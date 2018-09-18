Слово издателя

Перед открытием Книжного Форума во Львове НВ STYLE пообщался с украинскими издателями о том, какие книги сегодня имеют коммерческий успех, как молодым авторам привлечь к себе внимание издательств, что важно для продвижения книг на рынке и чего не хватает украинскому издательскому бизнесу
Алексей Жупанский
Директор Издательства Жупанского
Одолел Джойса – одолеешь и Кокотюху
1. Как вы понимаете, что книга будет успешной, перед тем, как инвестировать в нее?
В этом вопросе, на мой взгляд, не существует какого-то одного четкого инструмента определения условных успеха или неудачи для будущей книги. Здесь действует совокупность факторов, которые учитываешь перед решением начать работу над тем или иным книжным проектом. Это и ценность самого текста, и актуальность темы или направления книги, и известность/популярность автора, и то, всем ли это хорошо известная классика, или пока не очень известный, но активный в информационном поле и амбициозный автор. А еще то, интересна ли эта вещь прежде всего самому тебе – потому что на самом деле такие нюансы также влияют на дальнейшую успешность книги. Анализ всех этих и еще многих других факторов, умноженный на практический опыт и интуицию и дают наконец определенное понимание, насколько проект будет успешным. Но бывают и неожиданности – как приятные так и не очень. В этом и заключается интрига нашей отрасли – до конца и полностью ничего нельзя спрогнозировать. Но, возможно, так и интереснее.
2. Как молодому автору привлечь внимание издателя?
Конечно же, талантливым, интересным, актуальным текстом. А еще не лишним будет корректно оформленное обращение в издательство – с кратким описанием произведения, несколькими словами о себе и синопсисом. В значительной степени помогает активность молодого автора в инфосфере. Берите пример с Генри Миллера, когда еще за много лет до первого написанного текста, он уже всем вокруг надоел рассказами о том, какой он талантливый и непреходящий писатель. Так это и закрепилось в сознании по крайней мере его круга общения – все считали его писателем, и когда он наконец-то написал свое первое произведение, все восприняли это, как обычную вещь, ведь давно знали, что Миллер настоящий писатель. Но здесь вся штука в том, что Миллер и на самом деле был выдающимся писателем, даже без всякого написанного текста.
Берите пример с Генри Миллера, когда еще за много лет до первого написанного текста, он уже всем вокруг надоел рассказами о том, какой он талантливый и непреходящий писатель и когда он наконец написал свое первое произведение, все восприняли это, как обычную вещь, ведь давно знали, что Миллер настоящий писатель
3. Как вы относитесь к ограничению ввоза русскоязычных книг в Украину?
На самом деле сейчас сущесвует лицензирование ввоза книжной продукции из России. Но даже такое лицензирование и введение адекватной ввозной пошлины уже продемонстрировали свою эффективность и позволили украинскому книгоизданию укрепить свои позиции. И это нормально, это стандартная мировая практика, когда ввозной товар – не только книги – лицензируется и на него действует соответствующая ввозная пошлина. У нас тоже так было с любым товаром, кроме почему-то книг, на которые до недавнего времени не было ни лицензирования, ни адекватнй ввозной пошлины, из-за чего все 25 лет независимости украинский издатель в своей стране был на маргинесах, а взамен везде царствовали российские издательства. Такая ненормальная ситуация во многом тоже прямо и косвенно стала причиной оккупации Крыма и войны на Востоке.
