Пособие по решению сложностей с долгами

На обложке "Галактического путеводителя для путешествующих автостопом" большими буквами напечатано "Не паникуй". То же самое мы вместе с "Кредобанк" написали бы на "Пособии по решению сложностей с долгами"
В Украине на конец сентября задолженность частных лиц перед банками составила более 197 миллиардов гривен. С начала нынешнего года она выросла на 27 миллиардов. Естественно, кредиты — удобный финансовый инструмент, который дает большую свободу действий. Но может и лишить ее, если обходиться с ним необдуманно.
Так что вот несколько правил, которые помогут найти верный путь в непростом мире личных финансов.
Первое правило поведения с долгами — никому не говорить о долгах не брать в долг. Это звучит разумно, но едва ли реально в нынешней экономической реальности. Если, конечно, не согласен жить в спартанских условиях.
Поэтому сформулируем этот совет так: прежде чем взять кредит, хорошо подумайте. Прикиньте возможные финансовые подушки, подсчитайте суммы, которые каждый месяц будут уходить из бюджета на погашение долга. Не полагайтесь на память или собственный здравый смысл: воспользуйтесь одним из многих приложений для учета личных финансов. И не ленитесь заносить в него все траты — и кофе в переходе, и приглянувшийся шарфик.
В конце месяца будет проще оценить, где в случае необходимости можно урезать расходы.
Кредитные средства могут выручать во многих ситуациях. Но если уже влезать в долги, стоит брать их так, чтобы деньги работали на вас.
Отдавать придется все равно, еще и с процентами. Поэтому инвестируйте в себя и свое качество жизни. Например, кредит на образование увеличивает вашу "стоимость" на рынке труда. Автомобиль — расширяет возможности и экономит время. Выкроить несколько часов на саморазвитие или хобби поможет и бытовая техника.
Ладно, не будем заниматься морализаторством.
Итак, кредит у вас уже есть — и выплаты все серьезнее усложняют вашу жизнь. А это не только бухгалтерский баланс в кошельке. Это еще и нервы, и стресс, и постоянные сомнения, и неуверенность в завтрашнем дне. А как сказал классик, "сегодня в завтрашний день не все могут смотреть, вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать".
Поэтому регулярно пересматривайте свои расходы (вы ведь записываете их, правда? Если нет, вернитесь к Совету №1). Поверьте, их реально ужать на 20-30%. Да, возможно придется отказаться от обедов и ужинов в кафе, некоторых развлечений, кофе вне дома и бесполезного абонемента в фитнес-клуб, куда вы ходите раз в месяц.
Если будете честными с собой и не станете поддаваться собственным слабостям, то удивитесь, сколько денег освободится. Соответственно, погасить кредит получится быстрее и проще. А вы, разобравшись со своими финансовыми привычками, сможете распоряжаться деньгами более разумно.
Зарабатывайте больше.
И нет, не стоит винить нас в излишнем цинизме. Но если финансовая ситуация оставляет желать лучшего, самое время рассмотреть варианты увеличения доходов. Поговорите с начальством об увеличении зарплаты или возможном повышении. Или найдите подработку на фрилансе — например, репетиторство, консультации, заказы онлайн (написание текстов, ведение соцсетей).
Неплохо будет и вспомнить о старых долгах, которые вам до сих пор не вернули, премиях или денежных подарках. Кроме того, не забудьте и совет из "Простоквашино": продать что-нибудь ненужное. Признайтесь честно: многие импульсивные покупки сейчас просто пылятся на полках или в шкафу.
Многие зачастую забывают про такой вариант дохода, как субсидии. А они могут стать хорошей помощью в непростой финансовой ситуации. В некоторых случаях можно и правда рассчитывать на госпомощь — либо получить дополнительные средства, либо сэкономить (возврат налогов, налоговые каникулы, оплата коммунальных и т. д.).
Платите в месяц на 10% больше.
