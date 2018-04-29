В жилом доме в столице произошел взрыв

В Святошинском районе города Киева в одной из квартир трехэтажного жилого дома на улице Галагановской, 16 прогремел взрыв. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

На месте работала бригада Киевской службы спасения.

В результате взрыва один человек получил незначительные ожоги ног. Пострадавший от госпитализации отказался.

Отмечается, что несущие конструкции дома не повреждены. На данный момент причина взрыва не установлено.

Ранее сообщалось, что во время взрыва гранаты в Дарницком районе Киева погиб 45-летний журналист Виталий Кукса, который служил в АТО.