За культуру надо бороться, и Россия это всегда хорошо осознавала. Там, где война за культуру проиграна, рано или поздно появляются танки и маргинальные типочки с калашами и без шевронов – чтобы начать новую фазу уже не культурной, а физической войны на уничтожение. Это все прямо связанные вещи, но, к сожалению, не все это понимают. Или делают вид, что не понимают. Скажем, когда несколько лет назад эту тему активно обсуждали в СМИ, было очень много реплик от участников отрасли, что, мол, любое лицензирование ввоза книжной продукции из России убьет украинский издательский рынок, потому что якобы тогда книжным магазинам нечего будет продавать, а украинские издатели не смогут нормально наполнить своими книгами полки магазинов, и магазины обанкротятся. Были ли это так называемые «полезные идиоты», или умышленные манипуляции и литье воды на чужую мельницу? Скорее всего пятьдесят на пятьдесят – у каждого были свои резоны нести подобную вредную ахинею. Но такой «гибели» книжного рынка как теперь, мы, к сожалению, не видели все предыдущие годы, и хорошо, что хотя бы уже сейчас до этого дожили, не потеряв собственную книгоиздательскую отрасль.
4. С каким автором вы никогда бы не работали?
С бесталанным, для кого прежде всего слава и популярность, а не литературные достоинства, у кого шаблонные, банальные тексты «без души», и тексты которого меня лично никак не "цепляют».
5. Какая книга сегодня имеет коммерческий успех?
Если говорить о трендах последних лет – заметным стало окончательное исчезновение моды на раскраски и различные вариации сентиментального чтива в формате «Кофе ко всему на свете», на смену которым пришел тренд мотивационной литературы вроде «Как перестать спать и есть и стать вдвое успешнее», которую часто почему-то путают с нон-фикшн. Также до сих пор держится тренд и на, собственно, настоящий нон-фикшн любой тематики. Продолжает расти популярность фантастической литературы – как научной фантастики, так и фэнтези. Также, кажется, на наших глазах наконец рождается удивительно позитивная тенденция заинтересованности именно украинскими современными авторами, и это очень важно, потому что сколько бы переводов зарубежной классики мы не издавали и какие лакуны мировой культуры ими не замащивать, никто, кроме нас самих, нам о нас так не расскажет и не напишет, нас не осмыслит и не расскажет остальному миру о нас. А значит это очень важный сдвиг, когда наконец современная украинская литература снова начала выходить из-за тени зарубежной.
Но, в общем, очень важно однозначно охарактеризовать коммерчески успешные книги. Примеры бывают очень разными – от вновь актуальной и популярной сегодня классики Оруэлла 1984 и макабрических текстов Лавкрафта, до науч-попа и художественной литературы отечественных популярных авторов. У каждого издателя свое видение и свой рецепт коммерчески успешной книги, и это действительно хорошо.
6. Главная книга, которую вы бы посоветовали прочитать?
Пусть это будет Улисс Джеймса Джойса – один из самых мощных, самых увлекательных и одновременно самых сложных романов в истории мировой литературы, который мы уже второй раз издаем в украинском переводе. Джойса надо читать всем, кто претендует на определенный литературный снобизм. Недаром в народе говорят: одолел Джойса – одолеешь и Кокотюху.
Юлия Орлова
Генеральный директор издательства Vivat
Для каждого человека существует его собственная главная книга
1. Как молодому автору привлечь внимание издателя?
Прежде всего автор должен быть инициативным. Не стоит думать, что после того как вы разослали профессионально составленный синопсис, за произведением сразу выстроится очередь. Нужно участвовать в литературных конкурсах, посещать выставки и мастер-классы, где можно пообщаться с представителями издательств. Безусловно имеет значение авторский стиль, тематика и проблематика произведения. «Прокачать» писательское мастерство можно на многочисленных курсах и тренингах, также там выпадает возможность познакомиться с нужными людьми.
2. Чего сегодня не хватает украинскому издательскому бизнесу?
Не хватает выложенных в открытый доступ аналитических данных о состоянии отрасли. Мне очень хочется, чтобы в нашей стране появился единый электронный каталог издательств и их продукции. Нужны программы по популяризации чтения, социальная реклама. Должны быть усилены меры по борьбе с контрабандой и контрафактом.
3. Как вы относитесь к ограничению ввоза русскоязычных книг в Украину?
