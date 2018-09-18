Слово издателя

1. Как вы понимаете, что книга будет успешной, перед тем, как инвестировать в нее?

В этом вопросе, на мой взгляд, не существует какого-то одного четкого инструмента определения условных успеха или неудачи для будущей книги. Здесь действует совокупность факторов, которые учитываешь перед решением начать работу над тем или иным книжным проектом. Это и ценность самого текста, и актуальность темы или направления книги, и известность/популярность автора, и то, всем ли это хорошо известная классика, или пока не очень известный, но активный в информационном поле и амбициозный автор. А еще то, интересна ли эта вещь прежде всего самому тебе – потому что на самом деле такие нюансы также влияют на дальнейшую успешность книги. Анализ всех этих и еще многих других факторов, умноженный на практический опыт и интуицию и дают наконец определенное понимание, насколько проект будет успешным. Но бывают и неожиданности – как приятные так и не очень. В этом и заключается интрига нашей отрасли – до конца и полностью ничего нельзя спрогнозировать. Но, возможно, так и интереснее.

2. Как молодому автору привлечь внимание издателя?

Конечно же, талантливым, интересным, актуальным текстом. А еще не лишним будет корректно оформленное обращение в издательство – с кратким описанием произведения, несколькими словами о себе и синопсисом. В значительной степени помогает активность молодого автора в инфосфере. Берите пример с Генри Миллера, когда еще за много лет до первого написанного текста, он уже всем вокруг надоел рассказами о том, какой он талантливый и непреходящий писатель. Так это и закрепилось в сознании по крайней мере его круга общения – все считали его писателем, и когда он наконец-то написал свое первое произведение, все восприняли это, как обычную вещь, ведь давно знали, что Миллер настоящий писатель. Но здесь вся штука в том, что Миллер и на самом деле был выдающимся писателем, даже без всякого написанного текста.

Берите пример с Генри Миллера, когда еще за много лет до первого написанного текста, он уже всем вокруг надоел рассказами о том, какой он талантливый и непреходящий писатель и когда он наконец написал свое первое произведение, все восприняли это, как обычную вещь, ведь давно знали, что Миллер настоящий писатель



3. Как вы относитесь к ограничению ввоза русскоязычных книг в Украину?

На самом деле сейчас сущесвует лицензирование ввоза книжной продукции из России. Но даже такое лицензирование и введение адекватной ввозной пошлины уже продемонстрировали свою эффективность и позволили украинскому книгоизданию укрепить свои позиции. И это нормально, это стандартная мировая практика, когда ввозной товар – не только книги – лицензируется и на него действует соответствующая ввозная пошлина. У нас тоже так было с любым товаром, кроме почему-то книг, на которые до недавнего времени не было ни лицензирования, ни адекватнй ввозной пошлины, из-за чего все 25 лет независимости украинский издатель в своей стране был на маргинесах, а взамен везде царствовали российские издательства. Такая ненормальная ситуация во многом тоже прямо и косвенно стала причиной оккупации Крыма и войны на Востоке.

За культуру надо бороться, и Россия это всегда хорошо осознавала. Там, где война за культуру проиграна, рано или поздно появляются танки и маргинальные типочки с калашами и без шевронов – чтобы начать новую фазу уже не культурной, а физической войны на уничтожение. Это все прямо связанные вещи, но, к сожалению, не все это понимают. Или делают вид, что не понимают. Скажем, когда несколько лет назад эту тему активно обсуждали в СМИ, было очень много реплик от участников отрасли, что, мол, любое лицензирование ввоза книжной продукции из России убьет украинский издательский рынок, потому что якобы тогда книжным магазинам нечего будет продавать, а украинские издатели не смогут нормально наполнить своими книгами полки магазинов, и магазины обанкротятся. Были ли это так называемые «полезные идиоты», или умышленные манипуляции и литье воды на чужую мельницу? Скорее всего пятьдесят на пятьдесят – у каждого были свои резоны нести подобную вредную ахинею. Но такой «гибели» книжного рынка как теперь, мы, к сожалению, не видели все предыдущие годы, и хорошо, что хотя бы уже сейчас до этого дожили, не потеряв собственную книгоиздательскую отрасль.

4. С каким автором вы никогда бы не работали?

С бесталанным, для кого прежде всего слава и популярность, а не литературные достоинства, у кого шаблонные, банальные тексты «без души», и тексты которого меня лично никак не "цепляют».

5. Какая книга сегодня имеет коммерческий успех?

Если говорить о трендах последних лет – заметным стало окончательное исчезновение моды на раскраски и различные вариации сентиментального чтива в формате «Кофе ко всему на свете», на смену которым пришел тренд мотивационной литературы вроде «Как перестать спать и есть и стать вдвое успешнее», которую часто почему-то путают с нон-фикшн. Также до сих пор держится тренд и на, собственно, настоящий нон-фикшн любой тематики. Продолжает расти популярность фантастической литературы – как научной фантастики, так и фэнтези. Также, кажется, на наших глазах наконец рождается удивительно позитивная тенденция заинтересованности именно украинскими современными авторами, и это очень важно, потому что сколько бы переводов зарубежной классики мы не издавали и какие лакуны мировой культуры ими не замащивать, никто, кроме нас самих, нам о нас так не расскажет и не напишет, нас не осмыслит и не расскажет остальному миру о нас. А значит это очень важный сдвиг, когда наконец современная украинская литература снова начала выходить из-за тени зарубежной.

Но, в общем, очень важно однозначно охарактеризовать коммерчески успешные книги. Примеры бывают очень разными – от вновь актуальной и популярной сегодня классики Оруэлла 1984 и макабрических текстов Лавкрафта, до науч-попа и художественной литературы отечественных популярных авторов. У каждого издателя свое видение и свой рецепт коммерчески успешной книги, и это действительно хорошо.

6. Главная книга, которую вы бы посоветовали прочитать?

Пусть это будет Улисс Джеймса Джойса – один из самых мощных, самых увлекательных и одновременно самых сложных романов в истории мировой литературы, который мы уже второй раз издаем в украинском переводе. Джойса надо читать всем, кто претендует на определенный литературный снобизм. Недаром в народе говорят: одолел Джойса – одолеешь и Кокотюху.