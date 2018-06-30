Глянцевый гамбургер

Второе поколение кроссовера Renault Koleos отличается от первого как поздние альбомы группы Queen от самых ранних. Вроде как больше “попсы”, но ведь на деле-то все стало лучше во всех отношениях. Сложно представить себе, кому это может не понравиться.
При этом ценовая политика Renault заставляет задуматься, не переоценивают ли французы свое творение. Посмотрим, каков Koleos на самом деле.
Алексей Бондарев
Я брал на тест Renault Koleos первого поколения году этак в 2013-м. Это была забавная история. Я забрал машину в дилерском центре ближе к вечеру, потом забрал с работы жену, детей из детского сада, и мы отправились в супермаркет за покупками.
Выйдя на парковку через час, я вдруг поймал себя на мысли, что не помню, где поставил машину. И больше того - не помню, как вообще выглядит машина.
Чувствуя себя идиотом, я начал бродить по паркингу в поисках шильдика Renault на машине серого цвета (цвет-то я запомнил) и периодически клацая кнопку на брелоке сигнализации.
В конце концов одна машина отозвалась. Это оказался именно тот самый тестовый Renault Koleos.
Ерунда, а не машина, подумал я.
Но затем мы с семьей отправились на Renault Koleos в Одессу на уик-енд. И я полностью изменил свое мнение о машине.
При всей своей невзрачности, это был весьма интересный автомобиль. С просторным салоном, огромным багажником, экономичным и тяговитым дизелем и, самое главное, удивительно комфортной подвеской.
И вот годы спустя, знакомясь с новым поколением Renault Koleos, я испытывал смешанные чувства. Снаружи машина явно похорошела, но осталась ли она внутри такой же “теплой и ламповой”? Или тесное родство с Nissan X-Trail - проявление массовой глобализации - такие превратило самобытный французский автомобиль в своего рода гамбургер на колесах?
Renault Koleos - среднеразмерный кроссовер, родной брат Nissan X-Trail.
Длина кузова - 4672 мм, ширина - 1843 мм, высота - 1678 мм, колесная база - 2705 мм, клиренс - 210 мм, объем багажника - 505 л (1777 л со сложенными задними сиденьями).
В Украине продается версия с 2-литровым турбодизелем мощностью 177 л.с. (380 Нм), который работает в паре с вариатором. Используется подключаемый полный привод.
Заявленный разгон до 100 км/ч - 9,5 сек. Заявленный средний расход топлива в смешанном цикле - 5,8 л на 100 км.
Цена на Renault Koleos стартуют от 846 тыс грн.
Хоть убейте меня, но мне кажется, что прежние Renault были помягче нынешних. Такое впечатление у меня осталось после прошлогоднего знакомства с Megane Sedan. И сейчас после езды на новом Koleos я с особой теплотой вспоминаю предыдущий Koleos. Да, он был невзрачный и пресный, но ехал гораздо мягче и тише.
Нет, я не хочу сказать, что нынешний Koleos жесткий. За пломбы в зубах можете быть спокойны, на кочках не повылетают. Но подвеска довольно плотная, сбитая. Это хорошо для управляемости, но проехать через трамвайные пути, не заметив их, у вас не получится. А на первом Koleos это было нормой.
Управляемость в целом отличная. Koleos рулится предсказуемо, сюрпризов не доставляет. Ну по крайней мере, при спокойной езде.
На скорости в поворотах ощущаются заметные крены, что в целом нормально для кроссовера. Хотите высокую машину без кренов в поворотах - стоит посмотреть в сторону Porsche или Jaguar. Естественно, за другие деньги.
Понравилась плавность хода на трассе. На скоростях 110-120 км/ч Koleos идет плавно и мягко, отлично держит прямую. Любители дальних поездок будут в восторге.
Шумоизоляция, кстати, на высоте. Получше, чем у некоторых конкурентов за те же деньги.
2-литровый турбодизель весьма экономичен (подробнее об этом ниже), но требовательному водителю порой будет казаться туповатым.
Иногда тяги не хватает, порой чувствуется турбояма (момент, когда вы уже жмете на газ, а турбина еще не включилась). Словом, опять таки нужно констатировать, что Koleos не предназначен для динамичной езды.
В Украине Koleos продается с полным приводом. Водитель может выбирать между режимами 2WD (передний привод), Auto (режим, когда задний привод автоматически подключается при пробуксовке передних колес) и Lock (тяга автоматически распределяется между передней и задней осями, т.е. машина принудительно остается полноприводной на скорости до 40 км/ч).
Как и любой современный “паркетник” Koleos не предназначен для штурма бездорожья. Я пробовал машину на проселочной дороге с глубокими лужами и участками влажного песка. Koleos чувствовал себя уверенно, но, думаю, это - его предел.
Снаружи Renault Koleos производит солидное впечатление, я бы даже сказал, внушительное.
