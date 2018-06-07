Трава у дома

Раньше Иван Воробьев работал в ресторане, теперь рестораны работают на него: 33‑летний одессит основал в подвале жилого дома небольшую ферму по производству микрозелени и успешно реализует свой товар в заведениях питания и торговых сетях
Екатерина Шаповал
Улучив момент, когда журналисты НВ готовили камеру для записи интервью, одесский предприниматель Иван Воробьев задает неожиданный вопрос: “Вам рассказывать правду, что [моя] мотивация в бизнесе — это заработать деньги? Или рассказывать про миссию?”.
В итоге он рассказал сразу обо всем. Начав с того, что предпринимательством стал заниматься четыре года назад, в 29 лет.
Воробьев трижды закрывал свои предприятия — те оказывались неудачными. “Открывал на один раз больше”,— уточняет он. Такая арифметика выглядит странной, если знать, что все это время одессит пытался зарабатывать на одном и том же — выращивал и продавал микрозелень.
За непривычным большинству украинцев названием кроются всего лишь пророщенные до состояния “первые два листика” семена подсолнечника, редиска, зеленого горошка, а также других овощей и трав. Подобные продукты используют в основном профессиональные повара в ресторанах.
Кроме того, в круг потребителей таких вот ростков входят поклонники здорового образа жизни (ЗОЖ), которые используют молодые растения в качестве витаминной добавки.
Воробьев и сам из них — он увлечен спортом и придерживается принципов здорового питания.
После этого признания самое время было бы заговорить о миссии. Но одессит переходит к деньгам.
Его компания Порция здоровья ежемесячно продает 6 тыс. ящиков микрозелени — небольших емкостей с десятками ростков — и более 100 кг срезанного продукта. Маржа на каждом ящике достигает 30–100 %, цена одного бокса — 30–35 грн. А вот уже срезанная зелень стоит от 200 до 250 грн за кг.
Крупные национальные и региональные торговые сети, а также более 150 ресторанов страны покупают микрозелень от Воробьева. Пусть пока и небольшими партиями.
РЕСТОРАТОРЫ — ЗА: Алексей Дмитриев из ресторана Bernardazzi считает, что использовать микрозелень нужно не как украшение блюд, а как их полноценный ингредиент
Климат Одесской области обладает чертами субтропиков: мягкая зима, относительно затяжная весна, теплое лето и долгая теплая осень. Западный край региона отличается еще и прекрасными черноземами. В общем, рай для агрария.
Только Воробьеву всего этого не нужно: он городской фермер, дитя асфальта и бетона.
Его плантация микрозелени расположилась в одесском спальном районе Таирово — это городская окраина.
В жилом доме предприниматель арендует подвал площадью 350 кв. м, где на железных стеллажах стоят боксы с растениями. Часть урожая зреет на обычных подносах — зелень выращивается методом гидропоники, то есть на пропитанных водой специальных листах. На стене висит вентилятор, поддерживающий в подвале атмосферу “вечной весны”. И работает насос, подающий воду.
Чтобы сделать эту “ферму” реальностью, Воробьеву понадобилось четыре года, на протяжении которых он то открывал свое дело, то закрывал его.
Одессит начал проращивать зерна на собственном балконе: для себя и чтобы продавать часть ее в ресторан, где он работал шеф-поваром. Идею подсмотрел в интернете, во время поисков новых здоровых продуктов.
“Домашнюю ферму” закрыл через несколько месяцев. В Одессе наступил очередной туристический сезон. Работы в ресторане, где трудился Воробьев, прибавилось, и времени на свое дело катастрофически не хватало. А увольняться он не рискнул.
Так было еще дважды. Пока Воробьев не познакомился с двумя молодыми одесскими бизнесменами, занимающимися недвижимостью: будущие партнеры сошлись на почве общего интереса к ЗОЖ.
Воробьев уговорил земляков рискнуть, тем более что тренд на здоровое питание и необычные приправы докатился и до Одессы.
Сам предприниматель считает: убедить инвесторов ему помог не бизнес-план, а увлеченность идеей, страсть. “Ты продаешь свою эмоцию и свою энергию”, — с некоторым пафосом объясняет предприниматель.
Хотя ему в тот момент помогла не только личная харизма, но и состоявшийся бизнес — кафе здорового питания Omega Three, в котором Воробьев — сооснователь, идеолог и бренд-шеф. Он открыл заведение в феврале 2016‑го в центре Одессы, неподалеку от Оперного театра, чтобы продавать вкусную и здоровую пищу.
К попытке № 4 — ферме Порция здоровья — успех пришел не сразу.
Первой крупной ошибкой стала аренда старой советской теплицы, в реконструкцию которой Воробьев и партнеры вложили $ 10 тыс. Летом для молодых растений в ней слишком жарко, зимой — чрезмерно холодно. “Взрослый огурец может вынести жару и в 40 градусов: он чуть поник, но после полива восстановился. А молодому растению сложнее”,— объясняет предприниматель.
К тому же по технологии растения высаживают в ящики плотно друг к другу. И если часть семян начинала гнить, порча переходила на весь урожай.
