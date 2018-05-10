Всем в сад

В 2014 году в стране отшумела буря революции достоинства, в которой Виталий Павленко принимал самое жаркое участие. Но вместо мирного неба над его головой сгустилась туча в виде гибридной войны, которую летом 2014‑го Украине навязала Россия. Экономика покатилась вниз. Гривня девальвировала с 8 до 15,8 грн за $ 1. В обстоятельствах Павленко — это личная катастрофа. Над семьей висел дамоклов меч в виде ипотеки в $ 35 тыс.— то есть долг с 280 тыс. грн подскочил до 550 тыс. грн,— и Укрсиббанк, ее держатель, не соглашался ни на какие компромиссы. Переговоры зашли в тупик. Было от чего загрустить киевскому фотографу.

— Мы ехали на съемку фотографировать итальянца Маурицио Перкуоко, который в Виннице делает сыр,— рассказывает Павленко.— Я сижу, переписываюсь в телефоне с женой. Сижу бледный. Позынюк [тоже ехал на съемку] смотрит на меня и вдруг спрашивает: ты чего такой замученный?

Передав краткое содержание своей беспокойной жизни, Павленко вместо пустопорожнего сочувствия получил неожиданный вопрос: а что ты умеешь делать?

— Я люблю готовить. К теще приезжаю, и все, что можно с огорода закатать, закатываем.

— А соус ты можешь приготовить? — передает Павленко слова собеседника.— Что же вы сидите, деньги откладываете, а не зарабатываете?

Вот эти два вопроса перевернули и без того нескучную жизнь столичного фотографа. И он немедленно засучил рукава, чтобы варить соус в промышленных масштабах, но в домашних условиях. Миссия оказалась невыполнимой: Павленко понял это довольно скоро, как только запустил процесс на тещиной кухне. И нашел выход. По рекомендации Позынюка он отправился на комбинат в Нежин. Не с пустыми руками, а с ведром сливы, чтобы провести здесь пробную партию на оборудовании комбината с дальнейшей перспективой его аренды.

Решение? Как бы не так. Павленко и здесь встретил новое препятствие. На комбинате, да и во всей стране, не оказалось оборудования для отделения мякоти сливы от косточки.

“Мне говорят: ну ладно, приезжай, мы поставим женщин, они тебе руками все сделают,— цитирует заводчан Павленко.— К нам персики привозили, мы их так чистили”.

Украина уходит из советского пространства, где понятий маленький бизнес, маленькое производство не было и быть не могло

Марко Черветти, шеф-повар Fozzy-Group

Вскоре с тестем он привез в Нежин 3,5 т слив. Ловкость женских рук, опыт местного технолога, что грамотно расписала калорийность, состав и прочие технологические подробности, оплата 100 тыс. грн ($ 6 тыс.) за один день аренды цеха и двух смен работы персонала — все это пусть не сразу, но быстро привело к желаемому результату: 9,6 тыс. баночек отменного сливового соуса. Продукт немедленно был отгружен в магазины Сильпо.

“Все мы с Любой сделали на “пятерку”,— подводит промежуточный итог Павленко.

Часть из заработанных 200 тыс. грн (около $13 тыс.) семья инвестировала в оборудование собственного мини-цеха. “У меня друг из Кривого Рога, он кузнец, сделал мне мебель,— продолжает Павленко.— Я подвел газ. Посуду мы с Любой купили из нержавеющей стали. Дальше нужно писать грамотный бизнес-план и искать инвесторов. Речь о $ 30–50 тыс.”

А как тогда быть с контролем качества, всевозможными разрешениями и лицензиями? У Павленко уже есть ответы и на эти вопросы. Например, в сети Сильпо есть лаборатория, где тестируется продукт, также тамошние специалисты проверяют производственные площадки.

“А еще можно пойти в ресторан и взять в аренду их мощности”,— мечтает о будущем Павленко.

Марко Черветти внимательно следит за историей становления соусного бизнеса и, где может, помогает. Например, посоветовал обратить внимание на заметный в США тренд в сторону соусов категории барбекю и даже помог приготовить первую пробную партию.

“Затем Виталий продолжал экспериментировать самостоятельно”,— рассказывает Черветти.

Так на прилавки страны к соусу ткемали добавился еще один продукт made in Журавка — барбекю.

“Тарас Мороз [собственник продуктовой сети Молоко от фермера] попробовал его и говорит мне: класс! Берем”,— хвастается Павленко.

Итак, процесс пошел.