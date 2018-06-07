Трава у дома

Климат Одесской области обладает чертами субтропиков: мягкая зима, относительно затяжная весна, теплое лето и долгая теплая осень. Западный край региона отличается еще и прекрасными черноземами. В общем, рай для агрария.

Только Воробьеву всего этого не нужно: он городской фермер, дитя асфальта и бетона.

Его плантация микрозелени расположилась в одесском спальном районе Таирово — это городская окраина.

В жилом доме предприниматель арендует подвал площадью 350 кв. м, где на железных стеллажах стоят боксы с растениями. Часть урожая зреет на обычных подносах — зелень выращивается методом гидропоники, то есть на пропитанных водой специальных листах. На стене висит вентилятор, поддерживающий в подвале атмосферу “вечной весны”. И работает насос, подающий воду.

Чтобы сделать эту “ферму” реальностью, Воробьеву понадобилось четыре года, на протяжении которых он то открывал свое дело, то закрывал его.

Одессит начал проращивать зерна на собственном балконе: для себя и чтобы продавать часть ее в ресторан, где он работал шеф-поваром. Идею подсмотрел в интернете, во время поисков новых здоровых продуктов.

“Домашнюю ферму” закрыл через несколько месяцев. В Одессе наступил очередной туристический сезон. Работы в ресторане, где трудился Воробьев, прибавилось, и времени на свое дело катастрофически не хватало. А увольняться он не рискнул.

Так было еще дважды. Пока Воробьев не познакомился с двумя молодыми одесскими бизнесменами, занимающимися недвижимостью: будущие партнеры сошлись на почве общего интереса к ЗОЖ.

Воробьев уговорил земляков рискнуть, тем более что тренд на здоровое питание и не­обычные приправы докатился и до Одессы.

Сам предприниматель считает: убедить инвесторов ему помог не бизнес-план, а увлеченность идеей, страсть. “Ты продаешь свою эмоцию и свою энергию”, — с некоторым пафосом объясняет предприниматель.

Хотя ему в тот момент помогла не только личная харизма, но и состоявшийся бизнес — кафе здорового питания Omega Three, в котором Воробьев — сооснователь, идеолог и бренд-шеф. Он открыл заведение в феврале 2016‑го в центре Одессы, неподалеку от Оперного театра, чтобы продавать вкусную и здоровую пищу.

К попытке № 4 — ферме Порция здоровья — успех пришел не сразу.

Первой крупной ошибкой стала аренда старой советской теплицы, в реконструкцию которой Воробьев и партнеры вложили $ 10 тыс. Летом для молодых растений в ней слишком жарко, зимой — чрезмерно холодно. “Взрослый огурец может вынести жару и в 40 градусов: он чуть поник, но после полива восстановился. А молодому растению сложнее”,— объясняет предприниматель.

К тому же по технологии растения высаживают в ящики плотно друг к другу. И если часть семян начинала гнить, порча переходила на весь урожай.

Предприниматель взялся искать помещение с более стабильным климатом. Так Порция здоровья переселилась в подвал жилого дома. Чтобы дооборудовать новую плантацию, пришлось дополнительно вложить $ 4 тыс.

Второй осечкой стало излишнее доверие к специалистам с хорошим резюме и профильным дипломом, рассказывает Воробьев, не имеющий агрономического образования.

Из-за действий таких вот нанятых “профессионалов” компания теряла урожай и терпела убытки. “Полтеплицы выносили в мусор, клиентам нечего было давать”, — вспоминает Воробьев.

Теперь он сам обучает молодых сотрудников, которые работают не нарушая прописанных инструкций.

Ты продаешь свою эмоцию и свою энергию Иван Воробьев, Порция здоровья

Проблема с толковыми кадрами — общая и самая насущная для украинского агробизнеса, говорит Наталья Погожева, сооснователь образовательной платформы Ukrainian Heritage Foundation. По ее оценке, среди всех выпускников сельхозвузов квалифицированными специалистами могут считаться только 5 %. “Агровузы дают оторванное от жизни образование,— констатирует она. — Студентов обучают преподаватели, которые отстали от современных технологий и зачастую понятия не имеют о том, что происходит в мире”.

Страдают от такого положения вещей средние по размеру предприятия и даже крупные агрохолдинги, имеющие возможность инвестировать в высококлассных специалистов. Малому же бизнесу, говорит Погожева, хуже всего.

С чем было меньше всего проблем у основателя Порции здоровья, так это с рынком сбыта: Воробьев с самого начала рассчитывал продавать свои растения шеф-поварам в рестораны. Потребности и привычки этой категории клиентов он отлично знал: сам почти 10 лет проработал на кухне.

Поначалу сам ходил на встречи, презентуя свою продукцию. И шеф-повара быстро все понимали.

“Ростки подсолнечника — они сладенькие,— рассказывает Алексей Дмитриев, управляющий партнер одесского ресторана Bernardazzi. — Редис дает пикантную остроту, горох — травянистость. Ты берешь и раскладываешь палитру микрогрина [западное название микрозелени] по конкретным вкусам. То есть используешь как элемент вкуса, а не просто как завитушки”.