Предприниматель взялся искать помещение с более стабильным климатом. Так Порция здоровья переселилась в подвал жилого дома. Чтобы дооборудовать новую плантацию, пришлось дополнительно вложить $ 4 тыс.
Второй осечкой стало излишнее доверие к специалистам с хорошим резюме и профильным дипломом, рассказывает Воробьев, не имеющий агрономического образования.
Из-за действий таких вот нанятых “профессионалов” компания теряла урожай и терпела убытки. “Полтеплицы выносили в мусор, клиентам нечего было давать”, — вспоминает Воробьев.
Теперь он сам обучает молодых сотрудников, которые работают не нарушая прописанных инструкций.
Ты продаешь свою эмоцию и свою энергию Иван Воробьев, Порция здоровья
Проблема с толковыми кадрами — общая и самая насущная для украинского агробизнеса, говорит Наталья Погожева, сооснователь образовательной платформы Ukrainian Heritage Foundation. По ее оценке, среди всех выпускников сельхозвузов квалифицированными специалистами могут считаться только 5 %. “Агровузы дают оторванное от жизни образование,— констатирует она. — Студентов обучают преподаватели, которые отстали от современных технологий и зачастую понятия не имеют о том, что происходит в мире”.
Страдают от такого положения вещей средние по размеру предприятия и даже крупные агрохолдинги, имеющие возможность инвестировать в высококлассных специалистов. Малому же бизнесу, говорит Погожева, хуже всего.
С чем было меньше всего проблем у основателя Порции здоровья, так это с рынком сбыта: Воробьев с самого начала рассчитывал продавать свои растения шеф-поварам в рестораны. Потребности и привычки этой категории клиентов он отлично знал: сам почти 10 лет проработал на кухне.
Поначалу сам ходил на встречи, презентуя свою продукцию. И шеф-повара быстро все понимали.
“Ростки подсолнечника — они сладенькие,— рассказывает Алексей Дмитриев, управляющий партнер одесского ресторана Bernardazzi. — Редис дает пикантную остроту, горох — травянистость. Ты берешь и раскладываешь палитру микрогрина [западное название микрозелени] по конкретным вкусам. То есть используешь как элемент вкуса, а не просто как завитушки”.
ПОРЦИЯ ЗДОРОВЬЯ: Иван Воробьев на своей городской ферме выращивает 15 видов микрозелени
И все же климат Одессы очень важен для бизнеса Воробьева: курортный город привлекает все больше туристов из Украины, ближнего и дальнего зарубежья.
В 2017‑м число таких приезжих достигло 2,5 млн человек. Это в 2,5 раза больше, чем самих одесситов. И почти в 1,5 раза превышает количество гостей, посетивших город в 2015‑м.
Поток прилетающих вырос за прошлый год на 36 % и будет увеличиваться и дальше за счет новых прямых рейсов.
Когда сезон теплого моря финиширует, рынок Одессы сдувается до привычных размеров. Впрочем, разница для Воробьева невелика: в среднем он зарабатывает $ 10 тыс. “Не в сезон чуть меньше”,— отмечает предприниматель.
Однако для малого бизнеса куда важнее не природный, а деловой климат. И когда речь заходит о нем, одесские бизнесмены обычно начинают осторожничать.
По результатам свежего исследования Региональный Duing Business, которое провели Офис эффективного регулирования BRDO и Союз украинских предпринимателей (СУП) — Одесса как место для занятия предпринимательством не лучшее в стране. По легкости ведения бизнеса она среди крупных городов на 10‑м месте. Денежную Одессу обогнали Сумы, Львов, Тернополь и Полтава.
В СУП НВ объяснили, что именно делает южный город-миллионник не совсем уютным для бизнесменов.
Первое: здесь одна из самых высоких арендных плат на землю — 8 % от нормативной денежной оценки. А вот в туристическом центре Украины — Львове — она составляет 3 %.
Я верю в это направление. Микрогрин — очень хорошая вещь Алексей Дмитриев, Bernardazzi
Второе: регистрация компании в Одессе обойдется в 625 грн, хотя по закону эта процедура должна быть бесплатной. Кроме того, срок ее проведения катастрофически долог — свыше 16 дней (при норме 24 часа).
Третье: получить разрешение на строительство можно на удивление быстро, но нужно прийти в соответствующие органы не менее 16‑ти раз.
Четвертое: оформление земли в Одессе затягивается на 225 дней и 32 визита в госструктуры. В среднем по стране эти показатели, соответственно, равны 150 дням и 16‑ти визитам.
Главные же одесские регуляторные “враги” малого бизнеса, по данным исследования USAID, — это прохождение таможни, администрирование налогов и регулирование рекламной деятельности.
Впрочем, Воробьев ко всем проблемам уже приноровился. И готов продолжать развивать собственное дело. Тем более что надежды на рост есть.
Роман Пучко, сооснователь компании ReThink, которая специализируется на “зеленых” агротехнологиях, отмечает: микрогрин — нишевая тема. Однако его потребление во всем мире довольно активно растет.
“Я очень верю в это направление,— подхватывает Дмитриев из Bernardazzi. — Микрогрин — очень хорошая вещь. Мы его продаем килограммами. Я максимально поддерживаю использование этого продукта”.