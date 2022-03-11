В Херсонской области оккупанты пытаются создать систему «комендатур» на занятых территориях

11 марта, 09:00
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Оккупанты хотят поддерживать «порядок» на занятых территориях Херсонской области (Фото:Коллаж НВ)

Оккупанты хотят поддерживать «порядок» на занятых территориях Херсонской области (Фото:Коллаж НВ)

В Херсонской области российские оккупанты пытаются создать систему «комендатур» для поддержания «порядка» во временно занятых населенных пунктах.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«На территории Херсонской области враг предпринимает попытки ввести административно-полицейский режим, создает систему комендатур для поддержания „порядка“ во временно занятых населенных пунктах», — говорится в сообщении.

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Также в Генштабе отметили, что на временно захваченных территориях начинает активно работать агрессивная русская пропаганда. Распространяя пророссийские месседжи, оккупанты пытаются договориться с местным населением.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Херсонская область Война России против Украины

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