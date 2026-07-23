Крокодила Гену, погибшего в результате ракетной атаки на Днепр, сделают музейным экспонатом

Крокодил Гена прожил в аквариуме 25 лет и погиб в результате атаки РФ (Фото: Личный архив Ларисы Ерух)

Об этом сообщил директор учреждения Николай Ерух в комментарии Суспільному.

«Из него сделают чучело. Это очень кропотливая работа, тем более что крокодил крупный — три метра в длину, это самый большой экземпляр из всех известных, представленных в зоопарках и аквариумах Украины. У нас уже есть предварительные договоренности с музеем, ждем, когда специалисты вернутся из отпусков, и тогда перевезем тело животного. Сейчас оно заморожено, а размораживать его можно только один раз, поэтому мы ждем полной готовности, чтобы специалисты могли приступить к работе», — рассказал Ерух.

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Директор отметил, что в музее уже есть один крокодил, переданный еще во времена Советского Союза, однако его размеры значительно уступают размерам Гены. По словам Николая Еруха, крокодил, погибший в результате атаки РФ, имел размеры, которых животные его вида в неволе достигают крайне редко.

Фото: Личный архив Ларисы Ерух

В учебно-научный комплекс Аквариум Днепровского национального университета Гену передал бизнесмен, получивший рептилию в подарок, рассказал директор учреждения. Когда крокодил подрос, он начал кусаться и вести себя агрессивно. Тогда бизнесмен решил передать животное туда, где для него смогут создать лучшие условия.

«В этом году мы собирались реконструировать для него террариум, средства были заложены. К сожалению, он не дождался, хотя до этого и пережил сложные условия во время блэкаутов», — добавил Ерух.

По словам директора аквариума, вопрос о приобретении нового крокодила пока не стоит, поскольку для начала необходимо восстановить помещение, которое почти полностью состояло из стекла.

Николай Ерух также рассказал, что большинство обитателей аквариума уцелели, в частности редкие виды крупных рыб и черепахи. Хотя взрывная волна снесла одну из стенок центрального аквариума внутри помещения, вода из него вылилась не полностью, поэтому рыбы смогли выжить.

В настоящее время представители Аквариума ведут переговоры с командами аналогичных учреждений в Европе. Обсуждаются восстановление здания и помощь, которую могут оказать коллеги. Кроме того, команда учебно-научного комплекса Аквариум объявила сбор средств на строительные и расходные материалы.

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Фото: Facebook-аквариум

Напомним, что 5 июля около 06:00 в нескольких десятках метров от здания Аквариума упала российская ракета, в результате чего в помещении были выбиты окна, а также повреждены фасад, аудитории, лаборатории и аквариум.

На состояние Гены обратили внимание не сразу: животное лежало под водой и не реагировало на внешние раздражители. Крокодил прожил в аквариуме 25 лет и, вероятно, погиб от баротравмы, вызванной взрывной волной. По словам Николая Еруха, у Гены были повреждены легкие — это характерно для баротравмы, когда вода под давлением взрывной волны разрушает орган изнутри.

Гена пережил обстрелы зимой 2025/2026 года. Тогда из-за отсутствия электричества и отопления сотрудники фактически жили возле аквариумов, чтобы поддерживать необходимые условия для своих подопечных.