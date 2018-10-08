Как платить меньше по кредиту? Объясняет Гомер Симпсон

Кредиты давно стали удобным и привычным для украинцев финансовым инструментом. С помощью заемных средств можно позволить себе больше пространства для действий. Это касается как сравнительно небольших покупок, — например, бытовой техники, — так и серьезных вложений, таких как автомобиль или ремонт в квартире.
Иногда бывает так, что взятые ранее кредиты могут оказаться тяжелой ношей для кошелька. Тогда мысли об очередном платеже не выходят из головы. А это, как понимаете, постоянные нервы и стресс.
Рассказываем о том, что можно сделать, вместе с «Кредобанком» и Гомером Симпсоном.
Очень просто. Вы набираете кредитов. Сначала кажется, что все они посильные, но в итоге большая часть зарабатываемых денег съедается ежемесячными платежами. Сложно, неприятно и заставляет переживать о будущем.
Возьмем для примера Гомера Симпсона, который в нашем случае будет обычным киевским офисным служащим. Неплохая зарплата позволяет ему ежемесячно выделять довольно внушительные (как казалось) суммы на погашение кредитов. Он покупает в кредит последнюю модель игрового ноутбука, чтобы с удовольствием проводить свободное время.
Сначала все идет хорошо: ежемесячный платеж в пределах разумного, и Гомер спокойно выплачивает его. Однако через полгода случается форс-мажор: Симпсон залил соседей снизу, и на ремонт пришлось выложить крупную сумму. Одна просрочка по кредиту, вторая — и вот уже ежемесячный платеж, с учетом процентов, вырос втрое.
Еще недавно казавшаяся посильной сумма теперь съедает больше половины месячного бюджета. В какой-то момент становится сложно покупать даже необходимые вещи, а уровень стресса растет пропорционально затратам на обслуживание кредита.
По большому счету, есть всего два варианта : либо искать возможность зарабатывать больше, либо уменьшить расходы по кредитам. И если с первым все достаточно сложно и непредсказуемо, то со вторым помогут программы перекредитования.
Это вариант для ситуации, когда можно существенно уменьшить ежемесячный платеж по кредиту, переведя его на обслуживание в другой банк.
Попросту говоря, это новый заем, но уже в другом банке. Это не «живые деньги» — сумма уходит на погашение ранее взятого кредита. Но должны вы уже другому учреждению — и уже на более выгодных для вас условиях. Например, с меньшим процентом или на больший срок. «Кредобанк», вместе с которым мы подготовили этот материал, предлагает перекредитование на срок до пяти лет. Сумма — до 300 тысяч гривен.
Логика достаточно проста. Те, кто брали кредит на волне ажиотажа несколько лет назад, помнят, что ставки были достаточно высоки. Сейчас ставки и депозитов, и кредитов снизились, а многие проблемные банки были выведены с рынка. Поэтому «здоровые» банки заинтересованы в том, чтобы заполучить Гомера в качестве клиента. Взамен он получит более выгодные условия кредитования и уменьшит ежемесячный платеж.
Если Гомер взял кредит не только на ноутбук, но еще и на ремонт квартиры, и на образование сына, ситуация осложняется. Но и тут перекредитование может помочь. В рамках оговоренной суммы банк погасит все остальные кредиты, объединив ваши долги в один. Нужно будет и дальше каждый месяц платить определенную сумму, но уже меньшую и только одному кредитору.
Возможно, Гомер зарабатывает как раз достаточно, чтобы платить по кредиту и без проблем жить на остаток средств. Но перекредитование может пригодиться даже в такой ситуации. Например, «Кредобанк» позволяет получить деньги на другие цели. Ежемесячный платеж по кредиту остается прежним, но за счет более выгодных условий кредитования клиент получает дополнительные средства.
Состав «цены» по кредиту может складываться из множества комбинаций банковских тарифов: это и процентная ставка по кредиту, и ежемесячная комиссия за обслуживание кредита, и страхование, и комиссии за погашение и т.п. В «Кредобанке» только один тариф — процентная ставка по кредиту, проценты начисляются на сумму задолженности.
Самый простой способ выяснить, выгодно перекредитоваться или нет — сравнить два значения, ежемесячный платеж по кредиту и переплату. Для этого есть специальный онлайн калькулятор, который подберет новые условия кредитования на разные сроки и посчитает выгоду для клиента.
Привлекательность программ перекредитования также зависит от обстоятельств, которые отличаются в разных учреждениях. «Кредобанк», например, не потребует от Гомера поручителей или залога, не обяжет страховать кредит. Если Симпсон сможет погасить кредит досрочно, комиссии за это тоже не будет.
Нужно смотреть на учетную ставку Нацбанка — она определяет «цену денег» в стране. После падения в 2017 году она неспешно растет. А значит, и кредиты со временем могут подорожать. Условия перекредитования от «Кредобанка» предусматривают фиксированную ставку на весь период кредитования, а значит, любые изменения ситуации на неё не повлияют.
Как правило, банки перекредитовывают «хорошие» кредиты: те, по которым регулярно платят последние полгода. Для больших сумм, возможно, потребуются гарантии. Так, для займа на сумму более 50 тысяч гривен «Кредобанк» попросит показать справку о доходах или выписку из банка.
Но так как у Гомера стабильная работа и регулярная зарплата, проблемы это не составит.
Прийти в банк или оставить заявку здесь.
Перечень документов простой: паспорт, идентификационный код, действующие кредитные договоры, которые вы планируете перекредитовать, а также справка о доходах при запросе о перекредитовании суммы более 50 тысяч гривен.
Вопросы можно задать на специальной инфолинии 0800505606 (бесплатно на территории Украины).