Это лицензирование. Безусловно, такие меры со стороны государства предоставили возможность увеличивать объемы и стали толчком для развития бизнеса. Кроме очевидной экономической выгоды плюс еще и в том, что потребитель постепенно стал переходить на книги, изданные на украинском.
Мне очень хочется, чтобы в нашей стране появился единый электронный каталог издательств и их продукции. Нужны программы по популяризации чтения, социальная реклама
4. Каким должен быть идеальный автор?
Для издателя и редактора идеальный автор, конечно, это профессиональный и опытный писатель. Он хорошо осознает понятие «дедлайн», это коммуникабельный, активный человек, который наравне с издательством продвигает свой продукт.
5. С каким автором вы бы никогда не работали?
Придерживаюсь принципа «никогда не говори никогда». Конечно, хочется работать с автором, которому есть что сказать миру, а не с графоманом.
6. Какая книга сегодня имеет коммерческий успех?
Мы работаем сразу в нескольких направлениях: это детская литература, художественная и нон-фикшн. Эти книги продаются лучше. В каждом из этих жанров есть свои бестселлеры, любимые авторы и темы, которых требует современный читатель. Успех имеют или качественно иллюстрированные книги, например Алиса в зазеркалье, Афиновый медвежонок, книги о выдающихся личностях – Мустафе Джемилеве, Любомире Гузаре, Вячеславе Черноволе, рекомендации экспертов-практиков Ноама Вассермана – Дилеммы основателя бизнеса, Дэниэла Гоулмана – Эмоциональный интеллект, мировые художественные бестселлеры и книги на злободневные темы.
7. Есть ли книга, которую вы бы посоветовали прочитать обязательно?
В разном возрасте в зависимости от обстоятельств и задач для каждого человека существует его собственная главная книга. Книга, которая поможет разобраться в себе или понять близких людей, подтолкнет к решительным действиям, вдохновит на поступок, заставит задуматься, позволит отвлечься, помечтать. Я советую создавать из таких книг мини-библиотеки, ведь иногда к этим произведениям через определенное время хочется вернуться и перечитать. Поэтому читайте как можно больше, определяйте свою главную книгу сегодня, а дальше... читайте еще!
Константин Кожемяка
Президент издательства ArtHuss
Я не работаю с самовлюбленными эгоцентристами
1. Как вы понимаете, что книга будет успешной, перед тем, как инвестировать в нее?
В ответе на этот вопрос я бы разделил успешность на имиджевую и финансовую. Что касается первой категории, то ArtHuss справляется с ней более чем на 100% — мы переводим на украинский язык лучшие книги по версии Amazon, в своем издательском плане ориентируемся на то, что берут в работу международные метры, например, Penguin Books. Наша задача — дать украинскому читателю лучшие книги об искусстве и визуальной культуре. Что касается финансовой успешности — мы в процессе. Очень верю, что скоро книги об искусстве будут пользоваться большим спросом и наша деятельность выйдет за пределы "нишевости".
2. Как молодому автору привлечь внимание издателя?
Сложный вопрос. Мы всегда в поиске украинских авторов, которых можно было бы издавать, и их книги были бы актуальны нашему читателю. В этом году на Книжном Арсенале среди переводных книг мы представили "365. Книга на каждый день, чтобы производить впечатление культурного человека" Анны Улюры, иллюстрации к которой сделала Кристина Золотарева. Это был своего рода эксперимент, и он оказался очень удачным. Сейчас мы работаем с Константином Зоркиным — надеюсь, скоро ArtHuss издаст его книгу.
Мы переводим на украинский язык лучшие книги по версии Amazon, в своем издательском плане ориентируемся на то, что берут в работу международные метры, например, Penguin Books. Наша задача — дать украинскому читателю лучшие книги об искусстве и визуальную культуру
3. Каким должен быть идеальный автор?
Идеальный автор — это тот человек, который сложные вещи может рассказать ярким, образным, современным языком.
