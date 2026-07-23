Крокодила Гену, який загинув внаслідок ракетної атаки по Дніпру, зроблять експонатом музею

Крокодил Гена прожив в Акваріумі 25 років і загинув через атаку РФ (Фото: Особистий архів Лариси Єрух)

Про це повідомив директор закладу Микола Єрух у коментарі Суспільному.

«З нього зроблять опудало. Це дуже кропітка робота, тим більше, що крокодил великий — три метри у довжину, найбільший з усіх відомих, які представлені у зоопарках і акваріумах України. У нас вже є попередні домовленості з музеєм, чекаємо, коли фахівці вийдуть з відпусток і тоді перевеземо тіло тварини. Наразі воно заморожене, розморозити можна лише один раз, тож очікуємо, коли буде усе готове, аби спеціалісти змогли почати свою роботу», — розповів Єрух.

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Директор зазначив, що в музеї вже є один крокодил, якого передали ще за часів радянського союзу, проте його розміри значно менші за розміри Гени. За словами Миколи Єруха, загиблий внаслідок атаки РФ крокодил мав розміри, яких тварини його виду в неволі досягають дуже рідко.

Фото: Особистий архів Лариси Єрух

До навчально-наукового комплексу Акваріум Дніпровського національного університету Гену передав бізнесмен, який отримав рептилію в якості подарунку, розповів директор установи. Коли крокодил підріс, то почав кусатися і агресивно поводитися. Тоді бізнесмен вирішив віддати тварину в місце, де для неї зможуть облаштувати кращі умови.

«Цього року ми збиралися реконструювати для нього тераріум, були закладені кошти. На жаль, він не дочекався, хоч до цього і пережив складні умови, коли були блекаути», — додав Єрух.

За словами директора Акваріума, питання про те, щоб завести нового крокодила, наразі не стоїть, адже для початку потрібно відновити приміщення, яке майже повністю складалося зі скла.

Микола Єрух також розповів, що більшість мешканців акваріума вціліли, зокрема, рідкісні види крупних риб і черепахи. Хоча вибухова хвиля знесла одну зі стін центрального акваріума всередині приміщення, вода з нього вилилася не повністю, тому риби змогли вижити.

Наразі представники Акваріума проводять перемовини з командами подібний закладів в Європі. Обговорюють відновлення будівлі та допомогу, яку колеги зможуть надати. Також команда навчально-наукового комплексу Акваріум оголосила збір на будівельні та витратні матеріали.

Фото: Facebook Акваріум

Нагадаємо, 5 липня близько 06:00 за кілька десятків метрів від будівлі Акваріума влучила російська ракета, внаслідок чого в приміщенні вибило вікна, пошкодило фасад, аудиторії, лабораторії та акваріум.

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Стан Гени помітили згодом — тварина лежала під водою і не реагувала на подразники. Крокодил прожив в Акваріумі 25 років і, ймовірно, загинув через баротравму, спричинену вибуховою хвилею. За словами Миколи Єруха, у Гени були пошкоджені легені, що притаманно при баротравмі - коли вода під тиском вибухової хвилі руйнує орган зсередини.

Гена пережив обстріли взимку 2025/2026. Тоді через відсутність електроенергії та опалення співробітники фактично жили біля акваріумів, щоб підтримувати необхідні умови для своїх підопічних.