ONUKA возвращается к теме Чернобыля

Трек под названием ARKA вошел в новый студийный альбом ONUKA MOZAЇКА, выход которого состоится 22 марта

ARKA — далеко не первое обращение Наты Жижченко к теме Чернобыля и трагедии на атомной электростанции. Новый инструментальный трек ARKA станет четвертым посвященным теме Чернобыля — после 1986, Vidlik и Mainland.

В 2016 Ната Жижченко провела неделю на Чернобыльской АЭС, чтобы погрузиться в жизнь работающих на станции людей. Пережитый опыт вылился не только в ролик Mainland, но и в переоценку ценностей, признается сейчас певица. Новый трек ONUKA — своеобразная музыкальная фиксация момента подготовки к сдаче в эксплуатацию огромной арки, предназначение которой — замена знаменитого саркофага.

Осенью 2017 года, благодаря объединенным усилиям специалистов из разных стран мира над печально известным четвертым энергоблоком станции, установили новое укрытие — высотой в 110 метров и весом в 36,2 тысячи тонн. Следующие 100 лет крупнейшее передвижное наземное сооружение в мире будет защищать нас, наших детей и внуков от последствий крупнейшей техногенной катастрофы в истории. По словам самой Наты Жижченко, ARKA — посвящение незаслуженно обделенному вниманием эпохальному событию, детский восторг перед монументальным сооружением, призванным уберечь человечество от новой угрозы. ARKA, — говорит певица, — взгляд ребенка, не утратившего — в отличие от взрослых — способности удивляться. И струнный квартет с терменвоксом, использованные при создании трека, удивительно точно передают ощущение, которым хотела поделиться певица.

Ната Жижченко о треке ARKA

- Что вы находите в образе арки, скрывающей саркофаг? Какие эмоции она у вас вызывает? - Вызывает восторг и восхищение.

Издалека она абсолютно не кажется такой большой, размах можно понять только стоя внизу, у подножья. Это действительно потрясающий конструктив. Я бы сказала, что это живое здание, живое сооружение, как, наверное, техногенное существо. - Почему важно помнить аварию на ЧАЭС? Почему вы решили актуализировать память о ней? - Мне кажется, как только что-то забывается, есть шанс, что это повторится вновь. Дважды становиться на одни и те же грабли — очень распространенное явление. И у нас, и в целом мире. Аварию на Чернобыльской АЭС нужно не столько помнить и спекулировать на ней, сколько помнить и уважать.

Фотографии ONUKA из Припяти, 2015 год

- Буквально 10-15 лет назад считалось, что поп-музыка должна развлекать слушателя. Почему сейчас мы видим обратный тренд? Популярные артисты не стесняются быть остросоциальными, передавать своей аудитории некий важный месседж. Что изменилось? - Мне кажется, это немного искривленное утверждение, потому что всегда были артисты, которые обращали внимание на какие-то глобальные проблемы. Та же тема Чернобыля поднималась в творчестве многих музыкантов — от Pink Floyd до Андриано Челентано. Из наиболее популярных можно даже вспомнить поп-идола Майкла Джексона и его знаменитую Earth Song. Мне кажется, чем больше у артиста аудитория, тем больше шанс донести какой-то месседж. Особенно, если он и вправду его волнует. В моем случае это так.