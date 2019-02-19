Как шведская полиция завоевывала доверие граждан

НВ рассказывает, как им это удалось и как этим опытом может воспользоваться Украина



Население Швеции доверяет полиции значительно больше, чем прессе, армии, правительству, церкви и другим социальным институтам. НВ рассказывает, как им это удалось и как этим опытом может воспользоваться Украина

По данным SOM Institute в 2017 году баланс доверия, то есть разница между теми, кто доверяет и не доверяет, полиции в Швеции составил +41. Это значительно выше, чем баланс доверия ко многим другим институтам в этой стране. Например, для королевской семьи показатель составляет +19, армии – +20, а для прессы, церкви и правительства – от +5 до +7.

Для сравнения, по данным центра Разумкова, баланс доверия украинской полиции отрицательный и составляет -14.

Фото: Консультативной миссии ЕС

Секрет шведских правоохранителей в том, что их главная задача – не раскрывать, а предотвращать преступления. Кроме того, они умеют исправлять ошибки и общаться с населением и журналистами. В результате, по данным главы пресс-службы полиции Стокгольма Варга Гилландера, 70% горожан говорит, что понимает действия полиции.

Теперь шведские полицейские передают украинским коллегам свои знания. Например, о том, как предотвращать конфликты на массовых акциях и кражи – на центральных улицах.

Марш ультраправых или полиция диалога в действии



В 2015 году, в разгар европейского миграционного кризиса, Швеция приняла 163 тыс. беженцев. В пересчете на душу населения – это наибольший показатель среди всех стран Европы. Впоследствии здесь активизировались исламистские и ультраправые движения. По оценке главы Службы безопасности Швеции Андерса Торнберга, в 2017-м в стране проживало примерно 3 тыс. экстремистов. Это в 15 раз больше, чем в 2010-м.

Шведский закон запрещает даже в частном разговоре оскорбительно или враждебно говорить о гомосексуалистах или тех же мигрантах. При этом у шведов есть право высказываться на все волнующие темы на демонстрациях. И совершенно не важно, получили вы разрешение заранее или спонтанно договорились о протесте в социальных сетях. Все акции защищены законом и охраняются полицией.

К примеру, 30 ноября 2018-го в Стокгольме состоялось факельное шествие. Его организовала праворадикальная организация Nordisk ungdom (шв. - Молодежь севера) и посвятила 300-летию со дня смерти короля Карла XII. Того самого, который в 1709-м с военным походом дошел до Полтавы. После его загадочной смерти в 1718-м Швеция утратила статус империи, и личность короля стала символом ушедшего величия.

Около трех сотен участников согласованной с полицией акции прошли к памятнику Карлу XII в парке Кунгстрэдгорден. Там их поджидала группа леворадикалов. Они встретили шествие антинацисткими лозунгами и оскорбительными выкриками.

Полицейские диалога в характерных светоотражающих жилетах включились в процесс еще на месте сбора участников шествия. Они активно общались с демонстрантами и отвечали на вопросы прохожих.

Неподалеку стояли несколько белых полицейских фургонов. Такие используют здесь с 2005-го, чтобы разделять противодействующие стороны или перекрывать улицы, направляя движение толпы. Так можно сократить количество задействованных полицейских и не выставлять живые барьеры.

Фото: Консультативной миссии ЕС

Полицейских в тяжелой экипировке, которые сразу вызвали бы напряжение среди демонстрантов и горожан, на улице не видно. Однако на случай, если обстановка обострится, они поджидали в черных фургонах. Те были незаметно припаркованы в соседних дворах.

Изучив обстановку, полицейские диалога узнали о 40 агрессивно настроенных демонстрантах, которые планировали идти в хвосте шествия. Их немного, но именно они могли начать беспорядки.

И чуть позже они действительно активно участвовали в столкновениях с противоборствующей стороной у памятника Карлу XII. В ход пошли даже дымовые шашки и перцовые баллоны. Полиция среагировала мгновенно: несколько фургонов встали стеной между противниками. А полицейские удерживали наиболее резвых участников по обе стороны.

