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Бодрая туристка

05 мая, 2018
Тест-драйв BMW 630d xDrive GT
BMW 630d xDrive GT

BMW 6 Series GT заменяет в модельном ряду баварского бренда «пятерку» Gran Tourismo. Дизайн новинки стал более стремительным, чем у тяжеловесного предшественника. И чуточку более брутальным, чем у обычной «пятерки» BMW. Посмотрим, что за зверь получился у баварцев на этот раз.

Алексей Бондарев

Что это?

BMW 630d xDrive GT — новая модель серии Gran Tourismo с 3-литровым 6-цилиндровым турбодизелем.

Мощность — 256 л.с. (620 Нм). Максимальная скорость — 250 км/ч. Разгон до «сотни» - 6 сек. Средний расход топлива в смешанном цикле (по заявлению производителя) — 5,9 л на 100 км.

Длина кузова — 5091 мм, ширина — 1902 мм, высота — 1540 мм. Колесная база — 3070 мм. Клиренс — 138 мм. Снаряженная масса — 1910 кг. Объем багажника — 610 л (1800 л при сложенных сиденьях второго ряда).

Цены стартуют от 1,6 млн грн.

Растяжка 1
BMW 6 Series GT
Как едет?

Нет смысла перечислять характерные признаки того, что ты едешь на современном BMW. Любой, кто пробовал современных «баварцев», запомнит тяжелый, но послушный руль. Мягкую, но в то же время плотную подвеску. Упругую педаль газа, которая позволяет дозировать разгон буквально по миллиметру.

Ну и общее ощущение машины как инструмента, который настолько четко слушается водителя, что кажется, будто не ведешь ее по дороге, а буквально переставляешь силой мысли.

Все это в полной мере ощущается в 6 Series GT. Едет автомобиль очень мягко и покладисто, когда никуда не спешишь, и весьма азартно и забористо, когда от души пришпориваешь.

Словом, я тут Америку не открою. Это типичный современный BMW, к езде придраться невозможно совершенно. Понятное дело, что в премиум-сегменте есть машины помягче (тот же Lexus) или поагрессивнее (тот же Porsche). Но у BMW своя особенная стать, и люди, которым баварский драйв не по вкусу, вряд ли даже дочитают этот текст до этого места.

Важнее другое. Если сравнивать 6 Series GT с другими моделями BMW, на которых мне доводилось ездить в последнее время, тот тут я могу сказать следующее.

«Шестерка» мягче, чем «пятерка», но жестче и чуть менее комфортна, чем «семерка». И с точки зрения драйва, если виражи — ваша стихия, «пятерка» вам будет больше по душе. Сказываются большие габариты 6 Series GT, более высокое расположение центра масс. Проще говоря, при перестроениях на скорости «пятерка» больше «прилипает» к асфальту.

Если сравнивать с «семеркой», то 6 Series немного азартнее, но в салон транслируется больше шума и встрясок от мелких дорожных неровностей, стыков, ямок и т. д. Зато крупные ухабы подвеска отрабатывает на отлично.

С динамикой тут все просто отлично. 620 Нм крутящего момента доступны уже при 2000 об/мин, а 8-ступенчатый «автомат» работает мягко и почти незаметно при любых скоростных режимах. Благодаря полному приводу даже при весьма резвом разгоне машина движется исключительно по прямой, без виляний, да и скоростные перестроения даются ей легко и уверенно.

Я бы не назвал машину «зажигалкой», мне кажется, ее стихия — хорошая скоростная трасса. С такой плавностью хода и управляемостью в 630 GT можно одним махом преодолевать сотни километров с минимальной усталостью. В общем Tourismo, как не крути :)

Растяжка 2
BMW 6 Series GT
Как выглядит?

Спереди «шестерка» GT очень похожа на «пятерку» BMW. И это здорово. Потому что, по моему скромному мнению, нынешняя «пятерка» - один из самых сбалансированных автомобилей на планете.

При этом передний бампер у GT чуть более брутальный, тяжелый. Кстати, это не отразилось на аэродинамике. Коэффициент лобового сопротивления у 6 Series GT составляет 0,25. Это шикарный показатель.