4. С каким автором вы бы никогда не работали?
С тем, кто не готов идти на диалог. Я не работаю с самовлюбленными эгоцентристами.
5. Какая книга сегодня имеет коммерческий успех?
Сейчас в ArtHuss коммерческий успех имеет только одна книга — "Что это вообще такое? 150 лет современного искусства в одной пилюле" Вилла Гомперца. И я всегда говорю о том, что мы сами воспитываем своего читателя — превосходным качеством книг, динамикой новинок, организацией культурных мероприятий. Меня радует, что количество людей, которые интересуются искусством, увеличивается. Поэтому вера в то, что большинство изданий ArtHuss будут иметь коммерческий успех, у меня есть.
6. Главная книга, которую вы бы посоветовали прочитать?
В этом году нашей главной книгой стал перевод автобиогрфии Марины Абрамович "Пройти сквозь стены". Я очень рекомендую ее прочитать не только потому, что украинский перевод стал первым из всех переводов в мире, а потому что это — своеобразная энциклопедия современного искусства. Она не оставляет равнодушным.
Анетта Антоненко
Издательство Анетта Антоненко
Раскладывать яйца во все корзины – не мой путь
1. Как вы понимаете, что книга будет успешной, перед тем, как инвестировать в нее?
Не понимаю и не всегда такие вещи можно вычислить. Эта магия называется «издательской интуицией». Никакие схемы, статистика чужих рынков не дадут вам этих знаний. Надо чувствовать свой украинский рынок на запах, на дух, на ощупь. Очень часто мировые бесты в Украине проваливаются, и издатели не получают ожидаемого ни финансового, ни культурного эффекта. Слепое копирование и широкая реклама приводит к обратному эффекту. Я убеждена, что автора надо выводить на рынок постепенно. По моим наблюдениям, только с третьей книгой можно приучить читателя к желаемой реакции на появление нового издания определенного автора. И каждый раз я рискую.
Я считаю, что каждое издательство должно выстроить взвешенную политику. Раскладывать яйца во все корзины, «накрывать» все секторы рынка – не мой путь. Я хочу, чтобы читатель получил то, что он ожидает от книг моего издательства, а тогда практически каждая книга из издательского плана будет успешной, потому что она не случайная, вышла именно для «моего» читателя. Потому что я ценю доверие читателей превыше всего и когда слышу «я вам доверяю» от покупателей, то понимаю, что все делаю правильно.
2. Как молодому автору привлечь внимание издателя?
Универсального рецепта нет. Написать замечательный текст. И тщательно изучить вкусы издателя. Меня возмущает, когда мне присылают рукописи, даже одним глазом не заглянув на сайт издательства, где я четко указала – что я издаю, что меня интересует, мои вкусы и предпочтения.
Ведь когда готовлюсь к встречам на международных выставках, делаю для себя досье, такой портрет издателя, и заранее думаю, кто и кого может заинтересовать среди «моих авторов». Это норма общения среди издателей. Почему же некоторые украинские авторы считают, что этого делать не нужно? На моем сайте можно найти нужную информацию. А мне часто присылают детские сказки, поэзию... Ну какая детская литература, ее у меня нет, я издаю Борхеса, Кортасара, Маркеса. Есть же профильные издательства и обращаться к ним надо.
Итак, меня интересует:
Я убеждена, что автора надо выводить на рынок постепенно. По моим наблюдениям, только с третьей книгой можно приучить читателя к желаемой реакции на появление нового издания определенного автора. И каждый раз я рискую
3. Чего сегодня не хватает украинскому издательскому бизнесу?
Мне хватает всего. Я привыкла полагаться только на себя.
За исключением интересных и высокохудожественных текстов. Их просто нет. Наши молодые авторы мало читают мировой литературы и не ощущают мировых трендов (а они меняются каждый год). Качество текстов не достигает даже среднего мирового уровня. Нет хороших стилистических редакторов (не путать с литературными). Отсутствует школа редакторов переводов (со знанием языка оригинала).
