Ничего себе ласточка!

За время езды на новой Mazda CX-9 я не раз вспоминал предыдущую модель с таким же названием.

Та машина создавалась во времена интимно-близкой дружбы Mazda с Ford и была по сути сборной “солянкой”. У нее была разработанная в Японии платформа, но созданный в Америке 3,5-, а позже 3,7-литровый атмосферный мотор и 6-ступенчатый автомат, “дутый” дизайн, вальяжная подвеска и общее настроение “куда спешить, рыбы в реке хватит на всех”.

Mazda CX-9 второго поколения не имеет с предшественницей почти ничего общего, кроме названия.

Ключевые отличия - мотор и поведение на дороге.

Новинка уступает предшественнице по объему и энерговооруженности - тут “всего лишь” 2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель (231 л.с.) против 3,5 л (263 л.с.) и 3,7 л (273 л.с.) , но зато с турбиной.

Причем, турбиной хитрой новой конструкции, помогающей избегать “турбоямы” (провалов мощности, когда вам надо ускориться, но приходится ждать, пока двигатель раскрутится до оборотов, необходимых для включения турбины).

Безусловно, как и в случае с большинством современных двигателей с новомодными "приблудами", возникает вопрос о надежности и долговечности. Все-таки, атмосферная "шестерка" предыдущего поколения Mazda CX-9 без проблем ходит более 200 тыс. км, что подтверждается массой 10-летних авто этой модели на украинских дорогах. Будет ли новомодный 4-цилиндровый турбомотор столь же надежным - вопрос пока открытый.

Но вернемся к езде. Тянет этот мотор будь здоров. С первых же минут знакомства с машиной не оставляет ощущение, что “дури” тут предостаточно. Подхват уверенный с любых оборотов, ускорение не то что бы ошеломительное, но очень впечатляющее. Нет, это не спортивное авто, но при быстрой манере езды обделенным себя не чувствуешь. Все-таки, 8,6 сек до “сотни” для такого большого авто - впечатляющий результат.

Общее впечатление усугубляется уверенной “рулежкой”. От такой большой и высокой машины поневоле ждешь склонности к раскачке (в особенности, если доводилось ездить на CX-9 первого поколения). Но здесь этого почти нет. Разумеется, Mazda6 или та же CX-5 кажутся более собранными, но с оглядкой на размеры CX-9 ведет себя очень даже по-спортивному. Крены в поворотах невелики, управляемость остается предсказуемой даже на большой скорости.

Да и кстати, скорость почти не ощущается, что 80 км/ч, что 180 км/ч - автомобиль уверенно держит курс и сохраняет управляемость, не рыскает, не “плавает” по дороге.

Подвеска очень приемлемо ведет себя на неровностях, как на больших, так и на мелких. Машина не то что бы сильно мягкая, но и жесткой ее не назовешь.

На бездорожье я на Mazda CX-9 не совался. Все-таки, это не внедорожник и полный привод тут скорее для большей устойчивости на дороге. Однако, уверен, что клиренс 220 мм для многих будет большим козырем модели.