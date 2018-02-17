Немецкий японец

Еще несколько лет назад идея премиального компактного автомобиля казалась абсурдной. Дорогая машина должны быть большой. И желательного черного цвета. Таков был распространенный стереотип. И, кажется, с ним пора прощаться. Многие не бедные люди сегодня хотят быть рациональными — не «возить с собой воздух», не занимать много места на парковке и не тратить лишний бензин. Для них создаются автомобили, само существование которых было сложно себе представить еще совсем недавно. Взять, к примеру, Infiniti QX30 — вполне себе компактный кроссовер стоимостью более 1 млн грн. Посмотрим, что это за зверь и кого он может заинтересовать. Алексей Бондарев

Infiniti QX30

Что это?

Infiniti QX30 - «приподнятая» версия хэтчбека Q30, построенного на платформе Mercedes-Benz A-class. Длина кузова — 4425 мм, ширина — 1805 мм, высота — 1515 мм, колесная база — 2700 мм, клиренс — 202 мм. Снаряженная масса — 1542 кг. Объем багажника — 430 л. Модель продается в одной версии с полным приводом, бензиновым турбомотором (2 л, 211 л.с., 350 Нм) и 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Разгон до «сотни» - 7,3 сек. Заявленный средний расход топлива — 6,9 л на 100 км в смешанном цикле. Цена на Infiniti QX30 стартуют от 1,03 млн грн.

Infiniti QX30

Как едет?

От маленьких машин чаще всего не ждешь отменных ездовых качеств. Отчасти это продиктовано законами физики, отчасти законами маркетинга. Первые подсказывают, что легкий автомобиль с короткой колесной базой больше подвержен различного рода толчкам и смещениям, особенно на большой скорости, хотя с точки зрения управляемости тут, конечно, больше преимуществ в сравнении с большими авто. А вторые гласят, что маленькие машины и не должны ехать сильно хорошо, а то никто не будет покупать машины побольше и, соответственно, подороже. Мой небольшой опыт с Mercedes A-class несколько лет назад лишь подтверждает эти тезисы. Поэтому я был приятно удивлен тем, как ведет себя на дороге Infiniti QX30. Несмотря на родство с вышеупомянутым «мерсом», японец кажется автомобилем другой породы. Infiniti QX30 обладает просто отменной подвеской. С одной стороны она достаточно плотная, чтобы не допускать характерную для кроссоверов раскачку на скорости. С другой — она неожиданно мягко сглатывает большую часть неровностей и прочих дорожных «неприятностей». Когда едешь на Infiniti QX30 по дороге средней степени паршивости (а это примерно 80% украинских дорог), даже довольно заметные ямы отзываются в салоне лишь легкими толчками. На крупных ямах и неровностях плотность подвески дает о себе знать в большей степени и Infiniti QX30 начинает больше походить на немецкие авто. Но в целом я бы охарактеризовал подвеску Infiniti QX30 как очень комфортную. Сочетание 211-сильного турбомотора с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями я бы назвал весьма удачным. Автомобиль очень отзывчив к педали газа, даже в режиме Eco. Но в Sport реакции обостряются, превращая Infiniti QX30 в довольно интересную «зажигалку». Может быть, для истинного любителя скоростных маневров настройки рулевого управления в Infiniti QX30 покажутся недостаточно острыми. Но в целом, рулится автомобиль очень предсказуемо и точно. Впечатляющий клиренс (202 мм) и полный привод позволяют смело съезжать на Infiniti QX30 с асфальта. Но нужно, конечно же, помнить, что машина — не внедорожник и форсировать болота на ней не стоит.

Infiniti QX30

Как выглядит?

Если вы — мой сверстник и помните, что такое пионерские галстуки и трехкопеечные булочки, то наверняка помните и популярные в советских журналах картинки «найди 10 отличий». Так вот, компактные модели Infiniti вполне могли бы стать героями таких интеллектуальных упражнений. Ведь отличить Q30 от QX30 — это задача не для средних умов. Собственно, QX30 — это чуть «приподнятая» версия Q30… который сам по себе несколько «приподнят» относительно обычных хэтчбеков и даже имеет весьма характерный «кроссоверный» обвес. Infiniti QX30 еще чуть выше, а детали экстерьера, отличающие его от Q30, можно пересчитать по пальцам. Оба автомобиля построены на платформе Mercedes A-class и напоминают его общими очертаниями. Но это все - лирика. Infiniti QX30 выглядит очень пафосно, динамично и, в целом, симпатично. Можно констатировать, что дизайнерам Infiniti удалось сделать почти немыслимое — небольшой автомобиль выглядит так же агрессивно и солидно, как более крупные модели бренда. Мне кажется, экстерьер — один из важнейших плюсов Infiniti QX30.

