От ожирения до Чемпионата мира Ironman

Финишер Чемпионата мира IRONMAN 2018, единственный представитель из Украины в категории Executive Challenge за всю историю соревнований, успешный бизнесмен Дмитрий Стрижов рассказал о том, каким был его путь до статуса «железного человека».
«Человек, получивший опыт достижения невозможной цели, уже никогда не будет прежним. Пробежав марафон, сделав Ironman, научившись достигать невозможного в спорте, он научится делать то же самое и в бизнесе. Он больше не сможет обманывать себя и окружающих, говоря, будто что-то невозможно. Для него больше не существует слова «проблема». Есть только слово «задача»».
Цитата казахстанского бизнесмена и участника Чемпионата мира IRONMAN 2017, Айдына Рахимбаева отлично отображает то, что делают спортивные достижения c людьми (и мной в том числе). Но увидел я эту цитату уже став на путь триатлона, а до того всё было совсем иначе.
Как же всё было до начала спортивного пути? С чего он начался?
10 лет назад, в 30-летнем возрасте, с отметкой в 102,3 кг на весах ко мне пришло понимание, что пришло время что-то менять. В 2008 у нас с женой как раз родился первый ребенок и мне хотелось, чтобы он и все последующие мои дети мною гордились.
Начал я со спортзала, постепенно осваивая самые разные виды тренировок - от йоги до воркаута.
Ключевой результат дали даже не определенные направления, а систематичность спортивных занятий. Начинал свои тренировки с целью скинуть лишние килограммы, но в процессе осознал, что увлечение тренировками дало мне новые ценности: в бизнесе, в окружении, дома. Я не потерял время, проведенное на тренировках – они увеличили мою работоспособность, скорость мысли, требовательность к себе и научили ценить время, особенно проведенное с семьей. И если после первого посещения тренажёрного зала у меня кружилась голова от упадка сил, то с наращиванием тренировочных объёмов я обрел запасы энергии, каких у меня не было прежде.
А в какой момент появился триатлон и мечта об IRONMAN?
Я пробежал свой первый полумарафон в 2013 году за 2:06 часа. С тех пор мой средний результат переместился ближе к 1:30:00. Но тогда тот результат был фееричным для меня – я уже чувствовал себя победителем, над собой как минимум. В том же году из-за травмы мениска освоил плавание. До этого я тоже умел плавать, как мне казалось, но это были дистанции в метров 50 с головой поверх воды. В 2014 я и впервые проехал на шоссейном велосипеде, подобные которому ранее наблюдал разве что в соревнованиях по телевизору.
И вот в 2014 году сформировалась цель - в 2016-м финишировать на полной дистанции IRONMAN.
Кстати, мы упоминаем об IRONMAN, но, вероятно, не все наши читатели знают, что это такое. Могли бы Вы вкратце объяснить?
Это весьма экстремальное соревнование по триатлону, где спортсмену нужно проплыть 3,8 км в открытой воде, преодолеть 180 км на велосипеде и потом пробежать 42 км марафон. При этом, чтобы результат был засчитан, нужно вложиться в лимит по времени – 17 часов.
Спасибо. Вернемся к Вашей цели, удалось ли её достичь в срок?
Да, я достиг её, как и планировалось, в 2016 году. Ведь вопреки всеобщему мнению, самое тяжелое в Ironman, как и в спорте вообще - это не сама гонка. Самое тяжелое - это тот путь, который проходишь, начиная с первой тренировки до момента выхода на старт. Соревнование - это своего рода экзамен, подведение итогов. Ты уже все сделал, все отдал до этого.
И Вы продолжили развивать для себя тему целей в IRONMAN?
Да. В 2017-м целью стало попадание в категорию GOLD - 1% лучших триатлетов-любителей в возрастной группе 35-39 в серии IRONMAN. Но 15 минут, на которые надо было быть быстрее в сумме трех лучших гонок, меня от неё отделили.
В 2018 году не выполненная в 2017-м цель уже не вызывала эмоций аналогичных прошлому году. Поэтому я искал цель, мысль о которой будет мотивировать преодолевать себя, выходить на тренировки, невзирая на погоду, свою лень и наличие «1000 отмазок», чтобы становится еще более «железным»! Такой целью для меня стало участие в Чемпионате мира IRONMAN.
Но это ведь уже уровень Олимпийских игр в мире триатлона. Не рановато ли было претендовать на такие масштабы спустя 2 года участия в соревнованиях? Может была какая-то промежуточная цель, план Б?
Я осознавал, что триатлону я посвятил недостаточное количество тренировочных часов, и чтобы выйти на необходимый уровень, понадобится не менее пяти лет системной тренировочной работы, ведь с каждым годом отобраться на «большой остров» становится все труднее. Но знаете, что? Мне удалось достичь этой цели за год.
И тут началось самое интересное, ведь принимая участие в Чемпионате мира, соревнуясь плечом к плечу с лучшими из лучших совсем не хочется ударить в грязь лицом. В моей категории участвовал принц Бахрейна, руководители и топ-менеджеры крупнейших компаний – люди, которые не остановились на достижении профессиональных целей и смогли не то, что найти время для занятий спорта, а стать в нем лучшими. Из украинских бизнесменов я пока первый, принявший участие в Чемпионате мира IRONMAN.
Около 40 дней в этом году я провел на тренировочных сборах за пределами Украины. Ещё гораздо больше времени я тренировался в рамках нашей страны. Сбор на Кипре, трехнедельная подготовка в Америке перед стартом, велотур "Корсика", тренировки на велостанке и в бассейне, бег, велотренировки на Бориспольской и Житомирской трассе, где особо не потренируешься – всё это труд, а не развлечение. Ключевое - что сам процесс приносил чувство радости.
Как же проходил сам Чемпионат? Столкнулись ли Вы с какими-то трудностями в процессе соревнований?
Не могу сказать, что относительно Чемпионата мира было тяжело в учении, но легко в бою.
С о.Кона нас разделяли 21 час в самолете и 32 часа в пути. На месте заветный остров продемонстрировал «теплый» прием с традиционной 80%-ой влажностью, температурой воздуха более 30 градусов, температурой асфальта, которая из-за нагрева лавовых полей может доходить до 50-60 градусов. И конечно же бонус – 13 часов разницы с киевским временем. Мы с семьей прилетели за 3 дня до соревнований и 2 из них были очень тяжелыми из-за разницы во времени.
Во время самого Чемпионата из-за океанского течения на плавательном этапе я отстал от запланированного плана на гонку на 10 минут. Тренировки в бассейне, к сожалению, не дают всех навыков нужных для открытых водоемов.
На вело этапе у меня были сложности с принятием пищи из-за одного из принятых питаний, которое «не зашло». Дотерпев до транзитной зоны, в ход пошел спазмалгон, после которого уже смог снова питаться, но план по энергообмену уже был нарушен и недостаток необходимых калорий нельзя было восполнить. На 28-м километре силы закончились, но, благодаря моральной поддержке семьи, тренера, друзей и знакомых, которые не спали всю ночь, следили за моим выступлением по трекеру, я продолжил бежать.
Ого, это волевой поступок. В итоге Вы остались довольны своим результатом?
Если бы не история с питанием, то, полагаю, мог бы претендовать на место в тройке, но об этом мы уже не узнаем. Хотя, конечно, я был немного раздосадован из-за этого, занял 7-е место. Но стоит вспомнить, что 54 мужчин-участников в своей наилучшей форме сошли с дистанции. Каково было им я даже представить не могу. Но в любом случае, эти участники уже вошли в 2 500 лучших, а ведь в отборочных соревнованиях за право участия в Чемпионате мира соревнуется порядка 250 000 человек.
Те, кто хоть раз проходил дистанцию IRONMAN, Знают «что всё возможно» и "Железным человеком" тебя делает не момент финиша, а весь тот путь, который ты проходишь, чтобы достичь его. Он полностью меняет тебя, меняет твое отношение к жизни. IRONMAN это то что у тебя внутри.
Фото: Ironman
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