Люди нового времени 2018

За создание современной снайперской винтовки для украинских военных



Сергей и Валерий Горбани

основатели группы компаний Аскания, куда входит производитель винтовок Зброяр, 48 и 45 лет

Уже второй год украинская армия получает по‑настоящему современные отечественные снайперские винтовки Z-10 и Z-008. Обе на порядок превосходят еще советские СВД, которыми изначально оснащались бойцы на фронте, противостоящие противнику, которому доступны актуальные российские системы.

“Надежная, понятная и удобная”, — так охарактеризовал Z-10 снайпер Валерий Чибинеев, Герой Украины.

Z-10 и Z-008 не просто оружие. Они отражают суть нынешней украинской армии, в которой важная роль принадлежит волонтерам и гражданским активистам: обе винтовки производит частная компания Зброяр братьев Горбаней — Сергея и Валерия.

Когда‑то их фирма выпускала спортивное оружие, но с началом российской агрессии Горбани, понимая, что армии жизненно необходимо современное снайперское вооружение, переключились на выпуск боевых винтовок.

В этот проект братья за последние годы инвестировали $ 4 млн собственных средств.

Поначалу их винтовки покупали для армии волонтеры. Но в 2016‑м Зброяр прошел испытания Мин­обороны и попал со своей продукцией в государственный оборонный заказ.

С тех пор винтовки потоком пошли в войска, а Горбани успели их модернизировать: сделали легче и заменили хромированный ствол нержавеющим — с ним оружие точнее и проще в обслуживании.

А еще на Зброяре запустили производство собственных патронов натовского образца.

За попытки сделать правосудие честным





Лариса Гольник

судья Октябрьского райсуда Полтавы, 50 лет

Судья из Полтавы Лариса Гольник попала во всеукраинские новости в конце ноября 2017 года. На нее, возвращавшуюся домой с мужем после работы, с резиновыми дубинками напали двое неизвестных. Сама судья крепко получила по голове.

К трагической развязке дело шло давно. После революции у Гольник появились влиятельные враги, в частности мэр Полтавы Александр Мамай и Александр Струков, глава суда, в котором она работала.

А все потому, что судья отказалась пойти на коррупционную сделку и принять решение в пользу мэра по одному из дел. Хотя взятку ей предложил человек серьезный — бывший заместитель Мамая.

Полтавская судья процесс предложения взятки зафиксировала и передала эту информацию правоохранителям. Те до сих пор расследуют дело.

Позже на судью вышел уже сам мэр Полтавы — разговор с ним Гольник сняла на скрытую камеру.

Борьба с коррупционерами вылезла правдо­искательнице в мантии боком. Она получила выговор от Высшего совета правосудия (ВСП). А Высшая квалификационная комиссия судей не допустила ее к участию в конкурсе на должность судьи Антикоррупционного суда.

Сейчас Гольник — судья без полномочий: еще 18 апреля президент Петр Порошенко получил ходатайство ВСП о назначении ее судьей бессрочно, но до сих пор не подписал соответствующий указ.

В ноябре 2018‑го Гольник подала на главу государства в суд, требуя обязать гаранта назначить ее на должность судьи.

За качественные сценарии для актуального украинского кино





Наталья Ворожбит

драматург и сценарист, 43 года

Наталья Ворожбит написала сценарии для двух главных украинских кинопремьер последних лет — фильма Киборги, посвященного защитникам Донецкого аэропорта, и ленты Дикое поле, поставленной по роману Сергея Жадана Ворошиловград.

Ради сценария Киборгов, одной из самых успешных украинских кинопремьер, Ворожбит ездила в зону АТО и общалась с выжившими защитниками аэро­порта.

Над сценарием к картине Дикое Поле долгое время работали сам Жадан и режиссер экранизации Ярослав Лодыгин. Но в итоге именно Ворожбит создала ту версию, по которой и сняли фильм.

О Донбассе рассказывает и написанная Ворожбит вскоре после поездки в зону АТО пьеса Плохие дороги.

Нынешней осенью ее поставили в Киеве, а премьера прошла в Лондоне годом ранее.

С британскими театрами Ворожбит сотрудничает с середины нулевых. В числе совместных проектов — Зернохранилище, пьеса о Голодоморе, представленная в 2009 году на сцене Королевского шекспировского театра.

