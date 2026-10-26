Тиждень боровся за життя. У лікарні помер 12-річний Артем, який дістав поранення через удар по Новій Водолазі

26 жовтня, 18:06
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Помер 12-річний Артем, який отримав поранення через удар по Новій Водолазі (Фото: Нововодолазька селищна рада/Facebook)

Помер 12-річний Артем, який отримав поранення через удар по Новій Водолазі (Фото: Нововодолазька селищна рада/Facebook)

У київській лікарні помер 12-річний Артем Коваль, який отримав поранення під час російського обстрілу парку в Новій Водолазі на Харківщині. 8-річна сестра хлопця загинула на місці.

Про це повідомили в Нововодолазькій селищній раді.

«Понад тиждень столичні медики творили неможливе, виборюючи кожну хвилину життя хлопчика, який дістав надважкі поранення під час ворожого удару безпілотника по парку Ювілейний. На жаль, дива не сталося — травми виявилися несумісними з життям», — йдеться в повідомленні.

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8-річна сестра хлопчика Аріна загинула на місці. Їхня мама Лілія отримала поранення.

«В один страшний момент батьки втратили все найдорожче — і сина, і донечку, а близькі - любих, дорогих серцю діточок. Це абсолютне, безмежне горе, для якого немає слів розради. Росія забрала у дітей майбутнє, а у рідних — сенс життя, вчинивши черговий кривавий злочин проти найневинніших», — додали в селищній раді.

https://www.facebook.com/vodolaga.sel.rada/posts/pfbid0Z723cxW3agMQ8BLsTnD3cgP6UoYGiMpSKJRHp3wuGN1grdbpbnHbgt6irKGWR7gvl?rdid=m2DBD6cpKOkSDk5t#

19 жовтня росіяни вдарили дроном по центральному парку у селищі Нова Водолага на Харківщині, внаслідок чого загинули двоє дітей і четверо дорослих. Зокрема, серед загиблих вчителька — Інна Марюхна та її однорічна донька Ангеліна.

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Редактор: Анастасія Кондрат

Теги:   Харківська область Ракетні удари Війна Росії проти України Діти

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