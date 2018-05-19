Ветер в парус

440 л.с. и 550 Нм крутящего момента. Расторопный 8-ступенчатый автомат и интеллектуальный полный привод. Что еще может понадобиться человеку для полного счастья?
В своем третьем поколении Porsche Cayenne S не только отлично едет (возможно, даже лучше, чем раньше, хотя это сложно представить). Он еще и превратился в настоящий гаджет на колесах.
Алексей Бондарев
Porsche Cayenne S — обновленный спортивный кроссовер легендарного немецкого бренда.
Длина кузова — 4918 мм, ширина — 1983 мм, высота — 1696 мм. Колесная база — 2895 мм. Снаряженная масса — 2020 кг. Объем багажника — 770 л.
Клиренс может составлять от 190 мм до 245 мм (регулируется режимами пневмоподвески).
Протестированный нами Cayenne S оснащается 6-цилиндровым 2,9-литровым бензиновым двигателем с двумя турбинами (440 л.с., 550 Нм), который работает в паре с 8-ступенчатой АКПП. Здесь также активный полный привод с адаптивным распределением крутящего момента между передней и задней осями.
Разгон до 100 км/ч — 5,2 сек. Но в специальном режиме Sport Chrono этот показатель составляет 4,9 сек.
Максимальная скорость — 250 км/ч.
Заявленный расход топлива в смешанном цикле — 9,2 л на 100 км.
Цены на Porsche Cayenne S стартуют от 3,03 млн грн.
Наш тестовый экземпляр с набором дополнительных опций (см. ниже) стоит 4,2 млн грн.
Когда-то Porsche Cayenne S оснащался 4,8-литровым «атмосферником». На таком я когда-то имел возможность поездить и, помню, был помимо прочего очарован низким рокотом мотора.
Позже, Cayenne S обзавелся 3,6-литровым турбомотором.
Ну а нынешний Cayenne S имеет всего навсего 2,9-литровый двигатель, зато «битурбо».
440 л.с. и 550 Нм крутящего момента.
Расторопный 8-ступенчатый автомат и интеллектуальный полный привод.
Что еще может понадобиться человеку для полного счастья?
Может быть, мир во всем мире? Ну ладно, без него-то я как-то проживу, а вот после Cayenne S пересаживаться на другие машины сложновато.
Сочетание огромной мощности с шустрой АКПП и правильным распределением крутящего момента между осями позволяет Cayenne S в езде производить впечатление видеоигры.
Ну вот давишь на газ, крутишь руль и не верится, что 2-тонный автомобиль в реальной жизни может так ехать. Коробка работает без рывков даже при самых резких ускорениях, разгон остается плавным. Всегда ощущается запас мощности под педалью. Хоть с 60 км/ч разгоняйся, хоть со 160 км/ч — разгон всегда плавный и быстрый. Предел возможностей не ощущается.
У водителя есть возможность выбрать несколько режимов езды. Cayenne S остается быстрым и в обычном режиме. В Спорте педаль газа становится весьма отзывчивой, ну а в Sport Chrono в поведении автомобиля появляется некоторая нервозность, убираешь ногу с педали газа, но обороты на какое-то время зависают на той же отметке и лишь затем неохотно снижаются. Ездить постоянно в таком режиме сможет только холерик, перепивший энергетических напитков.
Для бездорожья есть особый режим, а пневмоподвеска позволяет Porsche Cayenne S приподнимать клиренс аж до 245 мм. Весьма внушительный показатель. Хотя, разумеется, Cayenne — не внедорожник и конкурировать с Mitsubishi Pajero Sport в болотах на нем не получится.
Жесткой подвеску Cayenne S не назовешь, она скорее плотная, собранная. Но в спортивных режимах пневма "зажимает" довольно ощутимо. По киевскому Подолу в таком режиме не поездишь, пломбы из зубов повылетают.
Ну а теперь о главном.
У любого, кто пробовал Porsche Macan, складывалось впечатление, что это «правильный» Cayenne.
В том смысле, что он чуточку меньше, зато намного интереснее рулится.
Изменилось ли что-то теперь, когда речь идет о третьем Cayenne?
По большому счету, нет. Но после того, как я вернул Cayenne S, мне очень захотелось снова взять на тест Macan. Чтобы освежить впечатления.
Новый Cayenne S уже не кажется таким тяжеловесным на виражах, как прежний. И мне интересно, будет ли теперь преимущество Macan в управляемости таким разительным?
Подход к дизайну у Porsche просто эталонный. Пожалуй, только этому бренду удается десятилетиями сохранять консервативные дизайнерские решения, которые делают автомобили безошибочно узнаваемыми, и при этом все время «освежать» их.
Я даже не могу себе представить, каких усилий это стоит внутри компании. Ну а для нас, простых смертных, это выглядит очень просто. Автомобили Porsche безошибочно узнаются издалека, но при этом, глядя на автомобиль, всегда можно сказать, свежий он или нет.
Вот и новый Cayenne не перепутать ни с каким другим автомобилем на свете, даже с расстояния в сотни метров. Но при этом, вы с первого взгляда понимаете, что это именно новый Cayenne, а не, скажем, пятилетней давности.
В основном за счет новшеств в оптике (особенно, в задней части) новый Cayenne стал больше походить на Porsche 911. Это несколько меняет восприятие машины, она кажется более спортивной. Сами по себе фары - произведение искусства, как с дизайнерской стороны, так и с технической. В передних фарах, к примеру, аж 84 LED-элемента.
