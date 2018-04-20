Рецепт его молодости

Серию материалов о новом поколении начинающих предпринимателей открывает Леонид Остальцев. Всего за полтора года киевлянин построил сеть пиццерий, мини-кафе, кондитерский цех, обладая собственным капиталом в 3 тыс грн
Екатерина Шаповал
Леонид Остальцев — брутальный бородач с покрытыми татуировками руками. Он вовсе не похож на одуванчик. Но именно название этого жизнерадостного цветка стало его позывным в 2014 году во время службы старшим стрелком 30-й бригады Вооруженных сил, которая действовала в зоне проведения антитеррористической операции (Донецкая область). Теперь Одуванчик — это название одной из самых популярных пицц, которую Остальцев готовит и продает в принадлежащем ему ресторане Pizza Veterano.
Он открыл его, вернувшись в 2015-м с войны и располагая смехотворным капиталом в $150, а также решимостью построить бизнес в той сфере, которая ему особенно близка,— общепит. И с теми людьми, которые ему особенно дороги,— ветераны АТО.
Прошло 2,5 года — и под крылом Остальцева оказалась сеть из шести пиццерий, десятка мини-кофеен и кондитерский цех.
А вскоре заработает сервис такси Veterano Cab. Он не только развивается сам, но и пытается привить дух предпринимательства сотрудникам. Перед каждым своим подчиненным он уже поставил сверхзадачу — в будущем начать собственный бизнес.
На входе в ресторан Pizza Veterano на киевской улице Софиевская — это самый центр города — в рамочке под стеклом висит купюра в 100 грн. Это первые деньги, заработанные Остальцевым на пицце. Там указана и дата: 6 декабря 2015 года.
Это было не самое благополучное время для украинской экономики: в 2015‑м она просела более чем на 10%, а гривня девальвировала на 50%. Но все это было неважно, отмечает Остальцев: ему тогда было 29 лет, за плечами — война, а в голове — идея собственного дела.
До мобилизации он работал пиццайоло в фастфуде супермаркета Сильпо и в одном из столичных ресторанов. То есть готовить популярное блюдо родом из Италии молодой ветеран умел. Дело оставалось за малым — приобрести бизнес-навыки и финансирование.
Для начала он пошел учиться в Центр занятости на бесплатную двухмесячную программу по основам предпринимательства, став одним из более 20 тыс. человек, которые в 2015‑м прошли подобные курсы. Здесь же написал и защитил свой бизнес-план — пиццерию, сотрудниками которой должны были стать такие же люди, как сам Остальцев, то есть ветераны АТО.
Но главный экзамен был впереди: энтузиаст-киевлянин несколько месяцев искал партнера, способного профинансировать проект. 22 встречи с потенциальными инвесторами проходили по‑разному, но заканчивались однотипно: нет, денег не будет.
В целом мире в идею Остальцева верил он сам, его семья и несколько друзей. “Я готов был открыться даже в МАФе на Троещине [спальный район столицы],— рассказывает бизнесмен.— Торговал бы пиццей на вынос, и это была бы самая вкусная пицца на Трое [жаргонное название Троещины]".
В итоге Остальцев обратился к соучредителю одного дышащего на ладан японского ресторана, показал бизнес-план и услышал долгожданное “да”. И на старой “японской” базе — в центре Киева, в подземном переходе Метрограда — новоиспеченные партнеры развернули дело. Остальцев вложил идею и единственные свободные деньги — $150. Партнер, кроме помещения, дал $ 4,5 тыс., на которые компаньоны приобрели необходимое для пиццерии оборудование. Интерьер в целях экономии не меняли.
Имени рискового инвестора Остальцев не открывает, так как у сказочной истории — совсем не сказочный финал.
Но вначале был успех: пиццерия Pizza Veterano быстро обрела популярность. Уже на второй месяц доходы превысили расходы. Через полгода после открытия ее ежемесячно посещали до 5 тыс. человек. Это значит, что за 14 столиками каждый день заказывали еду 130–170 посетителей.
По оценке Ольги Насоновой, директора компании Ресторанный консалтинг, подобный показатель означает одно — отличную заполняемость.
Тем не менее в конце 2016‑го партнерство завершилось. “Не сошлись характерами”,— пожимает плечами Остальцев. И делает вывод: в одном проекте не должно быть двух руководителей.
После продажи ресторана — сделка не коснулась самой торговой марки Veterano — Остальцеву остался бренд и $ 3 тыс.
МАЛЫЕ ФОРМЫ: В сеть Veterano входят мобильные кофейни Veterano Coffee, которые работают в Киеве и Мариуполе
Перед прежним Одуванчиком вновь встал вопрос стартового капитала.