Правило 10% работает как для сбережений, так и для кредитов — эта сумма всегда находится и не оказывает существенного влияния на уровень жизни. Часто считают, что достаточно платить указанную в договоре сумму. На деле же банки как правило рассчитывают суммы так, чтобы сохранить заемщика как можно дольше и, соответственно, заработать.
Так что стоит ускорить процесс, увеличив свои выплаты по займу на 10%. Даже если у вас несколько кредитов. Тогда можно использовать один трюк. Например, у вас кредит на машину, займ на ремонт квартиры и кредитка. Увеличивать все на 10% будет сложно. Так что идите от простого к сложному. Сначала платите больше по кредитной карте и закройте долг там за пару месяцев. Освободившиеся средства уйдут на погашение займа на ремонт, плюс еще 10%.
Когда в списке долгов останется автокредит, пустите на него все освободившиеся от остальных кредитов средства. Так выйти в положительный баланс личного бюджета можно будет пораньше.
Больше усилий направляйте на те кредиты, процент по которым выше.
У многих украинцев сегодня по несколько кредитов. В условиях непредсказуемости экономической ситуации хочется закрыть их все. Начать стоит с тех, процентная ставка по которым самая высокая. Погасите их раньше — минимизируйте сумму переплат, а сэкономленные деньги уйдут на выплату других долгов. При этом не допускайте различного рода просрочек, иначе будут штрафы и пеня. Всегда рассчитывайте внесение денег заранее.
Еще одно правило — после погашения самых "дорогих" кредитов переходите к тем, где долг наименьший. А когда и с ними будет все в порядке, максимум усилий направляйте на выплату кредитов с максимальным сроком.
Перекредитуйтесь.
То есть, возьмите новый кредит, но уже в другом банке. Эту сумму вы используете на погашение ранее взятого займа. Будете должны уже другому — на более выгодных для вас условиях. Например, с меньшим процентом, чтобы уменьшить размер переплат, или на больший срок, что удобно.
Только помните, что "удобно" не всегда означает "выгодно". Так, состав "стоимости" кредита может состоять из множества комбинаций банковских тарифов: и процентная ставка по кредиту, и комиссия за обслуживание кредита, и страхование, и комиссии за погашение и т.п. В "Кредобанке", вместе с которым мы сделали этот материал, только один тариф — процентная ставка по кредиту, проценты начисляются на сумму задолженности.
Перекредитование предлагается на срок до пяти лет. Сумма — до 300 тысяч гривен. Достаточно прийти в банк или оставить заявку здесь.
Главное — не берите большие кредиты для погашения мелких, это — прямой путь к долговой яме. А тем более — не обращайтесь в сервисы "быстрых денег" и микрозаймов, ведь придется переплачивать втройне, а то и больше.
Не забудьте закрыть кредит.
После последнего платежа получите от банка справку, что вы больше ничего не должны. Порой случаются казусы: остается копейка долга, на нее начисляются проценты, банк берет комиссию за обслуживание, в итоге счет уходит в глубокий минус.
Чтобы не допустить такого, лучше подстраховаться справкой. Ее же можно использовать в качестве дополнительного документа, когда вы в следующий раз соберетесь брать кредит.
"Прокачайте" себя и свое отношение к деньгам.
Например, финансовый коуч Дэвид Крюгер из США уверен, что люди часто используют деньги для самоутверждения. "Мы придаем деньгам огромное значение и делаем их синонимом возможностей, воплощением власти и доказательством того, что мы чего-то стоим в этой жизни", — полагает он. Поэтому просто найдите для себя ответ на вопрос, насколько вам важны деньги, как и то, что вы за них покупаете. Действительно ли нужны самые дорогие и "статусные" вещи? Готовы ли вы жертвовать здоровьем ради своих денежных потребностей?
Психологи сегодня также считают, что сила воли человека — ограниченный ресурс. То есть, когда мы тратим ее на одни ситуации, на другие уже не остается мощности для самоконтроля. Поэтому не оставляйте финансы без этого ресурса — следите за доходами и тратами, планируйте рационально. Тогда мышцы вашего финансового самоконтроля прокачаются — и останутся силы на правильные вещи.