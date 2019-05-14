Прикосновение. Портреты украинских семей, где мужчины вернулись с войны – история Артема и Оли





Что именно чувствует человек, возвращаясь с войны, и с какими вызовами сегодня сталкиваются семьи ветеранов в Украине и в мире

За пять лет более 361 000 украинских военных приняли участие в противостоянии российской агрессии на востоке страны. Большинство из них вернулись к гражданской жизни, хотя есть и те, кто продолжает службу по контракту. Ветераны говорят, что человек, вернувшийся с войны, должен заново строить отношения с любимыми, детьми и собственным окружением. Их новый опыт требует осмысления и адаптации к гражданской жизни.Вы ноябре 2018 в Киеве начал работу проект Veteran Hub, где ветераны, их близкие и родные погибших могут получить психологическую и юридическую поддержку специалистов и собратьев из более чем 12 общественных организаций.

НВ вместе с Veteran Hub и фондами Елены и Виктора Пинчук собрали истории возвращения украинских военных и задали им и их близким откровенные вопросы о том, как выстраивались отношения после разлуки, плена, ранений и долгих месяцев военной службы, как тот период сказался на отношениях с самыми близкими и как теперь живут эти семьи. Семь самых разных историй возвращения собраны НВ проект Прикосновение – портреты семей, которые помогут понять, что именно чувствует человек, возвращаясь домой, и с какими вызовами сегодня сталкиваются семьи ветеранов в Украине и в мире.



Артем 37 лет, Оля 36 лет



Вместе 8 лет



Знакомство: "Сходились, расходились, удаляли друг друга из фейсбука"

Артем с Олей познакомился в баре на праздновании Старого Нового Года. Говорят, что путь к совместной жизни был долгий и тернистый: сходились, расходились, удаляли друг друга с фейсбука. "Прямо перед войной мы снова поссорились, - вспоминает Артем, - и когда я пошел в Петровцы, мы даже не разговаривали" Оля вспоминает, что поняла, что что-то не так, когда Артем достаточно долгое время не выходил на контакт и не пытался помириться. Так и узнала, что он в Петровцах. Поскольку они вместе прошли Майдан, эта новость совсем не удивила. Так начался период Олиного волонтерства вместе с мамой и друзьями.

Война: "Когда ты в плену, у тебя ощущение, будто ты в акваланге"

"Оля была моей связью с тем миром, - говорит Артем, - мы постоянно были в контакте, Оля собирала все для поддержки военных и передавала мне". Их связь не прерывалась, и по общим воспоминаниям это было очень позитивное общение, даже когда звонил из Иловайска, был очень положительным.

Оля пыталась постоянно что-то делать, потому что "просто ожидание убивает".

А потом связь прервалась. Через несколько дней Оля узнала, что Артем жив и находится в плену.

"Первые пару дней в плену постоянно запугивали, били, - вспоминает Артем, - успокоиться и подумать о чем-то дальше, чем три минуты, было невозможно. И я начал визуализировать путешествие в Иерусалим. Я начал представлять в мельчайших деталях, что я хочу сделать, выбравшись. Я подумал, что хочу в какое-то старое, классное место, где можно целый день лазить. И эта мысль пришла мне в голову в подвале Донецкого СБУ. Я это там увидел "Артем делает паузу, и добавляет: "мы эту мечту реализовали".

"И это было круто, - говорит Оля, - потому что он думал о том, что будет после".

Артем вспоминает, что у него были клочки бумаги, и он начал писать пост для Фейсбука, которой закончит писать, когда выберется. И мыслями он был уже не там, а на свободе. "А еще хотел очень маминых блинчиков", - добавляет Артем.

Оля говорит, что весь сентябрь была в Днепре, помогала в больнице, волонтерила. Каждый день говорили, что вот завтра обменяют, и привезут пленных: "Каждый день ждешь возвращения. Сначала чувствуешь подъем, потом расстраиваешься, а потом уже не обращаешь внимания".

Артем позвонил за день до дня рождения, и спросил, хочет ли она подарок: «Завтра буду в Киеве, на твой день рождения".

Оля вспоминает, что так долго этого ждала, что восприняла это как нечто неотвратимо и долгожданное. Не было ярких эмоций, не было счастья. Чувствуешь себя опустошенным.

"Встреча из плена была какая-то странная, вспоминают они, - все худые, в какой-то драной одежде..."



Возвращение: "Мы просто морально выгорели. Нам потребовалось время"

Оля и Артем вспоминают, что первые пару недель жили в квартире друга на Франко, который просто оставил ключи от дома. "И мы там растаяли, говорит Артем, - Мы начали встречаться с друзьями, ходить на вечеринки. Иногда было очень странно. И я не всегда с этим справлялся".

Артем говорит, что когда вернулся, начал думать, что его больше не устраивает неуверенность в собственных мыслях, это привело к психологу: "И мне сказали, что мой случай очень ожидаемый. Я занялся собой, много работал со своим подсознанием, учился сотрудничать с окружающими, и у меня получилось. Но это не был быстрый и простой путь. Мне понадобился год, потом через год мы поженились с Олей, а еще через год родился ребенок".

Оля говорит, что стала больше уважать Артема именно за эти изменения, которые произошли в нем. То, что Артем признал свои проблемы и пошел их решать, вызывало уважение. Вспоминает, что с тем человеком, которого она знала до войны, было невозможно создавать семью и заводить детей".

Артем предложил Оле пожениться на вечеринке. Это не было пафосно или официально, просто понял, что не имеет смысла дальше ждать: "Я уже не мог сдерживать себя, и понял, что должен об этом ей сказать".

Жениться поехали в Грузию, у Оли было черное свадебное платье и белые кроссовки.



Будущее: "Прикладывать руку к позитивным изменениям в стране и значит быть счастливыми"

"Пока меня не было, у Оли внутри вырос лед, растаявший не так давно". Для меня война – это позитивный удар копытом по голове. Если бы не война, так именно не было бы. Я бы ничего не хотел изменить "Сейчас Артем возглавляет проект движения благодарности военным, ветеранам и ветеранкам "Благодаря тебе", к которому присоединился в качестве актера еще в августе прошлого года.

Оля и Артем стремятся к развитию: как родители и супруги и профессионально. Они мечтают о положительных изменениях в стране и готовы приложить к этому руку. Для них это и значит – быть счастливыми.

