Простой прохожий или загадочный детектив. Сеть всколыхнуло фото нарядно одетого мужчины в шляпе возле Лувра после ограбления

В Сети обсуждают загадочного мужчину на фото из Лувра после ограбления (Фото: Thibault Camus/Associated Press)

В Сети обсуждают мужчину в шляпе, которого журналист Associated Press сфотографировал возле Лувра после ограбления . Некоторые предполагают, что он — детектив, который собирал доказательства для поиска преступников. Другие считают, что изображение создано ИИ.

Об этом пишет The New York Times.

Фото, которое всколыхнуло Сеть, было среди других с места ограбления музея в Париже. На нескольких фотографиях Associated Press изображены трое полицейских, которые опираются на серый автомобиль, припаркованный во дворе Лувра после ограбления 19 октября.

Однако на одной из фотографий заметили нарядно одетого человека в шляпе, который загадочно смотрит вперед, будто наблюдая за местом преступления.

Через несколько дней после публикации фотографии пользователи социальных сетей выдвинули многочисленные теории относительно того, кем может быть этот человек. Многие предполагали, что он был детективом, назначенным для расследования этого дела. По мнению людей, мужчина мог вдохновиться образами вымышленных персонажей, таких как Шерлок Холмс и Эркюль Пуаро и гардеробом копировать их стиль.

Фото: Thibault Camus/Associated Press

Другие призвали Netflix обеспечить права на историю этого человека для будущего сериала. Некоторые предположили, что мужчина — француз, однако журналист Тибо Камю, который сделал фото, отметил, что этот человек может быть туристом.

«Я не знаю, француз ли он. Возможно, турист? Возможно, он англичанин», — сказал Камю и добавил, что именно наряд мужчины побудил его сделать фотографию.

Некоторые пользователи социальных сетей предположили, что мужчину на фото сгенерировали благодаря искусственному интеллекту. В частности профессор Северо-Западного университета, чьи исследования сосредоточены на изображениях, сгенерированных искусственным интеллектом, Мэтт Грох считает, что фото с загадочным мужчиной «странное». «Он [мужчина в шляпе — ред.] выглядит „слишком хорошо“, чтобы быть настоящим», — сказал Грох.

Профессор добавил, что одна из версий изображения, которая распространялась, имела особенно низкое разрешение, что также может указывать на изменение фото благодаря искусственному интеллекту. Однако Тибо Камю отрицает генерацию ИИ и заверил, что фото настоящее.