Драматург уже третий год курирует в Украине британский театральный проект Class Act. В нем участвуют профессиональные актеры и режиссеры, а пьесы для них пишут подростки из небольших городов востока и запада страны, — в этом году, например, из Авдеевки и Чопа.

За многолетнее стремление к независимости Украинской православной церкви



Филарет

патриарх УПЦ КП, 89 лет

Четверть века Филарет, глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), добивается независимости от Москвы для отечественного православия.

За это он заплатил максимальную цену: до 1991 года один из ключевых деятелей не только Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), но даже и “материнской” Русской православной церкви (РПЦ), Филарет был отлучен от управления и даже предан анафеме.

И каждый год многолюдный крестный ход, бредущий в дни Великого поста из принадлежащей УПЦ МП Киево-Печерской лавры, возглашал проклятия в адрес Филарета возле памятника князю Владимиру.

Лишь в октябре 2018‑го Вселенский патриарх снял московскую анафему с предстоятеля УПЦ КП. Впрочем, Москва этого не сделала.

В ближайшее время, похоже, Филарет добьется и своей главной цели — автокефалии: все тот же Вселенский патриарх уверенно заявляет, что готов дать церковную независимость Киеву, невзирая на яростное сопротивление РПЦ.

А УПЦ КП превращается в фундамент, на котором будет создана поместная церковь Украины.

Руководимая Филаретом церковь всегда была дисциплинированной структурой с четко отработанными административными механизмами: у нее есть не только монастыри, храмы и священники, но и своя система религиозного образования и книгоиздания. Да и по числу прихожан УПЦ КП — самая мощная православная церковь Украины: у нее более 5 тыс. приходов, а 29% украинцев считают себя ее верующими (по данным Центра Разумкова) — это в два раза больше, чем у УПЦ МП.

Но что даже более важно — УПЦ КП четко придерживается проукраинской позиции, причем не только словом, но также финансами и делом. Потому‑то именно из рядов священнослужителей этой церкви Министерство обороны отбирало капелланов для служения на фронте.

Религиоведы подчеркивают, что УПЦ КП не только более влиятельная, но и более открытая (чем МП) к новым веяниям церковь. Епископы Филарета активны в соцсетях, а сам патриарх регулярно дает интервью журналистам украинских изданий.

За кино мирового уровня о событиях в Украине

Сергей Лозница

режиссер, 54 года

Правда о войне на востоке Украины может быть высокохудожественной и интересной многочисленным зрителям и даже маститому международному жюри. Это доказал режиссер Сергей Лозница, много лет представляющий Украину на главном европейском кинофоруме в Канне.

В мае этого года он привез на Каннский фестиваль киноленту Донбасс, повествующую о реалиях оккупированных территорий.

Фильм — художественный, но основан на реальных любительских видео, снятых в начале войны: оригиналы не трудно найти в интернете. И персонажи реалистичны: боевики, российские военные, подставные свидетели для съемок фейковых новостных сюжетов, горожане-сепаратисты, избивающие безоружного земляка.

Весь этот коктейль из жизни непризнанных “рес­публик” получил в Канне приз за лучшую режиссуру в программе Особый взгляд.

“Я хочу поблагодарить мой любимый фестиваль за возможность представить Донбасс миру и задать вопросы, которые терзают меня, — заявил по этому поводу Лозница. — За последние несколько дней я понял, <…> как мало знают о войне, которая идет в сердце Европы”.

С тех пор Донбасс увидели зрители во многих странах, причем не только европейских: фильм был показан в Израиле, Австралии, Южной Корее, Канаде и даже в Бразилии. “Ужас, насилие, бюрократия, распространение фальшивых новостей и бесконечная военная истерия, призванная подпитывать патриотизм”, — так описала ленту Лозницы влиятельная британская The Guardian.

А вот в России фильм до проката не дошел. И даже единственный показ киноленты, запланированный в одном из кинотеатров Москвы, отменили под давлением Минкульта РФ.

Но Донбассу это не мешает: недавно к наградам фильма прибавился Гран-при международного кинофестиваля в испанской Севилье.