Нет мощных торговых сетей, а те, что есть, ставят издателей «на колени». Отсутствует культура чтения во всех возрастных категориях.
4. Как вы относитесь к ограничениям ввоза русскоязычных книг в Украину?
Считаю закон половинчатым и недоработанным. Зачем все эти комиссии, штрафы? Пиар и реклама, профанация какая-то. Только и читаешь в СМИ – там штраф, там запрет, а разрешений выдают тысячами. Все можно было сделать кардинально просто – на 3 года закрыть границы для ввоза книг из страны-агрессора России. Для рынка это было бы гораздо полезнее. А сейчас российские тараканы снова лезут на полки книжных магазинов.
5. С каким автором вы бы никогда не работали?
Со злым и самоуверенным. Не люблю и самовлюбленных. Автор должен доверять издателю, если он к нему пришел, а не диктовать со старта свои условия.
Мудрый издатель никогда не обидит талантливого человека, а будет заниматься и помогать.
Если не существует такой связи, то надо просто разрывать отношения. Спокойно, без шума.
Не люблю авторов, которые обижаются, когда отказываю в издании, скажем, третьей книги, потому что она слабая и недоработанная... и бегут к другому издательству со своим «гениальным» творением. С такими уже не хочу работать.
Тимур Курганов
Основатель издательства Фабула
Любой запрет или цензура в 21-м веке – это абсурд, как и война
1. Как молодому автору привлечь внимание издателя?
Это очень легко. Авторы должны отправить синопсис и несколько разделов на нашу почту. Мы рассматриваем все предложения, но к печати доходят единицы. Современная молодежь очень уверена в себе. Были случаи, когда мы указывали на недостатки рукописи, и нашу критику встречали в штыки. Кстати, автор должен не только написать книгу, которая нам понравится, но и быть готовым к участию в продвижении издания.
2. Чего сегодня не хватает украинскому издательскому бизнесу?
Времени и денег. И это не шутка. В мире столько интересного, хочется издавать и издавать! Иногда должны выбирать между двумя похожими проектами, хотя нам нравятся оба сразу и мы уверены, что одним читателям понравился бы первый, а другим – второй.
У нас очень мало книг от авторов, которых знают все, потому что наши читатели, к сожалению, плохо ориентируются в мировых именах. И дело не в том, что мы не можем позволить себе такие проекты, а в том, что мы хотим открывать новые имена.
А еще очень не хватает торговых площадок. Книжных магазинов площадью более 100 кв. м. менее 200, в то время как, например, в Германии таких площадок более 5 000. Не хватает и украинских авторов. Но главной проблемой считаем отсутствие поддержки от государственных учреждений в популяризации чтения. Удачный пример такой поддержки мы наблюдаем в Европе.
3. Как вы относитесь к ограничениям ввоза русскоязычных книг в Украину?
Сложный вопрос, и однозначного ответа вы не получите, потому что любой запрет или цензура в 21-м веке – это абсурд, как и война. Этот запрет негативно скажется на рынке в целом, потому что маленькие книжные магазины не смогут балансировать без этих изданий. В Украине издают книги на разных языках, и русский не исключение. Когда человек может прочитать произведение на языке оригинала – это прекрасно, и в большинстве случаев мы делаем перевод или издаем на двух языках. Также можно отметить, что спрос на русскоязычные издания уменьшился, поэтому рынок легко может его удовлетворить. По-украински читать модно, тем более что и выбор есть! Однако это больше касается художественной литературы. С нон-фикшн ситуация сложнее, и мы над этим активно работаем.
В прошлом году на Форум издателей мы пригласили Питера Х. Фогтдаля, и именно этот автор стал для нас образцом того, как нужно работать с читателями. Он каждый день посещал стенд: общался со всеми, подписывал книги, давал интервью. Для нас это было необычно и очень приятно, ведь мало написать качественное произведение – его надо представить и заинтересовать им читателей
4. Каким должен быть идеальный автор?