Infiniti QX30

Что внутри?

В топовой комплектации Infiniti QX30 внутри выглядит как приличный премиальный автомобиль. Дорогая кожа, мягкий пластик, сиденья с массой регулировок. Любители роскоши не будут разочарованы. Очень понравилась мультимедийная система с отзывчивым экраном и приятными интерактивными «фишками», например, просто отменной интеграцией со смартфонами. При пролистывании телефонной книги с помощью джойстика система умеет зачитывать имена, так что на дороге не приходится отвлекаться для взгляда на экран. Правда, сам джойстик расположен около центрального подлокотника в таком месте, что им по настоящему удобно пользоваться, пожалуй, только изящной женской ручкой. Мне же каждый раз приходилось выгибать свою лапищу таким образом, что это больше напоминало занятия йогой. Впереди места достаточно даже для рослых людей, а сзади будет тесновато даже пассажирам среднего роста. Разумеется, Infiniti QX30 — это небольшой автомобиль, поэтому ждать иного расклада было бы глупо. Даже в Nissan Qashqai во втором ряду места будет побольше. Багажник при этом довольно вместительный (430 л). Кстати, у крышки багажника нет электропривода. Это маленький, но важный штрих к портрету Infiniti QX30. Даже в топовой комплектации нет адаптивного круиз-контроля и системы контроля «слепых» зон. Это оснащение стало привычным для премиум-сегмента благодаря активным усилиям немецких производителей. Уверен, что найдутся люди, которые скажут, что без этих функций авто на «премиум» не тянет.

Infiniti QX30

Что по деньгам?

Цены на Infiniti QX30 стартуют от 1,03 млн грн. Чуть более навороченная версия стоит от 1,079 млн грн, у нее увеличен клиренс и двухзонный климат-контроль. Топовая комплектация этой версии с кожаным салоном, панорамной крышей и системой кругового обзора обойдется в 1,3 млн грн. Деньги как для такого компактного автомобиля в целом немаленькие. С другой стороны премиальных моделей небольших размеров на рынке немного, так что выбирать особенно не из чего. Учитывая вышеупомянутое сходство с моделью Q30, которая не позиционируется как кроссовер, но является им почти в такой же степени, что и QX30, можно посоветовать посмотреть на нее. Она обойдется в 800 тыс. грн. Это на случай, если хочется чуть сэкономить. Заявленный производителем средний расход 6,9 л на 100 км для Infiniti QX30 в моем случае оказался недостижимым. На трассе при скоростях, которые находятся близко к пределу, интересующему правоохранителей, автомобиль демонстрировал средний расход около 8 л на 100 км. В городе показатель расхода составлял примерно 10-11 л на 100 км. Неплохо для 211-сильного турбомотора, как мне кажется.

Infiniti QX30

8/10 Вердикт НВ Мне кажется, Infiniti QX30 имел бы все шансы стать бестселлером, если бы стоил буквально чуточку дешевле. У немецких конкурентов за сопоставимые деньги можно набрать полный набор топовых опций и «наворотов», включая тот же адаптивный круиз-контроль и многое другое. Обычно в таких случаях фанаты японских авто аппелируют к пресловутой надежности «японцев», но в Infiniti QX30 используется современное чисто «европейское» сочетание двигателя с непосредственным впрыском и турбиной и «робота» с двумя сцеплениями. Собственно, такие технологии у немецких авто всегда были объектами для нападок со стороны адептов японских традиционных технологий. Как бы там ни было, Infiniti QX30 мне очень понравился. Это один из самых интересных городских кроссоверов с полным приводом, комфортной подвеской, впечатляющей динамикой и отличной управляемостью. Я перечислил уже довольно много козырей. Но есть еще дизайн. Infiniti QX30 — один из самых красивых автомобилей в своем классе. Уверен, что за все эти плюсы многие готовы будут простить модели некоторую бедность опций и довольно внушительный ценник.