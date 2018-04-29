В жилом доме в столице произошел взрыв

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Причина взрыва неизвестна
dtp.kiev.ua

Причина взрыва неизвестна

В Святошинском районе города Киева в одной из квартир трехэтажного жилого дома на улице Галагановской, 16 прогремел взрыв. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

На месте работала бригада Киевской службы спасения.

В результате взрыва один человек получил незначительные ожоги ног. Пострадавший от госпитализации отказался.

Отмечается, что несущие конструкции дома не повреждены. На данный момент причина взрыва не установлено.

Ранее сообщалось, что во время взрыва гранаты в Дарницком районе Киева погиб 45-летний журналист Виталий Кукса, который служил в АТО.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Киев ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове