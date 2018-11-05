От ожирения до Чемпионата мира Ironman

Кстати, мы упоминаем об IRONMAN, но, вероятно, не все наши читатели знают, что это такое. Могли бы Вы вкратце объяснить?

Это весьма экстремальное соревнование по триатлону, где спортсмену нужно проплыть 3,8 км в открытой воде, преодолеть 180 км на велосипеде и потом пробежать 42 км марафон. При этом, чтобы результат был засчитан, нужно вложиться в лимит по времени – 17 часов.

Спасибо. Вернемся к Вашей цели, удалось ли её достичь в срок?

Да, я достиг её, как и планировалось, в 2016 году. Ведь вопреки всеобщему мнению, самое тяжелое в Ironman, как и в спорте вообще - это не сама гонка. Самое тяжелое - это тот путь, который проходишь, начиная с первой тренировки до момента выхода на старт. Соревнование - это своего рода экзамен, подведение итогов. Ты уже все сделал, все отдал до этого.

И Вы продолжили развивать для себя тему целей в IRONMAN?

Да. В 2017-м целью стало попадание в категорию GOLD - 1% лучших триатлетов-любителей в возрастной группе 35-39 в серии IRONMAN. Но 15 минут, на которые надо было быть быстрее в сумме трех лучших гонок, меня от неё отделили.

В 2018 году не выполненная в 2017-м цель уже не вызывала эмоций аналогичных прошлому году. Поэтому я искал цель, мысль о которой будет мотивировать преодолевать себя, выходить на тренировки, невзирая на погоду, свою лень и наличие «1000 отмазок», чтобы становится еще более «железным»! Такой целью для меня стало участие в Чемпионате мира IRONMAN.

Но это ведь уже уровень Олимпийских игр в мире триатлона. Не рановато ли было претендовать на такие масштабы спустя 2 года участия в соревнованиях? Может была какая-то промежуточная цель, план Б?

Я осознавал, что триатлону я посвятил недостаточное количество тренировочных часов, и чтобы выйти на необходимый уровень, понадобится не менее пяти лет системной тренировочной работы, ведь с каждым годом отобраться на «большой остров» становится все труднее. Но знаете, что? Мне удалось достичь этой цели за год.

И тут началось самое интересное, ведь принимая участие в Чемпионате мира, соревнуясь плечом к плечу с лучшими из лучших совсем не хочется ударить в грязь лицом. В моей категории участвовал принц Бахрейна, руководители и топ-менеджеры крупнейших компаний – люди, которые не остановились на достижении профессиональных целей и смогли не то, что найти время для занятий спорта, а стать в нем лучшими. Из украинских бизнесменов я пока первый, принявший участие в Чемпионате мира IRONMAN.

Около 40 дней в этом году я провел на тренировочных сборах за пределами Украины. Ещё гораздо больше времени я тренировался в рамках нашей страны. Сбор на Кипре, трехнедельная подготовка в Америке перед стартом, велотур "Корсика", тренировки на велостанке и в бассейне, бег, велотренировки на Бориспольской и Житомирской трассе, где особо не потренируешься – всё это труд, а не развлечение. Ключевое - что сам процесс приносил чувство радости.