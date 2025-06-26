«It's a wonderful life». Врачи Охматдета спели песню возле операционного стола — так они настраиваются на работу после бессонной

26 июня, 13:58
Поделиться:
Врачи спели в операционной, настраиваясь на работу после ночных обстрелов (Фото: Алина Пузько/Instagram)

Врачи спели в операционной, настраиваясь на работу после ночных обстрелов (Фото: Алина Пузько/Instagram)

Украинские медики показали, как настраиваются на операцию после бессонной из-за ночных обстрелов россиян, спев прямо возле операционного стола.

Видео 17 июня показала медик Алина Пузько в своем Instagram. На кадрах видно, как несколько врачей НДСБ Охматдет прямо возле пациента на операционном столе хором спели песню «Wonderful Life» исполнительницы Katie Melua.

Реклама

Читайте также:
Оперировали с помощью робота-хирурга. Во Львове врачи спасли 6-летнюю девочку, которая не могла есть из-за редкого заболевания

«Когда пережили еще одну адскую ночь, и, уже забыв об адекватном сне, несмотря на взрывы, несмотря на тревоги и страх ночью, утром мы работаем и живем дальше. Потому что мы — украинцы. Нас не сломать», — подписала свое сообщение автор.

Медицинские работники, которых зафиксировала камера, выглядят уставшими, однако улыбающимися.

Читайте также:
Живая правда. Что действительно делает нас несокрушимыми
Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Охматдит Больница Детская больница Врачи Музыка Обстрел Российская агрессия Украинцы

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X