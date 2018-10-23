Пособие по решению сложностей с долгами

Ладно, не будем заниматься морализаторством.

Итак, кредит у вас уже есть — и выплаты все серьезнее усложняют вашу жизнь. А это не только бухгалтерский баланс в кошельке. Это еще и нервы, и стресс, и постоянные сомнения, и неуверенность в завтрашнем дне. А как сказал классик, "сегодня в завтрашний день не все могут смотреть, вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать".

Поэтому регулярно пересматривайте свои расходы (вы ведь записываете их, правда? Если нет, вернитесь к Совету №1). Поверьте, их реально ужать на 20-30%. Да, возможно придется отказаться от обедов и ужинов в кафе, некоторых развлечений, кофе вне дома и бесполезного абонемента в фитнес-клуб, куда вы ходите раз в месяц.

Если будете честными с собой и не станете поддаваться собственным слабостям, то удивитесь, сколько денег освободится. Соответственно, погасить кредит получится быстрее и проще. А вы, разобравшись со своими финансовыми привычками, сможете распоряжаться деньгами более разумно.