СМИ: погибшим от взрыва гранаты в Киеве был военный журналист

Во время взрыва гранаты в Дарницком районе Киева погиб 45-летний журналист Виталий Кукса, сообщает ТСН со ссылкой на источники.

Виталий был мобилизован и служил в зоне АТО связистом. Много писал о войне и на военные темы, публиковался во многих украинских изданиях. Служил начальником Управления по связям с общественностью и СМИ в Госспецсвязи.

Источники также сообщили имя пострадавшего - это 24-летний Андрей Сероштан. Именно он находился за рулем Шевроле.

Также источники ТСН сообщают, что граната разорвалась в руках у Куксы, а в машине нашли пусковой рычаг гранаты. Причиной трагедии стал семейный конфликт.

Ранее депутат Игорь Мосийчук назвал произошедшее семейными разборками между отчимом и пасынком.

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Взрыв гранаты прогремел в 22:20 пятницы, 27 апреля. Полиция сообщила, что в результате взрыва один человек погиб, еще один получил ранения и перенес операцию в больнице.

В полиции также сообщили, что погибший и раненый - киевляне и были знакомы. Правоохранители рассматривают две версии событий - либо кто-то посторонний забросил в автомобиль гранату, либо неосторожное обращение со взрывным устройством.