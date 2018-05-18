Гонения по национальному признаку

Фото: Осман Арифм via Facebook



12 октября 2016 года российские спецслужбы вторглись с обысками в дома пятерых крымских татар: Рустема Исмаилова, Узеира Абдуллаева, Тимура Абдуллаева, Эмиля Джемадинова и Айдера Салединова, арестовав их на два месяца. Тогда журналистка Лиля Буджурова, которая сообщила, что у них не нашли ничего, кроме религиозной литературы, предрекла их обвинение российскими оккупантами в терроризме.

“И к бабке не ходи, и они окажутся „хизбами“ и „террористами“, да такими страшными, что одной только верой в Аллаха и молитвой угрожают безопасности России. По пока предварительным данным, в пяти семьях, из которых сегодня увели отцов, растут 17 детей. И они теперь — наши дети. До этого момента общественное движение „Бизим балалар“ с вашей помощью опекала 47 детей заключенных, пропавших без вести и убитых крымских мусульман. Сегодня их стало больше - 64”, — написала Буджурова в своем Facebook.

Узеиру Абдуллаеву, который до ареста жил в селе Строгановка и был чемпионом Украины по тхэквондо, предъявили обвинение по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в террористической организации) - за членство в запрещенной в РФ организации Хизб ут-Тахрир. У него осталось четыре малолетних ребенка. Подконтрольный Кремлю суд несколько раз продлевал арест задержанных, отклоняя апеляционные жалобы.

29 апреля 2018 года крымский адвокат Эмиль Курбединов сообщил о резком ухудшении здоровья Узеира Абдуллаева, который содержится в СИЗО Симферополя. “Он уже не может самостоятельно передвигаться, и состояние здоровья резко ухудшается”, — прокомментировал он. Мать крымского мусульманина Диляра Абдуллаева рассказала о высокой температуре Узеира и опухоли на ноге.

На следующий день жена Абдуллаева Фера сообщила, что ее мужа перевели в медсанчасть СИЗО Симферополя. Позже его вернули обратно в СИЗО, о чем сообщила мать Абдуллаева: “К сожалению, не госпитализировали, а только вывозили на осмотр специалиста, чтобы исключить сосудистое заболевание, сейчас он в СИЗО. Со слов начмеда, Узеиру сделали УЗИ сосудов и они не видят необходимость его госпитализировать… Сейчас Узеир в СИЗО, со слов врачей, состояние удовлетворительное, больше сведений не имею”.

Это стало не первым случаем обвинения крымских мусульман в участии в организации Хизб ут-Тахрир. Дело получило невероятный резонанс вместе с обыском и последующим задержанием Руслана Зейтуллаева в январе 2015 года, когда мужчину обвинили в создании ячеек запрещенной в РФ организации в трех селах. Следствие рассказывало о “скрытной антироссийской, антиконституционной деятельности в виде пропагандистской работы среди населения”. Зейтуллаева приговорили к 15 годам лишения свободы. Другого крымскотатарского активиста и правозащитника Эмира-Усеина Куку задержали через год и один месяц за якобы членство в той же организации. “Дело Хизб ут-Тахрир” стало одним из самых резонансных свидетельств нарушения прав человека оккупационной властью.