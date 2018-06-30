Глянцевый гамбургер

Я брал на тест Renault Koleos первого поколения году этак в 2013-м. Это была забавная история. Я забрал машину в дилерском центре ближе к вечеру, потом забрал с работы жену, детей из детского сада, и мы отправились в супермаркет за покупками.

Выйдя на парковку через час, я вдруг поймал себя на мысли, что не помню, где поставил машину. И больше того - не помню, как вообще выглядит машина.

Чувствуя себя идиотом, я начал бродить по паркингу в поисках шильдика Renault на машине серого цвета (цвет-то я запомнил) и периодически клацая кнопку на брелоке сигнализации.

В конце концов одна машина отозвалась. Это оказался именно тот самый тестовый Renault Koleos.

Ерунда, а не машина, подумал я.

Но затем мы с семьей отправились на Renault Koleos в Одессу на уик-енд. И я полностью изменил свое мнение о машине.

При всей своей невзрачности, это был весьма интересный автомобиль. С просторным салоном, огромным багажником, экономичным и тяговитым дизелем и, самое главное, удивительно комфортной подвеской.

И вот годы спустя, знакомясь с новым поколением Renault Koleos, я испытывал смешанные чувства. Снаружи машина явно похорошела, но осталась ли она внутри такой же “теплой и ламповой”? Или тесное родство с Nissan X-Trail - проявление массовой глобализации - такие превратило самобытный французский автомобиль в своего рода гамбургер на колесах?