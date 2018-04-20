Герои нового времени

Украинские предприниматели за более чем 25 лет прошли исключительную закалку в борьбе с государственной бюрократией. Сегодня эта неповоротливая машина трещит по швам, а предприниматели побеждают. Давайте-ка им поможем

Андрей Пышный,

председатель правления Ощадбанк

Супруги Виктор и Леся вместе оканчивали Политех, оба — инженеры-строители. После вуза Виктор два года проработал на предприятии теплоснабжения. Постоянно предлагал руководству внедрять новейшие технологии по энергосбережению. Но все без толку. Парень плюнул и уволился. Уехал в Лондон на заработки.

Через два года вернулся с идеей создать клининговую компанию. Жена поддержала. Прошелся по магазинам и офисам в центре родного города. Предложил услуги по уборке помещений. Все отказали. Они еще не видели финансовой выгоды передать несвойственные для своего бизнеса виды работ на аутсорсинг.

Но жажда реализовать идею не покидала Виктора и Лесю. Спустя полгода появился первый клиент. Стартовый капитал — сбережения от заработанного за границей и помощь родителей.

Сейчас это крутой семейный бизнес. Есть постоянные клиенты — обслуживаются по три года и более. И если все начиналось, грубо говоря, с ведра, веника и швабры с тряпкой, то теперь это современные прачечная и химчистка, обслуживание крупных компаний, в том числе бюджетных через систему ProZorro.

Кейс Виктора и Леси — один из самых вдохновляющих в портфеле Ощада по кредитованию малого и среднего бизнеса. За четыре года работы главой правления банка я много поездил по стране. И повстречал десятки таких, как Виктор и Леся. Бывшие учителя, инженеры, офисные работники, госслужащие, ветераны и люди с инвалидностью открыли мастерские, магазины, кафе, парикмахерские, пекарни, частные школы и садики.

Они стали успешными предпринимателями. Практически с нуля создали тысячи новых рабочих мест. А сколько еще таких в Украине? Они и есть наш двигатель, точка роста. Примеры этих людей дают крылья другим.

Так у команд Ощада и НВ родилась идея спецпроекта — рассказать о таких героях нашего времени, а также о среде, в которой они обитают, растут, развиваются. Иногда — благодаря, часто — вопреки.

Серия рассказов о становлении малых и средних предпринимателей рассчитана на три месяца и стартует сегодня. Признаюсь, мне и самому интересно прочитать эти истории успехов и падений, провалов и взлетов. А тем более узнать об условиях, которые создают (или не создают) для них местные власти, чтобы в итоге составить представление или некий рейтинг муниципалитетов по поддержке малого и среднего бизнеса.

Для чего? За малым и средним бизнесом будущее. На это указывает опыт западных демократий, стран Центральной и Восточной Европы, где более половины экономики формируется микро-, малым и средним предпринимательством.

Польский ВВП на 54 % создается малым предпринимательством. В Украине — 15 %. Уровень ВВП Польши впятеро выше украинского. Средняя зарплата — в четыре раза не в нашу пользу. А 25 лет назад у нас были практически одинаковые стартовые возможности. Западнее идти по примерам не буду — разница еще более впечатляющая.

Малый и средний бизнес, создавая новые рабочие места, может преодолеть вызов в глобальной борьбе за трудовой ресурс, с которым столкнулась Украина, а также покончить с популизмом в политике, дав запрос не на рыбу-подачку, а на удочку-возможность.

Да, процентные ставки по кредитам в силу объективных причин пока еще высоки. Но процесс децентрализации сконцентрировал на местном уровне колоссальный финансовый ресурс. Его можно использовать в том числе и на уменьшение процентных ставок по кредитам для предпринимателей, частичное возмещение тела кредита или ощутимой части налогов, уплаченных в местный бюджет.

У Ощада есть своя программа поддержки малого и среднего бизнеса — “Будуй своє!” Она направлена не только на финансирование, но и на обучение. Для этого у нас есть одноименный портал, где агрегирован опыт практиков, тех, кто делает, а не лишь читает академические лекции по теории предпринимательства.

Осуществляйте свои мечты, или кто‑то возьмет вас на работу для осуществления своих. Это сказал Фаррах Грей, известный бизнесмен и главный герой культовой книги Настоящий миллионер. Он вырос в бедном квартале Чикаго и в восемь лет начал свое дело. А в 10 уже пережил первое поражение, но встал и пошел дальше. На таких примерах воспитывают американцев. У нас есть свои герои. Проект Ощада и НВ — именно о них.