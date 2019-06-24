Прикосновение. История Саши и Зори

Портреты украинских семей, где мужчины вернулись с войны



Что именно чувствует человек, возвращаясь с войны, и какие вызовы стоят сегодня перед семьями ветеранов в Украине и мире

За пять лет более 361 000 украинских военных приняли участие в противостоянии российской агрессии на востоке страны. Большинство из них вернулись к гражданской жизни, хотя есть и те, кто продолжает службу по контракту.

Ветераны говорят, что человек, вернувшийся с войны, должен заново выстраивать отношения с любимыми, детьми и собственным окружением. Их новый опыт требует осмысления и адаптации к гражданской жизни.

В ноябре 2018 года в Киеве начал работу проект Veteran Hub, где ветераны, их близкие и родные погибших могут получить психологическую и юридическую поддержку специалистов и собратьев из более чем 12 общественных организаций.

НВ вместе с Veteran Hub и фондами Елены и Виктора Пинчук собрали истории возвращения украинских военных и задали им и их близким откровенные вопросы о том, как выстраивались отношения после разлуки, плена, ранений и длительных месяцев военной службы, как тот период сказался на отношениях с самыми близкими и как теперь живут эти семьи. Семь разных историй возвращения собраны НВ в проект «Прикосновение» — портреты семей, которые помогут понять, что именно чувствует человек, возвращаясь домой, и с какими вызовами сегодня сталкиваются семьи ветеранов в Украине и мире.

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Фото: Никита Завилинский

Саша 45 лет; Зора 44 года

Вместе: 24 года



Знакомство: «В электричке в 1995 году. Мы ехали на христианскую конференцию в Одессу. »

Зора не хотела ехать, несмотря на все уговоры родных. Но когда электричка тронулась, в вагон начали заходить ребята. Они заметили друг друга сразу, хотя не согласны с утверждениями о любви с первого взгляда. «У меня тогда был немного кризис жанра. Меня одесские бандиты искали за деньги и друг потянул меня в этот лагерь. Я хотел немного сменить обстановку — надоели привычные рокабилли», — вспоминает Александр. Он сел напротив Зори: «Сидит, как королева, всех девушек, хлопает глазами — такая: вау!». Александр умел удивлять — однажды привез в палаточный лагерь ящик пломбира. Зора знала, что это для нее. Встречаться начали где-то за полтора года. Поженились в 1997, хотя все их родственники были против брака. «Я понимала, что ради меня он способен на многое. Я чувствовала себя рядом с ним очень тепло и безопасно», — говорит Зора. Радуются, что им никогда за 20 лет не было скучно друг с другом.

Фото: Никита Завилинский

Война: «Сначала считал, что армия и СБУ должны справиться самостоятельно. Потом понял, что — моя очередь.»

Старший сын Александра и Зори в свои 14 был активистом на Майдане. Он согласился только ночевать дома, а остальное время проводил в самообороне. Саша был «не у дел», как раз заканчивал очередной рейс — он моряк. После возвращения из рейса весной 2014-го ожидал новый контракт и работал в речном флоте. Следил за новостями и был осведомлен в особенностях АТО. Сам поехал на восток после Иловайска.

Александр собрал «совет стаи» — семейный совет на кухне: участвовали все, кроме самого младшего, и сообщил о своем решении. «Я понимала, что я его не удержу. Я рисовала себе худшие картины и не разговаривала с ним три дня» — Зора вспоминает, что в этот период чувствовала, что прощается с Сашей.

Еще до войны у Саши и Зори был опыт долгих расставаний, поэтому она привыкла самостоятельно строить быт в семье. «В голове что-то переключается: он уходит на восемь месяцев — да, это долго, но я переживу», — вспоминает Зора жизнь во время рейсов. Она научилась сама справляться со счетами, заводила друзей и ждала его возвращения. Говорит, что именно для их пары этот опыт был даже на пользу.

Фото: Никита Завилинский

Возвращение: «Возвращение с войны похоже на возвращение из рейса».

После возвращения с войны Саша сразу пошел в рейс. Он вспоминает, что до войны никогда не болел в море, а тут вдруг начал чувствовать неладное. За эти четыре месяца у него случались вспышки ярости, ночные кошмары и внезапные воспоминания о войне.

На вопрос не оскорбило ли Зору решение Саши пойти сразу в рейс, отвечает, что они закаленная семья и за столько лет научились воспринимать все спокойно. Говорят, что детей учат поддерживать друг друга, несмотря на все.

Саша рассказывает, что возвращаясь и из рейса, и с войны, ходишь сначала, как инопланетянин — привыкаешь ко всему. К жене привыкаешь. Конечно, появляется секс. Но притираешся ко всему по чуть-чуть.

«Как бы я не старалась рассказывать, что есть папа, что он — часть семьи, все равно формируется такая себе команда: мама с тремя детьми и папа». Дети вырастают, меняются, начинают справляться без него. Саша признался, что самое большое проявление любви к Зоре с его стороны — это то, что он создал безопасность для семьи, для детей со всех сторон, хотя обещает попробовать проявлять больше нежности.

Он ничего не рассказывал семье о войне. Не понимает, зачем. «Только недавно мы стали чаще общаться. Не только о войне, а просто обо всем» — Зора говорит, что было бы проще пережить войну Саши, если бы она больше знала о нем, о том, зачем он ушел и чем там занимался. Сейчас дети активно расспрашивают о войне, а родителям приходится рассказывать.

Фото: Никита Завилинский

Будущее: «Наши отношения — это активный вулкан. Он всегда затухает но ненадолго»

Зора и Саша часто ссорились и били тарелки, расходились, сходились и пробовали строить отношения по-новому. Сейчас, говорят, им гораздо лучше вместе, чем было до войны. «Она стала катализатором наших отношений» — Зора вспоминает, что очень волновалась за Александра, хотя и нередко на него злилась.

Она скоро собирается в тир и на полигон. Для нее важно разделять увлечения мужа. Саша говорит, что маникюр защитят тактические перчатки — они в сейфе рядом с фальш-патронами. Для них семья — превыше всего. В будущем Зора хочет, чтобы дети знали, что отношения — это труд. Саша добавляет, что важно извиняться и прощать. Он убежден, что старший сын должен всегда думать на 5 шагов вперед и защищать свою семью.

У Зори остались вопросы о войне, которые она хотела бы задать Саше. Они планируют выделить время и создать себе то заветное время наедине, чтобы поделиться своими историями без лишних людей и по-честному.