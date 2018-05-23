Боги коррупции. Как брали и давали взятки на Олимпе

1 июня в Киеве откроется «Парк коррупции» – интерактивный проект Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине, который благодаря VR-съемке позволит побывать в секретной лаборатории и на базе спецназа НАБУ, покажет автомобиль, существующий в единственном экземпляре, и статуэтку стоимостью более 30 000 евро, расскажет об истории коррупции и борьбы с ней от шумеров до наших дней
Коррупция проникла не только в мир реальный, но и в мифологический. Причем на самом что ни есть высшем уровне – богов и полубогов. Судя по тому, как часто персонажи древних мифов прибегают к подаркам и подкупам для решения проблем, коррупция родилась вместе с человеком. Уголовный кодекс Украины появился позже, но поучительные статьи для высокопоставленных (в прямом и переносном смысле) античных коррупционеров в нем легко найдутся.
В чем дело: на свадебный пир позвали всех олимпийских богинь, кроме Эриды – богини раздора. В отместку она подбросила пирующим яблоко с надписью «Прекраснейшей». Богини Гера, Афина и Афродита заявили о правах на плод. На свадьбе гулял и Зевс – казалось бы, ему и решать. Однако Громовержец отказался рассудить красавиц, потому что одна (Гера) приходилась ему женой, а две других – дочками. Какую не выбери – окажешься погрязшим в кумовстве коррупционером.
Решать спор пришлось пастушку Парису (между прочим, сыну троянского царя). Живописные полотна, посвященные суду Париса, представляют все так, будто богини, соревнуясь за яблоко, пытаются показать себя во всей красе. Но Парис не принимал во внимание цвет глаз, густоту волос или соотношение между объемами талии и бедер. Он выбирал между взятками, которые ему предложили богини. Гера гарантировала власть над Азией. Афина посулила победы и воинскую славу. Афродита – любовь любой женщины мира, хоть самой Елены Прекрасной. Парис назвал прекраснейшей Афродиту.
Елена Прекрасная, как и было обещано, полюбила Париса. Да только она была замужем за царем Спарты. Когда Парис увез ее к себе, разразилась десятилетняя Троянская война. Как это обычно бывает, за коррупцию в высших эшелонах расплачивается народ.
Как это называется: принятие должностным лицом обещания неправомерной выгоды в особо крупных размерах (особо крупной считается сумма, которая в 500 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан. Кощунственно думать, что любовь Елены Прекрасной стоит меньше). Парис временно выполнял функции представителя власти (Зевса), а потому может считаться должностным лицом. Досталось бы и богиням, предложившим взятку Парису.
Что за это бывает: Парису грозило бы лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества (статья 368 УК Украины). Гере, Афине и Афродите полагается штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов или лишение свободы от 2 до 5 лет (ст. 369 УК).
Иллюстрация: Адриан ван дер Верфф. Суд Париса. 1716
В чем дело: всем известно, какие муки Сизиф претерпевает в царстве мертвых: катит в гору камень, который снова и снова обрушивается вниз. За что Сизиф обречен на такие мучения – тоже понятно. Он пытался обмануть смерть. Заковал Танатоса, когда тот пришел по его душу, в результате люди перестали умирать, а верхушка Аида лишилась похоронных жертв от родственников усопших, надеющихся устроить загробную жизнь покойных получше (считай, рассыпалась коррупционная схема).
Дело в том, что Танатос пришел за Сизифом раньше времени. Его подослал разгневанный Зевс. А все потому, что Сизиф сам провернул коррупционную схему, подставив при этом главного на Олимпе. Зевс запал на дочку бога реки Асопа, похитил ее и возлюбил. Дело было в Коринфе, царем которого и был Сизиф. Сизиф слил Асопу информацию о похитителе. Но не по доброте или ради справедливости. Царь потребовал у Асопа услугу за инсайдерскую информацию: в Коринфе была проблема с водой, а речной бог мог изменить русло протекавшей неподалеку реки, направив ее в город. Царь и бог ударили по рукам – река потекла через Коринф. Но и жизнь хитроумного правителя потекла не так, как он рассчитывал: узнавший о сливе информации Зевс велел Танатосу немедленно отправляться за Сизифом.
Как это называется: злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия.
Что за это бывает: лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет (статья 364 УК Украины).
Иллюстрация: Антонио Дзанки. Сизиф. 1660-е
В чем дело: Энею – сыну богини Афродиты и герою Троянской войны, решившему построить новое государство в Италии, нужно было попасть в загробный мир, чтобы переговорить с покойным отцом. К счастью, отец Энея был человеком праведным, потому загробную жизнь коротал в Элизиуме – в раю, попросту говоря. Но живых не пускают в царство мертвых. Прорицательница Сивилла подсказала Энею один способ: пропуском может стать оливковая ветвь с золотыми листьями – ее нужно будет преподнести Прозерпине, владычице подземного царства. Эней добывает эту ветвь, Сивилла сопровождает его в опасном путешествии. Увидев золотую ветвь, Харон без лишних вопросов берет живого Энея в свою лодку для мертвых. Повидавшись с отцом и получив от него ценные советы, Эней станет основателем города, который позже назовут Римом.
Как это называется: принятие неправомерной выгоды должностным лицом. Притом у этого преступления имеется отягчающее обстоятельство – предварительный сговор (у Прозерпины есть доверенные лица, которые рассказывают, за какое подношение можно попасть в мир мертвых и даже где его достать).
Что за это бывает: лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества (статья 368 УК Украины).
Иллюстрация: Вацлав Холлар. Эней и Харон, 17-й век
В чем дело: у царя Афаманта, сына бога ветра Эола, было двое детей от богини облаков Нефелы – сын Фрикс и дочь Гелла. Но античные боги и герои не считали моногамию большой добродетелью, поэтому вскоре Афамант изменил своей богине и женился на другой красавице – Ино. Мачеха задумала сжить со свету Фрикса. Сначала Ино подговорила местных земледельцев иссушить зерно, прежде чем бросать его в землю: на полях ничего не взошло. Царь отправляет гонцов в Дельфы, чтоб разузнали у оракула, как бороться с неурожаем. Ино подкупила гонцов – и те озвучили ложный ответ от оракула: сказали, что пифия велела принести в жертву богам царского сына Фрикса, чтобы земли снова стали плодородными, а народ не умер от голода. К счастью, родная мать мальчика вмешалась и спасла сына, когда к жертвоприношению все уже было готово.
Как это называется: служебное преступление здесь совершают гонцы – они проявили служебную халатность (статья 367 УК Украины) и, являясь субъектами, предоставляющими публичные посреднические услуги, приняли предложение неправомерной выгоды (статья 368-4 УК Украины).
Что за это бывает: за принятие взятки – штраф от семисот пятидесяти до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от одного до двух лет, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Наказание за халатность в данном случае будет чуть менее суровым.
Иллюстрация: Иллюстрация 1902 года по мотивам помпейской фрески о спасении Фрикса и Геллы
«Парк коррупции» – проект, который реализует Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине. «Парк» будет работать в киевском Ботаническом саду имени Гришко с 1 до 17 июня. Больше узнать о «Парке коррупции» и следить за новостями можно, подписавшись на страницу этого проекта.
Автор: Наталья Кандаурова
Этот материал опубликован на NV.ua в рамках информационного партнерства с интерактивным проектом Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине - Парк коррупции
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