Потасовка завершилась быстро и без последствий. Впрочем, двоих пришлось арестовать: у одного при себе был нож, другой напал на полицейского.

Работа над ошибками

Фото: Консультативной миссии ЕС

Но работа шведской полиции не всегда была такой эффективной. Вплоть до 2000-х здесь опирались на теорию конца XIX века, разработанную французским психологом Гюставом Лебоном. Согласно ей, человек в толпе теряет индивидуальность и становится неконтролируемым.

Подход показал свою недееспособность после событий саммита ЕС в шведском Гетеборге летом 2001-го, где присутствовал президент США Джордж Буш. Дело в том, что съезд мировых лидеров сопровождали акции протестов сразу нескольких организаций. В них приняли участие около 50 тыс. человек.

За порядок тогда отвечали 2,5 тыс. полицейских. Тем не менее, демонстрации закончились стычками и погромами. Пострадали 90 протестующих и 53 правоохранителей. Число арестованных перевалило за 500. Это шокировало Швецию, вот уже 200 лет не принимавшую участия ни в одной из войн.

Тогда ни один сотрудник полиции не был осужден, хотя жалоб на их действия было множество. Этот случай показал, что шведская полиция не знает, как справляться с беспорядками. И заставил оглянуться по сторонам.

Так шведы узнали о концепте SIP (Social Identity Perspective), разработанном датскими и голландскими учеными. Согласно такому подходу, люди не теряют индивидуальности в толпе, но подстраиваются под нормы и ценности группы, с которой себя идентифицируют. Значит, важно, на кого они ориентируются и кем себя считают в той или иной ситуации.

Наблюдения во время Евро-2000, которое принимали Бельгия и Нидерланды, показали, что большое количество полицейских в полной амуниции вызывает агрессию даже у мирной толпы. А вот небольшое количество правоохранителей в обычной форме, работавших в парах, оказались эффективны.

Механизм простой: если полиция воспринимает людей как опасную массу, от которой стоит ждать беды, то, вероятнее всего, дождется. Но беспорядков легко избежать, если вовремя изолировать потенциально опасное меньшинство. Если же без разбору атаковать демонстрантов, даже самый мирный протестующий начнет отождествлять себя с жертвой полиции – и тогда насилия не избежать.

В результате, в Швеции появилась полиция диалога, главная задача которой – снизить градус конфликтности на многолюдных событиях.

Среди ее основных принципов – дифференциация толпы на отдельных индивидов. Цель – определить тех, кто настроен на агрессию, и сосредоточить на них внимание. При этом коммуникация помогает сделать так, что группа сама направляет своих неблагонадежных участников в законное русло. Если попытка окажется неудачной, большинство с пониманием отнесется к аресту нарушителей порядка. Ведь они угрожают и их безопасности.

Еще один принцип – жесткий самоконтроль. Полицейских учат определять момент, когда ситуацию действительно невозможно уладить диалогом и нужно принимать жесткие меры вроде перцового газа или арестов.

Среди других правил: знание взглядов и настроений всех сил, участвующих в акции, и содействие законным действиям участников демонстрации.

Заключительное правило – честность и верность слову. Полицейским важно соблюдать договоренности, заключенные с протестующими. Тогда диалог будет возможен и на следующих акциях. При этом полицейские не ввязываются в дебаты и сохраняют нейтралитет. Их позиция такова: «Мы не эксперты, мы – полисмены».

Работа с общиной

29 ноября 2018-го, накануне нашумевшего шествия, в небольшом помещении Центра безопасности в туристическом районе Стокгольма собрались около 20 человек. Тут были люди из городской администрации, полиции, службы безопасности общественного транспорта, патрульные, соцработники, охранники окрестных отелей и ресторанов. Они образуют своеобразную сеть информаторов.