Оценить дизайнерские изыски еще проще, когда осознаешь, что Cayenne нового поколения стал длиннее и шире предшественника. Зато он теперь чуть ниже, и кажется более стремительным и спортивным.
Если в предыдущем поколении Cayenne выглядел настоящим бегемотом в сравнении с изящным Macan, то теперь я даже не знаю, что сказать. Обе модели теперь весьма «секси». Если соберетесь покупать кроссовер Porsche, выбор может быть довольно мучительным.
С водительского места Porsche Cayenne S больше напоминает истребитель. Или звездолет. Передняя консоль не только футуристично выглядит благодаря 12,3-дюймовому экрану в центре и двум 7-дюймовым на приборной панели.
Огромный экран посередине торпедо больше похож на iPad. Сенсорный экран очень отзывчивый, а интерфейс можно настроить под себя, выбрать один из вариантов дизайна, подстроить под себя меню.
Для цифровых коммуникаций есть все возможности. Тут есть четыре порта USB, модуль сотовой связи 4G (можно установить сим-карту), а также точка доступа WiFi. Чтобы в дороге слушать музыку или смотреть видео из интернета. Полностью поддерживается Apple CarPlay.
При этом в интерфейсе сохраняется преемственность. Porsche всегда славились количеством кнопок управления всякими функциями. Здесь их тоже много. И они многое позволяют.
Очень удобные и интуитивные настройки климат-контроля, под рукой у водителя регулировки пневмоподвески и полного привода.
О просторе говорить нет смысла. Внутри Cayenne места хватит пятерым довольно крупным пассажирам (хотя сзади, конечно, удобнее сидеть вдвоем).
У передних кресел бесчисленное количество регулировок. В первый раз, придется, попотеть, пробуя все настройки. Но рано или поздно кресло удастся подстроить под себя человеку буквально любой комплекции.
Отдельное спасибо за широкие диапазоны регулировки подколенного валика и развитую боковую поддержку. Кстати, боковая поддержка включается, т. е. как бы «зажимается» только после включения зажигания. Это делает посадку в машину более удобной.
Задние пассажиры тоже не обделены опциями комфорта. Они могут отрегулировать положение дивана (он ездит вперед-назад на 160 мм) и угол наклона спинок сидений (тут есть аж 10 степеней регулировки).
В качестве опции на Porsche Cayenne S можно установить 2-зонный климат-контроль для второго ряда, а также вентиляцию сидений. Про подогрев я и вовсе умолчу.
Словом, Porsche вполне может быть машиной не только для водителя.
Багажник нового Cayenne аж на 100 л больше, чем в предыдущем поколении (теперь — 770 л).
На самом деле, я не уверен, что владельцы Cayenne часто возят большие грузы. Разве что чемоданы с деньгами. Хотя в эпоху криптовалют это уже не так актуально.
Впрочем, я отвлекся.
Итак, багажник очень вместительный. В дальнюю поездку пара с двумя детьми запросто втиснет все свои вещи в багажник.
Cayenne вполне можно назвать семейным автомобилем. Для очень обеспеченной семьи, конечно.
Цены на Porsche Cayenne S стартуют от 3 млн грн. Наш тестовый экземпляр потянул на все 4,2 млн грн. Все благодаря набору дополнительных «наворотов».
Опций для Porsche Cayenne S есть столько, что читать их можно как Библию — бесконечно долго, пока дошел до середины, уже забыл, с чего все начиналось, и можно читать заново.
Многие из этих опций еще 10 лет назад показались бы футуристическими выдумками. Например, присутствовавшие в тестовом Cayenne S матричные светодиодные фары, подсветка движущихся объектов ночью, функция удержания автомобиля в полосе, распознавание дорожных знаков (кстати, работает почти безупречно в отличие от некоторых конкурентов), адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора.
Если учитывать традиционный для Porsche бесконечный набор возможностей по оснащению интерьера (разные виды кожи, дерева и т. д.), то говорить о ценах я вообще считаю не уместным.
Porsche — настоящий премиальный бренд. Людям, у которые есть большие деньги, он представляет большие возможности, как эти деньги с удовольствием потратить.
Зато, кстати, Cayenne S не сильно разоряет на заправках.
Конечно, заявленные 9,2 л на 100 км в смешанном цикле на практике можно получить только если ездить на круиз-контроле со скоростью 75 км/ч. Спрашивается, кто покупает Cayenne S для таких целей?
А если ездить на Cayenne S так, как машина того заслуживает, то цифры становятся больше. В моем случае, в городском цикле — 12,7 л на 100 км. Неплохая цифра для такого авто.
Отправившись на веселые «покатушки» на трассе, я без труда перевалил за отметку 17 л на 100 км. И это далеко не предел. За динамику надо платить.
9/10
Porsche Cayenne был и остается одним из лучших в мире спортивных кроссоверов. Он дарит удовольствие за рулем и обеспечивает комфорт пассажирам. Кроме того, у него еще и большой багажник, так что для семейных нужд Cayenne тоже сгодится.
Обновленный Porsche Cayenne S стал во всем лучше предыдущего. Не то что бы намного, но чуточку лучше.
Текст и фото: Алексей Бондарев