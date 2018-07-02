Комфорт – это новый драйв

"Кактю́с" первого поколения буквально пленял россыпью идей - совсем как первый iPhone. Нынешний, рестайлинговый релиз - это уже iPhone X, в котором сохранены все базовые активы, но проведена работа над ошибками и добавлены новые фишки, которых нет больше ни у кого. Но самое интересное в том, что весь этот майнинг креатива предлагается по цене Xiaomi Mi7.
Это - корпоративный манифест о том, что дух свободы всё ещё царит не только в стенах Сорбонны, но и на рю Фруктидор, 12. Что остались ещё компании, в которых верховодят дизайнеры и конструкторы, а не бухгалтеры и кризис-менеджеры.
Формально перед нами - семейный хетчбек гольф-класса, вот уже лет сорок являющегося самым популярным сегментом авторынка Европы. Но как же разительно он непохож на конкурентов! На его фоне тот же VW Golf и другие старожилы вроде Ford Focus и Opel Astra выглядят очередью в собес Соломенского района.
Наша цель - стать европейским брендом №1 с точки зрения комфорта Глава Citroen Линда Джексон
Особенно сейчас, когда самый колючий из семейства "Се-Кватро" пережил рестайлинг. Хотя правильней этот процесс назвать апгрейдом: "шевроны" не были бы сами собой, если бы, как остальные, просто чуть освежили внешность своего бестселлера. Нет, они перетряхнули всё от бампера до бампера. И даже репозицнули модель из кроссоверов в хетчбеки - во избежание каннибализма с дуэтом новейших паркетников Aircross. Самое интересное, что потеря всепродающего статуса "кроссовер" никак не отразилась на проходимости. Наоборот, она даже улучшилась - за счёт увеличившегося дорожного просвета и системы GripControl, обученной жонглировать тягой меж ведущих колёс с проворством Александра Кобликова. Но самое главное - сиквел стал воплощением новой парадигмы марки Citroën Advanced Comfort, обретя множество "комфортных" технологий на пути к идеальному хетчбеку для семейных путешествий. Глава Citroen Линда Джексон на презентации так и сказала "наша цель - стать европейским брендом №1 с точки зрения комфорта".
"Шевроны" явно на пути к выздоровлению, раз снова делают то, что у них получается лучше всего - нетривиальные авто для эстетов и гаджетоманов.
Во-первых, галлы оснастили пятидверку подвеской с прогрессивной гидравлической системой поглощения колебаний. Во-вторых, с иголочки новыми сиденьями с особым наполнителем на базе текстурированной пены, обладающим "эффектом памяти формы". В-третьих, внесли порядка 40 изменений по части вибро- и шумоизоляции вроде более толстых стёкол. В-четвёртых, усовершенствовали крышу с панорамным остеклением: благодаря атермальному покрытию она пропускает внутрь только свет, оставляя жару и ультрафиолет снаружи. И нам так понравилось колесить по лавандовым полям Прованса в этом аквариуме, залитом солнечном светом, что за весь вечер никто не снял ни одного стенд-апа, все пропустили ужин и опоздали на презентацию. Купили в какой-то деревеньке розэ, бри и калиссоны и просто катались, заново открывая для себя пасторали Буш-дю-Рона. И его безмятежный небосвод.
По словам мадам Джексон, словно ковёр-самолёт. Не секрет, что "шевроны" всегда выглядят куда интересней, чем ездят. Но в нашем случае плавность хода действительно непривычна. Главная фишка подвески PHC (Progressive Hydraulic Cushions) - гидравлические ограничители хода отбоя и сжатия вместо резиновых демпферов. Они не только эффективней абсорбируют дорожные неровности, но и позволяют применить более мягкие пружины, а значить увеличить диапазон вертикальных перемещений кузова. В итоге, если дорога более-менее ровная, как во время ездовой презентации во Франции, то хетч буквально стелется над асфальтом - совсем как культовый DS (1955-1975 гг.). Именно благодаря гидропневматической подвеске "автомобили Фантомаса" стали самыми плавным и убаюкивающим на рынке.
Cactus позволяет своему владельцу по-настоящему выделится из потока, сделать хетчбек продолжением своей индивидуальности
И, несмотря на отсутствие в продуктовой линейке "шеврона" представительских моделей, на "ситроены" стали пересаживаться все сильные мира, включая лидеров государств. Невозможность бронировки компенсировалась возможностью уйти от погони даже на прострелянных покрышках, как в случае с генералом де Голлем. А то и вовсе без одной из них - подвеска позволяла "задрать" любое из колёс. И вскоре гидропневмостойки появились у всех уважающих себя брендов, включая Mercedes и Rolls-Royce. Кстати, французские президенты по сей день предпочитают "ситроены", хотя подобающих их статусу модели у марки так и не появились.