За то, что приучил украинцев к комфортному онлайн-шопингу

Владислав Чечеткин

руководитель проекта Rozetka, 40 лет

Если и есть в Украине свой Джефф Безос (миллиардер и основатель Amazon), то это, несомненно, Владислав Чечеткин — человек, который превратил онлайн-шопинг в массовый способ встречи украинцев с товарами. И если раньше проект Rozetka специализировался больше на электронной технике, то теперь шагнул далеко за пределы этой ниши, превратившись для соотечественников в полноценный многопрофильный гипермаркет на дому.

Впрочем, детище Чечеткина уже переросло и формат онлайн-гипермаркета. Закрытая недавно сделка с группой компаний EVO превратила Rozetka в площадку № 1 электронной коммерции: здесь теперь есть и товары для бизнеса, и рынок, на котором торгует не только Чечеткин, но и сотни других е-предпринимателей.

Более того, в 2017‑м Rozetka пошла в атаку на офлайн — открыла гипермаркет в Киеве, возле метро Почайна. Торговая точка, в оборудование которой компания инвестировала $ 2,5 млн, выглядит своеобразным Макдональд­сом — высокотехнологичным магазином быстрого обслуживания.

В этом году Чечеткин продолжил наступление на офлайн, открыв еще два физических маркета — в Одессе и в самом центре Киева, в арендованных помещениях Главпочтамта.

Лучшим показателем успешности выбранной Чечеткиным стратегии стало то, что 23 ноября, в черную пятницу (день распродаж) Rozetka продавала клиентам товары со средней скоростью $ 1,2 млн в час. Да и сам предприниматель может ощутить плоды удачного развития: по оценкам НВ, его состояние за год выросло на 124% и достигло $ 165 млн.

За создание мирового музыкального суперхита





Александра Зарицкая

солиcтка группы Kazka, 26 лет

130 млн просмотров на видеосервисе YouTube, десятки тысяч восторженных комментариев слушателей со всего мира — невероятный показатель для украинских исполнителей. Реальностью его сделали всего лишь одной песней Плакала отечественная группа Kazka и ее фронтвумен Александра Зарицкая.

Смесь, состоящая из голоса Зарицкой и поп-музыки с элементами электро-фолка, взорвала YouTube: Плакала не только стала лидером в чарте клипов украинского сегмента видеосервиса, но и вошла в топ-10 самых популярных в мире песен по версии онлайн-сервиса Shazam.

А еще четыре года назад, в 2014‑м, Зарицкая, уроженка Харькова и выпускница юридического университета, приняла участие в шоу Голос страны. И даже не дошла до финала.

Украиноязычный проект Kazka появился тремя годами позднее, дебютировав на YouTube с песней Свята. С ней же Зарицкая пришла на X-фактор, еще одно телевизионное талант-шоу. Судьям понравилась, но победительницей не стала.

Трамплином для Kazka, в которую кроме Зарицкой входят музыканты Никита Будаш и Дмитрий Мазуряк, стал все тот же YouTube: если трек Свята в сумме набрал около 23 млн просмотров, то следующий хит, Плакала, за полгода стал в пять раз более популярным.

Для сравнения: у сингла Fall in Line из свежего альбома мировой поп-звезды Кристины Агилеры Liberation, также вышедшего около полугода назад, менее 32 млн просмотров на YouTube.

Так что теперь Зарицкая если и плачет, то только от счастья.

За то, что превратил Украину в одного из мировых лидеров по производству соковых концентратов



Тарас Барщовский

собственник компании T. B. Fruit, 47 лет

У Тараса Барщовского, владельца компании T. B. Fruit, 1,2 тыс. га фруктовых и ягодных садов. Но производит и продает предприниматель не сырье, как это принято в Украине, — не яблоки или малину с черникой, — а продукты их переработки, увеличивая добавленную стоимость продукции.

За 15 лет работы в этой сфере он добился серьезных успехов: на мировом рынке яблочного концентрата доля T. B. Fruit, имеющей восемь заводов в Украине, Польше и Молдове, составляет 10-12%. Похожие цифры и по малиновому концентрату.

Более того, уроженец Львовщины имеет контракты с мировыми лидерами — Coca-Cola и Danone.