С одной стороны, в очертаниях угадывается Nissan X-Trail, с другой - есть благородное сходство с приятным седаном Renault Megane. Общий стиль у Renault впервые за долгие годы получилось сделать не менее четким и узнаваемым, чем, скажем, у некоторых премиальных брендов.
Разумеется, на вкус и цвет все фломастеры разные, поэтому кому-то новый Koleos может показаться несколько тяжеловесным. В особенности при взгляде сзади. А кто-то скажет, что дизайн простоват и ему не хватает какой-то изюминки.
Я от таких комментариев воздержусь. Мне дизайн кажется вполне приятным. Ничего выдающегося, но критиковать не за что.
Мы будем чуть ниже обсуждать, что Koleos, возможно, несколько дороговат. Ну так вот, забегая вперед, скажу, что внешность здесь скорее в плюс. Автомобиль выглядит довольно дорого.
А внутри - настоящая революция. Интерьер выглядит не то что бы сильно изысканно, но уж точно не дешево. Пластик приятен на ощупь, кожаные вставки на панели приборов и кожа на сиденьях производят соответствующее впечатление.
Панель приборов традиционно для Renault имеет массу настроек - можно выбрать и цветовую схему и тип отображения спидометра и тахометра.
Эргономика на высоте. Все органы управления размещены так, что никуда тянуться не надо. Прям сказка, а не машина.
Передние кресла очень понравились, благодаря регулировкам в широком диапазоне их можно идеально подогнать под себя.
Я вот, к примеру, люблю сидеть сильно откинувшись назад, но при этом так, чтобы к рулю не приходилось тянуться. В некоторых даже довольно недешевых авто бывают проблемы с тем, чтобы настроить положение руля и сиденья так, как мне удобно. В Renault Koleos у меня такой проблемы не возникло.
Сзади тоже довольно удобно. Понравились широкие проемы задних дверей - посадка и высадка не затруднят даже человека крупной комплекции. И ребенка сажать на детское кресло тоже удобно.
Свободного места много - и для ног и над головой. В общем, к простору у Renault Koleos не придерешься.
505 л - это в общем-то все, что нужно знать о багажнике Renault Koleos. Вполне себе семейный автомобиль. Если кому-то покажется, что этого мало, можно сложить спинки задних сидений - это делается рычажками, которые расположены в багажнике.
Придраться можно только к тому, что электропривод двери багажника предлагается только в виде платной опции.
В Украине Renault Koleos доступен в трех комплектациях. Самая простая стартует с внушительной цифры 846 тыс грн, что сразу задвигает Koleos в категорию “верхний сегмент среднего класса”. А в этой комплектации нет даже климат-контроля (вместо него - обычный кондиционер), противотуманных фар, камеры заднего вида и т.д.
Средняя комплектация, где все это есть, стоит от 910 тыс грн. А побывавшая у нас на тесте топовая версия с кожаным салоном, LED-фарами, контролем “слепых зон” и т.д. переваливает за 1 млн грн.
Это серьезные деньги за автомобиль марки Renault. И главная задача Koleos - переубедить потенциальных покупателей в том, что французский автомобиль действительно стоит таких денег.
В частности, по словам сотрудников автосалонов, при прямом выборе между Renault Koleos и собратом X-Trail многие выбирают Nissan, просто потому что больше доверяют “японцам”. Учитывая, глобализацию, пора прощаться с этими стереотипами, но не все, к сожалению, это понимают.
Правда, следует отдать должное прозорливости Renault. Единственная версия Koleos (дизель, вариатор, полный привод) как раз заполняет нишу в модельном ряду X-Trail (там есть либо дизель с механикой и полным приводом либо дизель с вариатором и передним приводом).
Учитывая, что я, к примеру, вообще не понимаю, кто в здравом уме может купить такой большой кроссовер с передним приводом, я считаю, что Koleos весьма неплохо смотрится на фоне X-Trail.
А теперь пара слов об экономичности Renault Koleos.
Достичь заявленных производителем цифр мне, конечно, не удалось. У них там во Франции и солярка другая и дороги… ну вообще другие.
В условиях Киева Renault Koleos укладывался в 7,5-8 л на 100 км. На трассе при неспешном движении вполне реально достичь 5-5,5 л на 100 км.
В общем, отличные показатели для такого внушительного по размерам автомобиля.
7/10
Renault Koleos оставляет приятное впечатление. У него приятная наружность, неплохой интерьер. Просторный салон и большой багажник позволяют рекомендовать Koleos в качестве семейного авто. Показатели расхода топлива - тоже.
Главная проблема Koleos - цена. Я не хочу сказать, что авто не стоит своих денег. Я лишь предполагаю, что ценник на уровне с такими брендами как Nissan, Mazda и Subaru не дает шансов автомобилю Renault на большие продажи.
По крайней мере, в обозримом будущем. Пока люди не поймут, что Renault таки умеет толково делать не дешевые автомобили. А для этого нужно время.
Текст и фото: Алексей Бондарев