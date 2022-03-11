В Херсонской области оккупанты пытаются создать систему «комендатур» на занятых территориях
Оккупанты хотят поддерживать «порядок» на занятых территориях Херсонской области (Фото:Коллаж НВ)
В Херсонской области российские оккупанты пытаются создать систему «комендатур» для поддержания «порядка» во временно занятых населенных пунктах.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
«На территории Херсонской области враг предпринимает попытки ввести административно-полицейский режим, создает систему комендатур для поддержания „порядка“ во временно занятых населенных пунктах», — говорится в сообщении.
Также в Генштабе отметили, что на временно захваченных территориях начинает активно работать агрессивная русская пропаганда. Распространяя пророссийские месседжи, оккупанты пытаются договориться с местным населением.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.