Конечно, было бы идеально, если бы каждый талантливый автор ежегодно писал бы по бестселлеру, с закрытыми глазами соглашался бы со всеми правками и посещал все мероприятия, и это из области фантастики. В прошлом году на Форум издателей мы пригласили Питера Х. Фогтдаля, и именно этот автор стал для нас образцом того, как нужно работать с читателями. Он каждый день посещал стенд и работал: общался со всеми желающими, подписывал книги, давал интервью, фотографировался. Для нас это было необычно и очень приятно, ведь мало написать качественное произведение – его надо представить и заинтересовать им читателей. На наш взгляд, когда автор сам представляет свое творение, читает отрывки из него, отвечает на вопросы, это дает возможность читателям взглянуть на произведение глазами писателя и почувствовать именно то, что тот хотел выразить.
5. Какая книга сегодня имеет коммерческий успех?
О! Очень конкретный вопрос! Коммерческий успех имеют книги Стивена Кинга и Дэна Брауна, и все потому, что они были распиаренные еще до того, как вышли у нас. Основа концепции нашего издательства – качество содержания и оформления и разнообразие жанров. А выбрать у нас есть из чего. Здесь и детективы с фантасмагориями, триллеры и драмы, литература для личного развития и бизнеса, биографии известных людей. Современная литература вообще тяготеет к смеси жанров. У каждого произведения свой читатель, и наша задача – обеспечить ему выбор качественной литературы и донести информацию о новинках.
Если говорить об успешных проектах, можно выделить книги букероносной Хиллари Мантель Вулфгол и Везите тела, три книги непревзойденного ирландца Колма Тойбина, которые уже доступны украинским читателям, биографию Коко Шанель от Анри Гиделя и видимо, Мастера реликвий Кристофера Бакли, который славится своим чувством юмора и глубокими знаниями.
Оксана Карпюк
Главный редактор издательства Discursus
Современный автор должен быть успешным в соцсетях
1. Как вы понимаете, что книга будет успешной, перед тем, как инвестировать в нее?
Инвестировать в книгу – действительно довольно рискованное дело. К сожалению, не существует достоверной статистики, которая дала бы лучшее понимание того, что может иметь успех. Однако издатели могут следить за трендами, учитывать жанр, имя автора, издавать «сезонную» литературу и классику и тому подобное.
2. Как молодому автору привлечь внимание издателя?
Для начала прислать рукопись. И желательно не одному издателю, а нескольким. Однако тем, которые работают с темой книги. И еще лучше, чтобы с рукописью был синопсис произведения и информация об авторе.
3. Чего сегодня не хватает украинскому издательскому бизнесу?
Достоверной статистики и большей сети магазинов. Возможно, еще нескольких тысяч активных читателей и культуры чтения.
4. Как вы относитесь к ограничениям ввоза русскоязычных книг в Украину?
Нынешняя система лицензирования неплохо работает.
5. Каким должен быть идеальный автор?
Идеальный автор должен хорошо писать, быть гибким в работе с редакторами, быть успешным в соцсетях и активно презентовать свои книги. Но, конечно, такого автора должно «сотворять» и издательство.
6. С каким автором вы бы никогда не работали?
Неинтересным.
7. Какая книга сегодня имеет коммерческий успех?
Несмотря на то, что мы видим в ТОПах продаж книжных магазинов, успешные книги это мотивационная литература, литература для саморазвития, переводные художественные книги – мировые бестселлеры, книги нескольких крупнейших украинских авторов. Отдельно детская литература.
8. Главная книга, которую вы посоветовали бы прочитать?
Пожалуй, единственной «главной» универсальной для всех книги не может быть. Есть книги важные в определенные моменты и это замечательно, если человек наталкивается на «правильную» книгу в правильный «момент».