Такие собрания проходят тут раз в месяц. И каждому из присутствующих есть, чем поделиться. Ведь четверть всех карманных краж в Швеции совершаются именно в центре Стокгольма. Поэтому в городе приняли решение связать полицию и общину, чтобы предотвращать подобные преступления.

Пешеходная площадь Сергестольг, где расположен Центр безопасности, находится на юге округа Норрмальм. Отсюда лестница ведет на главную туристическую улицу – Дроттнинггатан. Ежедневно площадь и ее окрестности посещают от 100 тыс. до 250 тыс. человек. Населения района – около 70 тыс.

В 2014-м, по заказу городской власти, независимый фонд Tryggare Sverige изучил безопасность ключевой локации города. Большинство опрошенных признались, что предпочитают проходить площадь как можно быстрее. Индекс безопасности составил 8,8 по 20-балльной шкале.

Причина в том, что площадь, соединяющую все ветки метро, облюбовали торговцы наркотиками и даже оружием.

“Выйдите на любую улицу и спросите, где купить наркотики в Стокгольме, и вас направят на площадь Сергестольг. Однако любое взаимодействие с наркотиками в Швеции – незаконно”, – говорит Монс Гауффин, сотрудник муниципальной полиции Стокгольма.

Оказалось, чтобы сократить число преступников и создать ощущение безопасности на этом участке, не достаточно камер видеонаблюдения. Поэтому полиция и городская власть решили работать сообща. К сотрудничеству также подключились магазины, рестораны, отели и другие заведения, для которых безопасность в этом районе равна прибыли.

В результате, летом 2018-го прямо тут, в подземном переходе, открыли небольшую комнату с прозрачным фасадом – Центр безопасности в Сергельсторг. На площади также круглосуточно припаркованы полицейские фургоны. Иногда в них никого нет, иногда – дежурит полицейский. Но трюк работает.

Фото: Доклад представителя полиции диалога о предстоящем марше ультраправых на собрании в Центре безопасности

Повторные исследования уже показали, что индекс безопасности вырос почти на 4 пункта. Теперь люди проводят на площади больше времени, а не пробегают ее в спешке. Кроме того, рядом открыли грандиозный культурный центр, который изменит имидж микрорайона.

Такая максимальная интеграция правоохранителей в общину – основной принцип еще одной местной модели: полиции общины.

Эффективная коммуникация

Фото: Глава пресс-службы полиции Стокгольма Варг Гилландер (справа)

Одно из главных качеств шведской полиции – публичность и готовность к диалогу в целом.

Здесь регулярно изучают отношение общества к полиции и измеряют уровень доверия. На публичный номер пресс-службы полицейского департамента ежедневно поступает около ста звонков. 10 пресс-секретарей ежедневно готовят материалы для журналистов. Департамент коммуникации дает не менее одного интервью в день и, конечно, отвечает на все вопросы.

Кроме того, за страницами полиции в социальных сетях следят 3 млн подписчиков.

Всю эту систему выстраивали почти 20 лет. Теперь шведы делятся знаниями с украинскими коллегами, которые не могут похвастаться тем же уровнем доверия.

Благодаря этому в 2018-м при поддержке Консультативной миссии ЕС в Украине появились восемь подразделений полиции диалога. Для этого более тысячи полицейских прошли специальную подготовку. Первым делом, такая полиция появилась в Киеве и Одессе, где навыки по деэскалации конфликтов в массовых акциях особенно актуальны.

Одесская полиция уже успешно применила тактику диалога в апреле-мае 2018 года на демонстрациях, которые традиционно выводят на улицы людей противоположных взглядов. В частности на акциях 10 апреля - в день освобождения Одессы от фашистской оккупации, 2 мая - в день трагических столкновений в Одессе в 2014 году, а также в День победы над нацизмом во Второй мировой войне - 9 мая. Не менее успешно полиция диалога сработала на финале Лиги Чемпионов в Киеве.





Фото и текст: Татьяна Куцовера