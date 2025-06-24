Девять погибших: в Киеве завершили поисковые работы на месте удара РФ по жилому дому в Шевченковском районе

Во вторник, 24 июня, в Киеве завершились поисковые работы на месте российского удара по жилому дому в Шевченковском районе. Погибли девять человек.

Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

На месте удара продолжаются аварийно-восстановительные работы — специалисты демонтируют опасные конструкции.

Клименко уточнил, что Украина документирует каждый факт военных преступлений РФ.

Ночью армия РФ атаковала Киев шахедами и ракетами. Пожары и разрушения зафиксированы в семи районах города. По меньшей мере девять человек погибли, еще около 30 — пострадали, среди них — четыре ребенка.

Кроме домов, сообщалось о повреждении входа в метро Святошин и спорткомплекса КПИ, а также бизнес-центров, других нежилых помещений и авто.

В целом российские оккупанты атаковали Украину ночью 368 средствами воздушного нападения: 352 БПЛА, 11 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и пятью крылатыми ракетами Искандер-К. ПВО обезвредила 339 дронов и 15 ракет, основным направлением российского удара был город Киев.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что страна-агрессор, предварительно, использовала для атаки на Киев северокорейскую баллистику.

«Предварительно, мы говорим о баллистике. Она перелетела высотный дом и попала в центр пятиэтажки. Ракета шла по баллистической траектории», — отмечал министр внутренних дел Игорь Клименко.