Но вернёмся в наше заасфальтированное бездорожье. С до боли родным асфальтом, как на недавнем тест-драйве под Каневом, Cactus справляется словно заправский кроссовер. То есть абсорбирует и дорожную мелочь, и продольные волны, передавая на руль разве что информацию о кратерах и кочках. Через час езды по Обуховской трассе ловишь себя на мысли, что перестаешь напрягать бицепсы при смене цвета асфальта.
Новая подвеска фильтрует дорожные огрехи, даря ощущение полета над дорогой, спокойствия и вообще безмятежного вождения
Не меньшим подарком для кактусофилов стала замена самого слабого звена автомобиля - силового агрегата. Да, 3-цилиндровый моторчик (82 л. с, 118 Нм) получил в свою время шикарную прессу, но вот в плане уравновешенности и тяговых характеристик был не ахти. Всё усугублялось нерасторопностью 5-ступенчатого "робота" ETG. Теперь украинский импортёр делает ставку на более привычную "четвёрку" 1.6 BlueHDi 100 Stop&Start (100 л. с., 254 Нм) - всё таки французы большие доки по части дизелей. Атмосферник агрегатируется с 6-ступенчатой РКПП, но не той, о которой шла речь выше. Впрочем, общее у них всё же есть - почти мхатовская пауза при смене 2-й и 3-й передач. Так что если опаздываете в аэропорт - лучше взять управление "ковром-самолётом" на себя, переключаясь подрулевыми лепестками или рычагом в "ручном" режиме. Но в любом случае - на слух, ибо тахометра у "кактуса" не было отродясь.
Как никто другой - с самоидентификацией у "кактюса" всё по-прежнему в ажуре. Хотя даже профильные СМИ написали что пятидверка растеряла все свои главные морфологически признаки. Речь о мягких панелях Airbump (термопластичный полиуретан с воздушными капсулами), так похожих на квадратики шоколадки Poulain Noir Extra. Что не совсем так - они не исчезли, а уменьшились и сползли ближе к порогам. Дело в статистике "наступления страховых случаев" - оказалось, что актуальней всего протекторы именно в нижней части кузова, защищая его от царапин и сколов. Например, при ударе открывающейся дверью о соседние авто или о высокий бордюр.
В каталоге так и написано: "выбирайте, не стесняйтесь". Что ж, Cactus позволяет своему владельцу по-настоящему выделится из потока, сделать хетчбек продолжением своей индивидуальности.
Французский шарм и домашний уют. Уж насколько Cactus нетривиален снаружи, но внутри он и вовсе напоминает интерьер концепт-кара, сбежавшего с Tokyo Motor Show. Пожалуй, сегодня лишь галлы могут столь искусно соединять скандинавский минимализм, экипажную стилистику XIX века и хайтэк сложнейших инженерных решений. Только вдумайтесь: что бы сделать бардачок действительно вместительным, конструкторы переселили фронтальный пассажирский "айрбэг" на ...потолок. Зато теперь бокс вмещает целых 8,5 л (например, 1,5-литровую бутылку evian) и выглядит совсем как каретный кофр. Это своеобразная компенсация за средний (358 литров) полезный объём багажника.
Экипажную тему продолжают внутренние ручки-петли, "гобеленовая" обивочная ткань и широченные сиденья Advanced Comfort в стиле домашних кресел. Они не только мягкие и широкие, но и долгоиграющие: наполнитель в буквальном смысле «запоминает» форму седока и за счёт более равномерного распределения нагрузки снижает усталость. Согласитесь, самое то в дальней дороге. Добавьте сюда зрительно увеличивающую салон панорамную крышу, гидропневматическую подвеску и пересмотренную вибро- и шумоизоляцию - вам тут же захочется испытать на себе удовольствие от путешествия на "кактюсе".
За версию Feel просят 537 тыс. грн., за Shine - 565,9 тыс. грн. Хотя оснащение базовой версии - более чем: тут и пакет "плохие дороги", и ESP, и климат- и круиз-контроль, и датчики дождя и света, и секстет подушек безопасности и т. д. Разница в цене оправдана наличием легкосплавых 16-дюймовых дисков Square, парктроников и камеры заднего вида, защитных накладок Airbump, тонированных стёкол и т. д. Конечно, сегодня за 28,9 тыс. грн можно купить iPhone X 64GB, но вряд ли прохожие и встречные водители будут ломать шейные позвонки в попытках поподробней рассмотреть ваш "кактюс".
8/10
Всё-таки время от времени нам необходимы такие харизматичные и по-хорошему вычурные модели. Для одних - это ещё один стильный аксессуар, для других - редкий шанс самовыразиться за абсолютно вменяемые деньги. Тем более что Cactus дарит ощущение автомобиля более высокого класса не только благодаря дизайну, но и комфорту.
Плюсы:
Выразительные экстерьер и интерьер, гидропневматическая подвеска, экономный дизель, изобилие вариантов для кастомизации.
Минусы:
Только один двигатель, скромный багажник, неопускаемые стёкла задних дверей, флегматичный "робот".
Сергей Суховский
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