Ничего себе ласточка!

Что будет, если взять почти безупречный автомобиль и сделать его чуть больше?
Правильно, получится большой почти безупречный автомобиль.
Доказано компанией Mazda, которая успешно превратила прекрасный кроссовер CX-5 в не менее прекрасный CX-9.
Правда, цена у “девятки” премиальная, и это как раз тот случай, когда за много денег вы получаете много автомобиля.
Алексей Бондарев
Mazda CX-9 - полноразмерный кроссовер с полным приводом.
Длина - 5075 мм, ширина - 1969 мм, высота - 1747 мм, колесная база - 2930 мм, клиренс - 220 мм, объем багажника - 840 л (230 л - если используются сиденья третьего ряда, 1848 л - если сиденья второго и третьего ряда сложены).
Снаряженная масса - 1985 кг.
Модель доступна только с 2,5-литровым бензиновым турбомотором (231 л.с., 420 Нм), 6-ступенчатым “автоматом” и полным приводом.
Разгон до 100 км/ч - 8,6 сек. Максимальная скорость - 210 км/ч.
Заявленный расход топлива в смешанном цикле - 9,4 л на 100 км.
В Украине Mazda CX-9 доступна только в одной комплектации (максимальной и 7-местной) стоимостью от 1,38 млн грн.
За время езды на новой Mazda CX-9 я не раз вспоминал предыдущую модель с таким же названием.
Та машина создавалась во времена интимно-близкой дружбы Mazda с Ford и была по сути сборной “солянкой”. У нее была разработанная в Японии платформа, но созданный в Америке 3,5-, а позже 3,7-литровый атмосферный мотор и 6-ступенчатый автомат, “дутый” дизайн, вальяжная подвеска и общее настроение “куда спешить, рыбы в реке хватит на всех”.
Mazda CX-9 второго поколения не имеет с предшественницей почти ничего общего, кроме названия.
Ключевые отличия - мотор и поведение на дороге.
Новинка уступает предшественнице по объему и энерговооруженности - тут “всего лишь” 2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель (231 л.с.) против 3,5 л (263 л.с.) и 3,7 л (273 л.с.) , но зато с турбиной.
Причем, турбиной хитрой новой конструкции, помогающей избегать “турбоямы” (провалов мощности, когда вам надо ускориться, но приходится ждать, пока двигатель раскрутится до оборотов, необходимых для включения турбины).
Безусловно, как и в случае с большинством современных двигателей с новомодными "приблудами", возникает вопрос о надежности и долговечности. Все-таки, атмосферная "шестерка" предыдущего поколения Mazda CX-9 без проблем ходит более 200 тыс. км, что подтверждается массой 10-летних авто этой модели на украинских дорогах. Будет ли новомодный 4-цилиндровый турбомотор столь же надежным - вопрос пока открытый.
Но вернемся к езде. Тянет этот мотор будь здоров. С первых же минут знакомства с машиной не оставляет ощущение, что “дури” тут предостаточно. Подхват уверенный с любых оборотов, ускорение не то что бы ошеломительное, но очень впечатляющее. Нет, это не спортивное авто, но при быстрой манере езды обделенным себя не чувствуешь. Все-таки, 8,6 сек до “сотни” для такого большого авто - впечатляющий результат.
Общее впечатление усугубляется уверенной “рулежкой”. От такой большой и высокой машины поневоле ждешь склонности к раскачке (в особенности, если доводилось ездить на CX-9 первого поколения). Но здесь этого почти нет. Разумеется, Mazda6 или та же CX-5 кажутся более собранными, но с оглядкой на размеры CX-9 ведет себя очень даже по-спортивному. Крены в поворотах невелики, управляемость остается предсказуемой даже на большой скорости.
Да и кстати, скорость почти не ощущается, что 80 км/ч, что 180 км/ч - автомобиль уверенно держит курс и сохраняет управляемость, не рыскает, не “плавает” по дороге.
Подвеска очень приемлемо ведет себя на неровностях, как на больших, так и на мелких. Машина не то что бы сильно мягкая, но и жесткой ее не назовешь.
На бездорожье я на Mazda CX-9 не совался. Все-таки, это не внедорожник и полный привод тут скорее для большей устойчивости на дороге. Однако, уверен, что клиренс 220 мм для многих будет большим козырем модели.
Тут опять не удержаться от сравнения с первым поколением Mazda CX-9, представителей которого на наших дорогах еще предостаточно.
Та машина выглядело буквально карикатурно громоздкой, а ее “обмылочный” дизайн только добавлял ощущения гротеска.
Новая Mazda CX-9 - героиня другой оперы. Внешне она выглядит так, будто у гимнастки Mazda CX-5 появилась сестра-бодибилдерша.
Очертания и пропорции кузова вроде те же, просто размер больше. Даже сексуальные обводы колесных арок и прочие выпуклости и “впуклости” на месте.
В связи с этим в отличие от предшествующей модели новая Mazda CX-9 выглядит стремительно и спортивно даже несмотря на свои немаленькие размеры.
И если сравнивать Mazda CX-9 с конкурентами в категории больших 7-местных кроссоверов, можно с уверенностью сказать, что японка не будет пасти задних.
И внутри Mazda CX-9 фактически является увеличенной копией младшей сестренки CX-5.
Читаемость приборов, эргономика органов управления - все на высоте. Тут Mazda - в числе лучших во всех моделях последних лет.