Со схожими проблемами — невозможностью развития из‑за дефицита финансирования — сталкивается, по данным исследования агентства по международному развитию USAID, примерно 44% украинских предпринимателей, имеющих бизнес малого и среднего размера. Главные препятствия на пути получения денег — невыполнимые условия банков при выдаче кредитов и высокие проценты.
В случае с Остальцевым банки под кредиты требовали крупный залог, и потому он принялся одалживать деньги у знакомых. Благо мог предъявить им успешный опыт в качестве “обеспечения”. “Я взял в долг 1,5 млн грн у разных людей,— рассказывает предприниматель.— У кого‑то — 400 тыс. грн, у кого‑то — 100 тыс. грн”.
Бывший воин АТО не только решал финансовые проблемы, но и перенимал опыт. В том числе у именитых столичных рестораторов и экспертов. Так, Роберто Армароли, шеф-консультант, работавший в кафе Capo di monte, бесплатно помогал разрабатывать меню, проводил мастер-классы для сотрудников Остальцева. Сергей Гусовский, столичный политик и совладелец остерии Пантагрюэль и пиццерии Napule, пустил поваров Pizza Veterano на стажировку на кухню одного из своих заведений.
Открыв первую пиццерию новой волны в 2016‑м на улице Софиевской, уже спустя несколько месяцев Остальцев стал тиражировать свой опыт с помощью франшизы. Под его брендом получили возможность открыть собственные кафе ветераны, прошедшие отбор самого собственника. Платежи за аренду торговой марки и технологии у того колеблются в пределах до 1,5% от оборота.
Правда, первый подобный проект Pizza Veterano — в Днепре — дал осечку: заведение проработало год и в начале 2018‑го закрылось. “Франчайзи выбрал неудачное место”,— морщится Остальцев. И добавляет, что этот начинающий ресторатор располагал слишком небольшим первоначальным капиталом — $ 11 тыс. (300 тыс. грн).
“Когда ко мне обращаются за франшизой, я спрашиваю: у тебя есть 1,5 млн грн? — рассказывает предприниматель.— Если нет, то начинать работать нет смысла”. Свой расчет он объясняет тем, что сам потратил на оборудование 1,3 млн грн. А во вновь открываемом заведении должно быть еще лучше. Потому что, по словам предпринимателя, люди этого ждут. “Я уже ввалил нормально денег, значит, они должны вложить как минимум столько же”,— так выглядит бизнес-логика бывшего Одуванчика.
В итоге на сегодня сеть его пиццерий представлена двумя собственными заведениями в Киеве: в начале года Остальцев открыл проект №2 — Veterano Resto, инвестировав в него 1,7 млн грн. Деньги — свои, из прибыли пиццерии, плюс беззалоговый банковский кредит, который предприниматель взял под 5% годовых. Заем — специальный, для социального бизнеса, в рамках совместной программы WNISEF/Ощадбанка. Фонд WNISEF учрежден Конгрессом США — американцы выделили $ 30 млн, которые используются для гарантий по социальным кредитам в рамках программы.
Кроме того, в “ветеранскую” сеть входит четыре франшизных структуры: обновленный ресторан в Днепре (вот-вот откроется), а также работающие заведения в Трускавце, Черкассах и Мариуполе. Впрочем, в последнем Veterano действует не как ресторан, а в виде службы доставки пиццы.
Для тех, у кого нет полутора миллионов, у Остальцева имеется более дешевый франчайзинговый проект — мини-кофейни Veterano Coffee: стоимость одной такой точки составляет от 20 тыс. до 50 тыс. грн. Бизнес-план для этой идеи писал сам Остальцев, а первую кофейню открыл бывший сотрудник Pizza Veterano. Франчайзинговый платеж составляет символические 500 грн в месяц.
Дело быстро разрослось: сейчас в Киеве и Мариуполе работает 11 подобных кофеен.
Под крылом Остальцева появился еще один проект — кондитерский цех Veterano Browni.
Свои финансовые обороты бизнесмен не раскрывает. Говорит лишь о том, что дело стабильно растет, а посещаемость составляет уже 8,5 тыс. человек в месяц.
Пользователи всемирного рейтинга ресторанов TripAdvisor заметили усилия Одуванчика: на этом сайте из пяти возможных баллов у основной пиццерии Остальцева — 4,5.
Удачное развитие “ветеранских” структур ресторатор Андрей Худо, совладелец львовской компании !Fest, объясняет простотой идеи: “Ставка на, пожалуй, самое известное в мире итальянское блюдо — пиццу, плюс фактор патриотизма и уважения к ветеранам АТО, которые смогли адаптироваться к жизни после войны”.
Тем временем Остальцев вот-вот запустит еще и такси-сервис Veterano Cab.
ХОЗЯИН ПОЛОЖЕНИЯ: Леонид Остальцев в собственной пиццерии в центре Киева.