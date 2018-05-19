Ветер в парус

Когда-то Porsche Cayenne S оснащался 4,8-литровым «атмосферником». На таком я когда-то имел возможность поездить и, помню, был помимо прочего очарован низким рокотом мотора.

Позже, Cayenne S обзавелся 3,6-литровым турбомотором.

Ну а нынешний Cayenne S имеет всего навсего 2,9-литровый двигатель, зато «битурбо».

440 л.с. и 550 Нм крутящего момента.

Расторопный 8-ступенчатый автомат и интеллектуальный полный привод.

Что еще может понадобиться человеку для полного счастья?

Может быть, мир во всем мире? Ну ладно, без него-то я как-то проживу, а вот после Cayenne S пересаживаться на другие машины сложновато.

Сочетание огромной мощности с шустрой АКПП и правильным распределением крутящего момента между осями позволяет Cayenne S в езде производить впечатление видеоигры.

Ну вот давишь на газ, крутишь руль и не верится, что 2-тонный автомобиль в реальной жизни может так ехать. Коробка работает без рывков даже при самых резких ускорениях, разгон остается плавным. Всегда ощущается запас мощности под педалью. Хоть с 60 км/ч разгоняйся, хоть со 160 км/ч — разгон всегда плавный и быстрый. Предел возможностей не ощущается.

У водителя есть возможность выбрать несколько режимов езды. Cayenne S остается быстрым и в обычном режиме. В Спорте педаль газа становится весьма отзывчивой, ну а в Sport Chrono в поведении автомобиля появляется некоторая нервозность, убираешь ногу с педали газа, но обороты на какое-то время зависают на той же отметке и лишь затем неохотно снижаются. Ездить постоянно в таком режиме сможет только холерик, перепивший энергетических напитков.

Для бездорожья есть особый режим, а пневмоподвеска позволяет Porsche Cayenne S приподнимать клиренс аж до 245 мм. Весьма внушительный показатель. Хотя, разумеется, Cayenne — не внедорожник и конкурировать с Mitsubishi Pajero Sport в болотах на нем не получится.

Жесткой подвеску Cayenne S не назовешь, она скорее плотная, собранная. Но в спортивных режимах пневма "зажимает" довольно ощутимо. По киевскому Подолу в таком режиме не поездишь, пломбы из зубов повылетают.

Ну а теперь о главном.

У любого, кто пробовал Porsche Macan, складывалось впечатление, что это «правильный» Cayenne.

В том смысле, что он чуточку меньше, зато намного интереснее рулится.

Изменилось ли что-то теперь, когда речь идет о третьем Cayenne?

По большому счету, нет. Но после того, как я вернул Cayenne S, мне очень захотелось снова взять на тест Macan. Чтобы освежить впечатления.

Новый Cayenne S уже не кажется таким тяжеловесным на виражах, как прежний. И мне интересно, будет ли теперь преимущество Macan в управляемости таким разительным?