Многие электронные “навороты” у Mazda уже находятся на уровне топовых немцев. Мне, например, очень пришелся по нраву проекционный дисплей на лобовом стекле. В некоторых авто я, честно говоря, его отключаю, потому что он только раздражает.
В Mazda CX-9 я к нему быстро привык. На нем отображается не только текущая скорость (что избавляет от необходимости отводить глаза от дороги вниз, чтобы глянуть на спидометр), но и настройки круиз-контроля, рекомендуемое навигатором ограничение скорости и распознанные системой дорожные знаки. Даже автоматическая регулировка яркости этого дисплея пришлась мне по душе. А то в некоторых авто с этим есть проблемы. От того и есть желание выключать этот дисплей к чертям ночью, когда его избыточная яркости бьет по глазам. В Mazda CX-9 такой проблемы нет.
Единственное, пожалуй, к чему я могу придраться - это дефлекторы обдува на центральной консоли, они не имеют регулировок, кроме направления воздушного потока. Когда на улице жара, включаешь кондиционер на “всю ивановскую” (чтобы охлаждать огромное внутреннее пространство 7-местного автомобиля) и получаешь струи холодного воздуха себе в локоть, грудь или лицо - в зависимости от посадки.
В салоне очень просторно. Водитель и пассажир сидят как в бизнес-классе авиалайнера. Во втором ряду, в принципе, то же самое. Места хватает и для ног и над головой. Втроем там можно сидеть запросто даже в дальней поездке.
Сиденья второго ряда можно двигать вперед-назад, но даже если передние сиденья отодвинуты до упора назад, а задние - вперед, места во втором ряду все равно много.
А вот два сиденья третьего ряда, которые до поры до времени прячутся в полу багажника, стоит считать исключительно детскими. Взрослому человеку там будет очень тесно, если только вы не Карлик Нос.
С разложенным третьим рядом багажник становится довольно скромным (230 л), но туда все равно помещается пара чемоданов и еще какая-то “мелочь”.
Если же не использовать третий ряд сидений, то багажник Mazda CX-9 можно назвать огромным. Формально тут аж 840 л (если загружать до потолка). На деле - у меня даже в гараже не набралось столько вещей, чтобы забить этот багажник полностью.
Ну а если вы сложите и второй ряд сидений, то в Mazda CX-9 можно запросто подрабатывать грузоперевозками.
И напоследок о шумоизоляции. Она в Mazda CX-9… есть.
Это не просто шутка.
Моей основной претензией к большинству моделей Mazda всегда была шумоизоляция. Помню, в Mazda3 сложно разговаривать, не срываясь на крик, уже на скорости 120 км/ч, да и “шестерка” не намного лучше. В Mazda CX-5 у меня тоже было ощущение, что шумоизоляция не совсем соответствует классу авто.
А вот Mazda CX-9 с этой точки зрения почти безупречна. В салоне можно спокойно разговаривать даже, когда вы летите к вожделенному морю по Одесской трассе со скоростью, которую я тут называть не буду, поскольку не уверен, что мои тексты не читают ГАИшники.
Я присутствовал на презентации Mazda CX-9 в Украине и помню шепот некоторых коллег спустя мгновение после того, как была озвучена стоимость новинки. “Та ну ладно, за эти деньги можно взять BMW X5!”.
Действительно, примерно за 1,3 млн грн уже можно посмотреть в сторону BMW, а также Infiniti и некоторых других брендов, которые считаются премиальными. В отличие от Mazda, которая традиционное воспринимается как средний класс.
Однако, даже поверхностное ознакомление с прайсами вышеуказанных премиальных брендов дает понимание того, что в приличном “фарше” конкуренты стоят ощутимо дороже, чем Mazda CX-9, которая у нас продается в единственной и довольно богатой комплектации.
Словом, вы, конечно, можете купить за эти деньги BMW, но это будет настолько голый BMW, что в таком виде просто стыдно появляться на людях.
Поэтому, хоть CX-9 и стоит неприлично много для бренда Mazda, я все же считаю цену этой модели в целом оправданной.
К тому же единственный реальный конкурент, который за аналогичные деньги идет в полном “фарше”, тоже не принадлежит к премиум-сегменту. Я имею в виду Honda Pilot, отличный автомобиль, который я пробовал год назад.
Еще одна претензия к Mazda CX-9 со стороны скептиков и злопыхателей - отсутствие дизеля. У премиальных конкурентов, наоборот, дизель порой является самой продаваемой версией. Кроме того, они активно продвигают гибриды.
Однако, 2,5-литровый двигатель Mazda CX-9 в сочетании с 6-ступенчатым “автоматом” нельзя упрекнуть в чрезмерной прожорливости. На трассе можно уложиться в 11 л на 100 км, это при довольно быстрой езде, между прочим (от 130 км/ч).
За неделю езды по Одессе мне удалось достичь среднего расхода 12,5 л на 100 км, причем, без особых усилий. В Киеве расход, разумеется, выше. Меньше 14 л у меня не получалось.
Ожидать меньших цифр от двигателя мощностью 231 л.с. на полноприводном авто таких размеров было бы наивно. А вот больше вполне могло быть. Достаточно вспомнить Mazda CX-9 первого поколения с “атмосферником” 3,7 л - в свое время на трассе у меня выходило 13-14 л, в городе - от 20 л на 100 км.
9/10
Mazda CX-9 - отличный выбор, если вы хотите большую и быструю машину, но при этом не готовы переплачивать за премиальные бренды и всякие лишние понты.
Текст и фото: Алексей Бондарев