зафиксировала камера, выглядят уставшими, однако улыбающимися.