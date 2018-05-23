Боги коррупции. Как брали и давали взятки на Олимпе

В чем дело: на свадебный пир позвали всех олимпийских богинь, кроме Эриды – богини раздора. В отместку она подбросила пирующим яблоко с надписью «Прекраснейшей». Богини Гера, Афина и Афродита заявили о правах на плод. На свадьбе гулял и Зевс – казалось бы, ему и решать. Однако Громовержец отказался рассудить красавиц, потому что одна (Гера) приходилась ему женой, а две других – дочками. Какую не выбери – окажешься погрязшим в кумовстве коррупционером.

Решать спор пришлось пастушку Парису (между прочим, сыну троянского царя). Живописные полотна, посвященные суду Париса, представляют все так, будто богини, соревнуясь за яблоко, пытаются показать себя во всей красе. Но Парис не принимал во внимание цвет глаз, густоту волос или соотношение между объемами талии и бедер. Он выбирал между взятками, которые ему предложили богини. Гера гарантировала власть над Азией. Афина посулила победы и воинскую славу. Афродита – любовь любой женщины мира, хоть самой Елены Прекрасной. Парис назвал прекраснейшей Афродиту.

Елена Прекрасная, как и было обещано, полюбила Париса. Да только она была замужем за царем Спарты. Когда Парис увез ее к себе, разразилась десятилетняя Троянская война. Как это обычно бывает, за коррупцию в высших эшелонах расплачивается народ.

Как это называется: принятие должностным лицом обещания неправомерной выгоды в особо крупных размерах (особо крупной считается сумма, которая в 500 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан. Кощунственно думать, что любовь Елены Прекрасной стоит меньше). Парис временно выполнял функции представителя власти (Зевса), а потому может считаться должностным лицом. Досталось бы и богиням, предложившим взятку Парису.

Что за это бывает: Парису грозило бы лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества (статья 368 УК Украины). Гере, Афине и Афродите полагается штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов или лишение свободы от 2 до 5 лет (ст. 369 УК).

Иллюстрация: Адриан ван дер Верфф. Суд Париса. 1716