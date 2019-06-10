Прикосновение. История Наташи и Юры

Портреты украинских семей, где мужчины вернулись с войны

Что именно чувствует человек, возвращаясь с войны, и с какими вызовами сегодня сталкиваются семьи ветеранов в Украине и мире

За пять лет более 361 000 украинских военных приняли участие в противостоянии российской агрессии на востоке страны. Большинство из них вернулись к гражданской жизни, хотя есть и те, кто продолжает службу по контракту.

Ветераны говорят, что человек, вернувшийся с войны, должен заново строить отношения с любимыми, детьми и собственным окружением. Их новый опыт требует осмысления и адаптации к гражданской жизни.

В ноябре 2018 года в Киеве начал работу проект Veteran Hub, где ветераны, их близкие и родные погибших могут получить психологическую и юридическую поддержку специалистов и собратьев из более чем 12 общественных организаций.

НВ вместе с Veteran Hub и фондами Елены и Виктора Пинчук собрали истории возвращения украинских военных и задали им и их близким откровенные вопросы о том, как выстраивались отношения после разлуки, плена, ранений и долгих месяцев военной службы, как тот период сказался на отношениях с самыми близкими и как теперь живут эти семьи. Семь разных историй возвращения собраны НВ в проект «Прикосновение» — портреты семей, которые помогут понять, что именно чувствует человек, возвращаясь домой и с какими вызовами сегодня сталкиваются семьи ветеранов в Украине и мире.

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Фото: Никита Завилинский

Юра, 33 года; Наташа, 33 года

Вместе 18 лет, со школы



Знакомство: «Интересная семейка…»

В 9-м классе Юра перевелся в новую школу, увидел Наташу и понял, что это навсегда. Поженились после того, как Наташа окончила институт, а Юра вернулся со срочной службы. 7 лет свиданий и уговоры родителей взяли верх.

Фото: Никита Завилинский

Война: «Быть крутым чуваком и бегать по полю с автоматом намного проще, чем сказать жене правду…»

Юра честно отвечает, что было страшно признаться Наташе, что пойдет воевать: заявление написал втихаря, после чего постоянно ходил в военкомат. И в один из дней его вызвали. Надо было явиться через час. Времени обсуждать это дома не было, поэтому пришлось сказать, что поехал на сборы. Это был 2014 год.

Наташа особенно не знала никаких деталей. Юра звонил раз в 3−5 дней. В один из дней раздался звонок не от Юры: ранен. Главное, что ее волновало в тот момент: жив или нет? Дальше последовала тяжелая 4-месячная реабилитация, а после этого он снова сбежал на фронт, сказав, что едет за справкой в батальон.

«Мы только сейчас научились об этом говорить, — вспоминает Юра, — быть крутым чуваком и бегать по полю с автоматом намного проще, чем сказать своей жене: дорогая, ты меня тут после ранения вытаскивала, а я опять свалю». Юра был командиром, не мог оставить своих ребят: «Это была моя семья. Как же без меня?». Второй эпизод длился с января по июль.

В Песках, когда ситуация ухудшилась, его покойный друг дал ему 20 минут, чтобы тот рассказал всю правду жене. О том, что Юра на войне, она узнала в своей день рождения. Сейчас говорит, что понадобилось пять лет, чтобы простить. Для Наташи это было предательством.

Фото: Никита Завилинский

После ранения он понял, что вне зависимости от того, как сложатся обстоятельства, Наташа будет с ним. Ранение показало, что его жена не просто любимый человек, а самый верный друг.

Наташа говорит, что с Юрой всегда сложно. И самым сложным периодом называет момент рождения ребенка и становления семьи. Потому что «раз и выросли».

Юра говорит, что вернись он в прошлое, ничего бы не изменил, только бы рассказывал правду Наташе. Она смеется в ответ: «Правильно делал, что скрывал».

На войне погиб лучший друг Юры, через неделю в Дебальцево погиб дядя. И в этот сложный момент пришла переоценка и понимание ситуации. Это очень сплотило Юру и Наташу.

Фото: Никита Завилинский

Возвращение: «Наша дочь постоянно спрашивает: «Мама, как я пережила тот год?»

В отсутствие Юры Наташа поняла, что с ним бывает тяжело, но без него еще хуже. «Мы стали плотнее за это время», — говорит Юра. Поняли, что ругаться бессмысленно, так как все равно помиримся. Перестали сумки собирать и расставаться.

Когда Юра первый раз уходил на фронт, Маргарите было 4 года, она до конца не осознавала, что происходит, но отпечаток остался. «Юра не может никуда уехать, — рассказывает Наташа, — с Маргаритой надо договариваться за неделю. У нее огромный страх перед отъездом отца. Иногда она спрашивает меня: как я пережила тот год?».

О войне дочери рассказали все. Понятными ей словами, но ничего не скрывая: «Не смог только до конца рассказать, почему не удалось спасти своего друга», — говорит Юра.

Круг общения после войны изменился полностью. Включая родственников и близких: «На место тех, кто ушли, пришли новые люди, за что мы бесконечно благодарны войне. Люди, которые смотрят с нами в одном направлении».

Юра консультируется у психологов с 2017 года, они помогают ему справиться с отличиями между военной и цивильной жизнью.

Фото: Никита Завилинский

Будущее: «Только вперед. Вместе»

Юра с Наташей говорят, что дальше двигаться хотят только вперед. Если бы был шанс вернуться назад и сделать свой выбор заново, Юра говорит, что сделал бы такой же выбор, несмотря на ранение и все сложности возвращения: «Наверное, это очень эгоистично. Наташе точно сложнее было, ведь я перекладываю часть своих проблем на ее плечи».

Наташа говорит о том, что, вспоминая все, через что прошли за этот период, вряд ли захочется это повторить. Но, с другой стороны, глядя на других женщин, чьи мужья были здесь, возникает вопрос: «Как с ними жить?».

Фото: Никита Завилинский