К черту дизель!

Я принадлежу к скептикам, которые с одной стороны верят в то, что электромобили победят, но с другой стороны считают, что это случится в очень долгосрочной перспективе.

Мой опыт эксплуатации электромобилей показывает, что на текущий момент это — нишевое решение для тех, кто передвигается преимущественно по городу. А в идеале — еще и живет в частном доме, чтобы спокойно заряжать электрокар по ночам от обычной розетки.

До тех пор, пока доступные по ценам электрокары не получат запас хода, как минимум, 500 км, а скорость зарядки не сократится до одного часа, революции не будет.

Тем не менее, есть компромиссный вариант, который позволяет взять «лучшее из двух миров». Я имею в виду гибриды — автомобили, в которых наряду с традиционным двигателем, чаще всего, бензиновым, используют также электромоторы.

Логика в том, что на электричестве вы трогаетесь с места и двигаетесь на маленьких скоростях (по городу, в пробках, на парковках и т. д.), т. е. бензиновый мотор не работает как раз в тех режимах эксплуатации авто, в которых он наименее экономичен.

Зато при движении на больших скоростях гибрид использует бензиновый мотор, т. е. превращается в обычное авто с ДВС.

Гибриды бывают разные, в том числе и те, в которых батарею можно заряжать отдельно (как, например, BMW 530e iPerformance, на котором я ездил пару месяцев назад).

Однако, герой этого материала - KIA Niro — это гибрид, батарея которого заряжается исключительно от бензинового мотора, а также при рекуперации (т. е. при движении накатом и торможении).

KIA Niro — это автомобиль на полностью новой платформе. И он существует только в гибридной версии.

Посмотрим, как он ведет себя в деле.