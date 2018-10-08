Как платить меньше по кредиту? Объясняет Гомер Симпсон

Кредиты давно стали удобным и привычным для украинцев финансовым инструментом. С помощью заемных средств можно позволить себе больше пространства для действий. Это касается как сравнительно небольших покупок, — например, бытовой техники, — так и серьезных вложений, таких как автомобиль или ремонт в квартире.

Иногда бывает так, что взятые ранее кредиты могут оказаться тяжелой ношей для кошелька. Тогда мысли об очередном платеже не выходят из головы. А это, как понимаете, постоянные нервы и стресс.

Рассказываем о том, что можно сделать, вместе с «Кредобанком» и Гомером Симпсоном.