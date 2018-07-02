Комфорт – это новый драйв

Это - корпоративный манифест о том, что дух свободы всё ещё царит не только в стенах Сорбонны, но и на рю Фруктидор, 12. Что остались ещё компании, в которых верховодят дизайнеры и конструкторы, а не бухгалтеры и кризис-менеджеры.

Формально перед нами - семейный хетчбек гольф-класса, вот уже лет сорок являющегося самым популярным сегментом авторынка Европы. Но как же разительно он непохож на конкурентов! На его фоне тот же VW Golf и другие старожилы вроде Ford Focus и Opel Astra выглядят очередью в собес Соломенского района.

Наша цель - стать европейским брендом №1 с точки зрения комфорта Глава Citroen Линда Джексон

Особенно сейчас, когда самый колючий из семейства "Се-Кватро" пережил рестайлинг. Хотя правильней этот процесс назвать апгрейдом: "шевроны" не были бы сами собой, если бы, как остальные, просто чуть освежили внешность своего бестселлера. Нет, они перетряхнули всё от бампера до бампера. И даже репозицнули модель из кроссоверов в хетчбеки - во избежание каннибализма с дуэтом новейших паркетников Aircross. Самое интересное, что потеря всепродающего статуса "кроссовер" никак не отразилась на проходимости. Наоборот, она даже улучшилась - за счёт увеличившегося дорожного просвета и системы GripControl, обученной жонглировать тягой меж ведущих колёс с проворством Александра Кобликова. Но самое главное - сиквел стал воплощением новой парадигмы марки Citroën Advanced Comfort, обретя множество "комфортных" технологий на пути к идеальному хетчбеку для семейных путешествий. Глава Citroen Линда Джексон на презентации так и сказала "наша цель - стать европейским брендом №1 с точки зрения комфорта".

"Шевроны" явно на пути к выздоровлению, раз снова делают то, что у них получается лучше всего - нетривиальные авто для эстетов и гаджетоманов.

Во-первых, галлы оснастили пятидверку подвеской с прогрессивной гидравлической системой поглощения колебаний. Во-вторых, с иголочки новыми сиденьями с особым наполнителем на базе текстурированной пены, обладающим "эффектом памяти формы". В-третьих, внесли порядка 40 изменений по части вибро- и шумоизоляции вроде более толстых стёкол. В-четвёртых, усовершенствовали крышу с панорамным остеклением: благодаря атермальному покрытию она пропускает внутрь только свет, оставляя жару и ультрафиолет снаружи. И нам так понравилось колесить по лавандовым полям Прованса в этом аквариуме, залитом солнечном светом, что за весь вечер никто не снял ни одного стенд-апа, все пропустили ужин и опоздали на презентацию. Купили в какой-то деревеньке розэ, бри и калиссоны и просто катались, заново открывая для себя пасторали Буш-дю-Рона. И его безмятежный небосвод.