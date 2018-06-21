Чистый бизнес

Супружеская чета Виктор и Леся Штимпура построила свой семейный бизнес не от хорошей жизни. Хорошую жизнь они увидели в Лондоне, откуда и привезли оригинальную для Винницы предпринимательскую идею

Александр Пасховер

Это сегодня малый бизнес Виктора и Леси Штимпура выглядит большим. А совсем недавно он был размером с молекулу. Два пылесоса, дисковая машина для подметания да старенький автомобиль — вот и весь семейный капитализм. Теперь же, на седьмом году жизни, компания Экопласттермавиа предоставляет услуги по уборке промышленных помещений, заводов, офисов, торговых центров, салонов самолетов, а также химчистку и стирку всех видов тканей.

Годовой оборот бизнеса, на который работает до 100 человек, вышел на отметку в 9 млн грн.

“Это небольшой оборот — скромничает Виктор Штимпура. — Наверно, можно делать и больше с таким количеством людей. Но мы пока не знаем как”.

Чтобы ответить на этот вопрос, супруги привлекли международных консультантов. Те сейчас разрабатывают для винницких любителей чистоты новую стратегию развития и способы налаживания всех процессов в компании. Да и сама идея бизнеса к семье Штимпура пришла из‑за зарубежа — из Англии, и не сама, а на ногах и плечах Виктора. Впрочем, пусть они сами об этом и расскажут.

Виктор Штимпура (ВШ): Я всегда мечтал иметь свою компанию. Еще до свадьбы, когда мы встречались, я говорил Лесе, что у меня будет свой бизнес и офис в центре города.

НВ: Это у вас была такая тактика по ухаживанию за Лесей?

ВШ: Нет, я просто так мечтал. Потом мы поженились, родился ребенок, жили у моих родителей. Не было возможности купить квартиру, шел 2002 год. Я учился на пятом курсе Винницкого политехнического института, работал. И тогда мы решили, что нам нужно свое жилье.

Но возможности купить его не было. Я уволился и уехал на заработки в Англию, где работал плотником на стройке. Там мы строили большие магазины сети B&Q. На одном объекте я увидел, что за две недели до его сдачи зашли какие‑то люди и начали все убирать. Мне стало интересно. Строители еще работают, мусорят, а кто‑то уже приходит и отмывает.

Я стал присматриваться. Оказывается, это сотрудники местной cleaning company. И подумал: почему бы и у себя в Виннице такое не организовать? Это уже был 2006-й. Размышлял: вот я приеду, пройдусь по главной улице города и предложу всем, кто имеет бутики, что каждое утро перед открытием магазинов несколько человек будут мыть витрины. Наводить красоту. Как оказалось, это никому не было нужно.

Леся Штимпура (ЛШ): Хозяева считали, что достаточно два раза в год — весной и осенью — помыть витрины, и все. Ну или куда проще заставить своих сотрудников помыть.

ВШ: Все равно идею мы не бросили. Начали искать. Нашли Международную клининговую гильдию в Украине. Я познакомился с ее председателем Тарасом Дударом. Он проводил семинары, мастер-классы. Я ему написал письмо: мол, интересует этот бизнес, хочу побольше узнать о нем. Он мне ответил: приезжай. Это уже был 2009 год.

НВ: Чудесная идея. Вы решили стартовать в неведомом, невостребованном бизнесе в самый неподходящий момент — на пике глобального экономического кризиса.

ВШ: Да. Но тогда мы просто начали посещать всевозможные профессиональные семинары: Киев, Харьков, Львов, Крым. Приглашали приехать лекторов и в Винницу. Но они не приехали, так как не смогли найти здесь достаточное число желающих учиться. Мы же так учились года два и параллельно начинали работать.