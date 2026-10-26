Неделю боролся за жизнь. В больнице умер 12-летний Артем, получивший ранение в результате удара по Новой Водолаге

26 октября, 18:06
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Умер 12-летний Артем, получивший ранение в результате удара по Новой Водолаге (Фото: Нововодолажский поселковый совет/Facebook)

Умер 12-летний Артем, получивший ранение в результате удара по Новой Водолаге (Фото: Нововодолажский поселковый совет/Facebook)

В киевской больнице скончался 12-летний Артем Коваль, получивший ранение во время российского обстрела парка в Новой Водолаге Харьковской области. 8-летняя сестра мальчика погибла на месте.

Об этом сообщили в Нововодолажском поселковом совете.

«Более недели столичные медики творили невозможное, борясь за каждую минуту жизни мальчика, получившего тяжелейшие ранения во время вражеского удара беспилотника по парку Юбилейный. К сожалению, чуда не произошло — травмы оказались несовместимыми с жизнью», — говорится в сообщении.

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8-летняя сестра мальчика Арина погибла на месте. Их мама Лилия получила ранение.

«В один страшный миг родители потеряли всё самое дорогое — и сына, и дочку, а близкие — любимых, дорогих сердцу детей. Это абсолютное, безмерное горе, для которого нет слов утешения. Россия отняла у детей будущее, а у родных — смысл жизни, совершив очередное кровавое преступление против самых невинных», — добавили в поселковом совете.

https://www.facebook.com/vodolaga.sel.rada/posts/pfbid0Z723cxW3agMQ8BLsTnD3cgP6UoYGiMpSKJRHp3wuGN1grdbpbnHbgt6irKGWR7gvl?rdid=m2DBD6cpKOkSDk5t#

19 октября россияне нанесли удар беспилотником по центральному парку в поселке Новая Водолага Харьковской области, в результате чего погибли двое детей и четверо взрослых. В частности, среди погибших — учительница Инна Марюхна и ее годовалая дочь Ангелина.

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Редактор: Анастасия Кондрат

Теги:   Харьковская область Ракетные удары Война России против Украины Дети

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