Компания Барщовского еще и выпускает-экспортирует соки и смузи под собственными марками Galicia и Світанок. География поставок включает не только Европу и страны Ближнего Востока, но и Японию, США, а также Китай.

Барщовский пришел во фруктовый бизнес в 2003 году, закупив бывшее в употреблении оборудование по отжиму сока. И все время инвестировал в новые предприятия, технологии и закладку садов. Например, с 2007‑го его заводы не потребляют газа — все потребности в нем покрывают собственные отходы.

Сейчас бизнесмен тоже не стоит на месте — начинает выпускать пектин, востребованный продукт из отходов яблочного производства. А еще он взялся выращивать столовую свеклу и перерабатывает ее в пудру, которая используется в фармакологии и косметологии.

За создание качественной телепрограммы

Дмитрий Комаров

автор и ведущий телепроекта Мир наизнанку на 1+1, З5 лет

Больше восьми лет журналист Дмитрий Комаров делает программу Мир наизнанку, которая выходит на 1+1 и считается самым популярным на украинском ТВ проектом о путешествиях. За это время Комаров объездил практически весь мир, и не раз его поездки были сопряжены с экстримом.

Он успел переболеть множеством тропических болезней и не раз прощался с жизнью — в офисах японской якудзы, джунглях Папуа — Новой Гвинеи, а также в одной из последних экспедиций, когда во время интервью с наркобароном в фавелах Рио‑де-Жанейро к его виску был приставлен пистолет.

Подобные случаи Комаров считает платой за уникальность и качество своих программ, в которых журналист фокусируется не столько на туристических достопримечательностях, сколько на жизни местных жителей в самых невероятных ее проявлениях.

Съемочная группа Комарова состоит из двух человек — его самого и оператора. Так они ездят по миру, и график их работы довольно жесток. “Я за три с половиной месяца в Бразилии не искупался в океане ни разу, — рассказывает Комаров НВ. — Я встаю в четыре утра, начинаю готовиться, с первыми лучами солнца мы начинаем снимать, потом у нас отбой. Мы просто работаем, как роботы”.

Телезрители эти усилия ценят по достоинству. Программа Мир наиз­нанку имеет стабильно высокие рейтинги, а сам Комаров с несколькими миллионами подписчиков в социальных сетях и вовсе превратился в одного из самых узнаваемых телеведущих страны.

Причем он, человек, объехавший всю планету, самой интересной страной для путешествий называет Индию и признается, что после командировки несколько раз ездил туда в отпуск. А также утверждает, что менять место жительства не собирается. “На самом деле не так‑то у нас все и плохо”, — говорит Комаров.

За повышение прозрачности украинского бизнеса и власти





Сергей Мильман

основатель и глава компании YouControl, 39 лет

Мало какое журналистское расследование или аналитической отчет о контрагенте сейчас проходит без использования YouControl. То есть без Сергея Мильмана, предпринимателя с 15‑летним опытом, который и основал этот онлайн-сервис в 2014 году.

YouControl объединяет на одной платформе данные множества государственных реестров, системы госзакупок ProZorro и Государственной фискальной службы (налоговой и таможни). Аналитическая работа с информацией никогда не была столь легка, как нынче: теперь о подноготной различных компаний и прочих юрлиц можно узнать максимум доступных данных, используя возможности сервиса Мильмана.

Неудивительно, что клиентами YouControl стали не только многочисленные средства массовой информации, но и такие большие структуры, как Ощадбанк, компания Укрнафта, Кредобанк, сети Новус и АТБ.

Поскольку YouControl стала рабочим инструментом для многих антикоррупционных активистов, деятельность Мильмана вызвала недовольство госорганов. Так, в марте 2017‑го СБУ провела обыски в офисе и квартирах сотрудников сервиса, а в декабре обвинила Мильмана в том, что тот якобы незаконно вмешивался в работу компьютерных сетей. Генпрокуратура даже открыла по поводу “вмешательства” уголовное дело. Впрочем, существует отдельное производство против YouControl в полиции.

Но после того, как общественные деятели обратили внимание на факт преследования основателя YouControl и провели ряд акций протеста, ГПУ закрыла уголовное производство.

И Мильман продолжил знакомить общество с правдой бизнес-жизни богатых и облеченных властью.