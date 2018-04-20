Рецепт его молодости

На входе в ресторан Pizza Veterano на киевской улице Софиевская — это самый центр города — в рамочке под стеклом висит купюра в 100 грн. Это первые деньги, заработанные Остальцевым на пицце. Там указана и дата: 6 декабря 2015 года.

Это было не самое благополучное время для украинской экономики: в 2015‑м она просела более чем на 10%, а гривня девальвировала на 50%. Но все это было неважно, отмечает Остальцев: ему тогда было 29 лет, за плечами — война, а в голове — идея собственного дела.

До мобилизации он работал пиццайоло в фастфуде супермаркета Сильпо и в одном из столичных ресторанов. То есть готовить популярное блюдо родом из Италии молодой ветеран умел. Дело оставалось за малым — приобрести бизнес-навыки и финансирование.

Для начала он пошел учиться в Центр занятости на бесплатную двухмесячную программу по основам предпринимательства, став одним из более 20 тыс. человек, которые в 2015‑м прошли подобные курсы. Здесь же написал и защитил свой бизнес-план — пиццерию, сотрудниками которой должны были стать такие же люди, как сам Остальцев, то есть ветераны АТО.

Но главный экзамен был впереди: энтузиаст-киевлянин несколько месяцев искал партнера, способного профинансировать проект. 22 встречи с потенциальными инвесторами проходили по‑разному, но заканчивались однотипно: нет, денег не будет.

В целом мире в идею Остальцева верил он сам, его семья и несколько друзей. “Я готов был открыться даже в МАФе на Троещине [спальный район столицы],— рассказывает бизнесмен.— Торговал бы пиццей на вынос, и это была бы самая вкусная пицца на Трое [жаргонное название Троещины]".

В итоге Остальцев обратился к соучредителю одного дышащего на ладан японского ресторана, показал бизнес-план и услышал долгожданное “да”. И на старой “японской” базе — в центре Киева, в подземном переходе Метрограда — новоиспеченные парт­неры развернули дело. Остальцев вложил идею и единственные свободные деньги — $150. Парт­нер, кроме помещения, дал $ 4,5 тыс., на которые компаньоны приобрели необходимое для пиццерии оборудование. Интерьер в целях экономии не меняли.

Имени рискового инвестора Остальцев не открывает, так как у сказочной истории — совсем не сказочный финал.

Но вначале был успех: пиццерия Pizza Veterano быстро обрела популярность. Уже на второй месяц доходы превысили расходы. Через полгода после открытия ее ежемесячно посещали до 5 тыс. человек. Это значит, что за 14 столиками каждый день заказывали еду 130–170 посетителей.

По оценке Ольги Насоновой, директора компании Ресторанный консалтинг, подобный показатель означает одно — отличную заполняемость.

Тем не менее в конце 2016‑го партнерство завершилось. “Не сошлись характерами”,— пожимает плечами Остальцев. И делает вывод: в одном проекте не должно быть двух руководителей.

После продажи ресторана — сделка не коснулась самой торговой марки Veterano — Остальцеву остался бренд и $ 3 тыс.