Достичь этого удалось не столько за счет дизайнерских ухищрений, сколько с помощью технологических решений. Тут используются активные жалюзи радиаторной решетки и вентиляционные «окна» в передних крыльях.

Сзади, кстати, тоже не обошлось без интеллектуальных штучек. Орудовать потоками воздуха помогает интеллектуальное антикрыло, положение которого регулируется автоматически в зависимости от скорости движения.

В задней части кузова сходства с «пятеркой» меньше, все-таки это хэтчбек, да еще и Gran Tourismo. Скошенная низкая крыша, короткий багажник, двери без рамок, рельефная задняя оптика добавляют машине динамичности.

Автомобиль в целом воспринимается как высокий и низкий. И отнюдь не монументальный, как это выходит у некоторых конкурентов, а скорее — стремительный.

И, конечно же, новая «шестерка» GT — намного круче, чем предыдущая «пятерка» GT. Та была слишком тяжеловесной и в целом выпадала из общего модельного ряда BMW. У новинки такой проблемы нет.

Растяжка 3
BMW 6 Series GT
Что внутри?

По длине кузова (чуть более 5 м) 6 Series GT — четко попадает между «пятеркой» и «семеркой» в модельном ряду BMW. А колесная база (чуть более 3 м) ставит его ближе к 7-й серии. И, попав в салон, эту «лимузинность» чувствуешь в полной мере.

Передняя консоль традиционно повернута в сторону водителя. Мультимедийная система поддерживает управление жестами. В целом, тут все на уровне современных BMW. Электроники тут как в космолете, все мыслимые системы безопасности, включая контроль за движением в полосе, ассистент при парковке и т. д. Отдельно отмечу весьма толково сделанную камеру заднего обзора, она включается быстро и дает очень широкий угол обзора.

Даже не особо умелый и внимательный водитель с такой поддержкой сможет втиснуть машину буквально в любое парковочное место.

Скорость работы системы и отзывчивость сенсорного экрана — на высоте.

Простор впечатляет. Причем, и впереди и сзади хватает места для ног и над головой. Последнее особенно радует, учитывая, что при взгляде снаружи крыша кажется очень низкой.

Впечатления дополняются удобными креслами. Передние оснащены не поддающимся исчислению количеством регулировок, а также встроенными массажерами с 8 программами массажа. Конечно же, есть и вентиляция сидений, не говоря уже о такой банальности, как подогревы.

Есть и 4-зонный климат-контроль. И такие приятные мелочи как подогрев руль (причем с возможностью настроить в меню его автоматическое включение при температуре, скажем, ниже +5 С).

Но большинство привилегий есть только у водителя и переднего пассажира. Во втором ряду сидушки поскромнее, хотя есть некоторые «плюшки», например, электрические регулировки угла наклона спинки кресел.

К тому же, сзади нет разъемов USB, да и емкостей для всякой дорожной мелочевки маловато.

В целом «шестерка» стоит ближе к «пятерке», чем к «семерке». Машина больше ориентирована на водителя, чем на задних пассажиров.

Багажник объемом 610 л намекает на то, что слово Tourismo в названии модели не случайно. Его объем на целых 70 л больше, чем в 7 Series.

Легко представить, как в этот багажник помещаются чемоданы всей семьи для поездки на Рождество в свое альпийское шале. Кстати, при сложенных спинках задних сидений объем возрастает втрое. А спинки можно складывать по частям.

Багажник можно открыть новомодным способом — проведя ногой под бампером.

Растяжка 4
BMW 6 Series GT
Что по деньгам?

Самую простую версию 6 Series GT можно купить за 1,6 млн грн. Это будет переднеприводная 630i с 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 258 л.с. (6,3 сек до 100 км/ч).

Переднеприводная дизельная 630d стартует от 2,09 млн грн. А побывавшая у нас полноприводная 630d — от 2,18 млн грн.

Таким образом, по стоимости модель стоит между топовыми версиями «пятерки» и самыми простенькими версиями 7 Series.

И пара слов об экономичности.

Разумеется, я так и не добился заявленного производителем расхода топлива в смешанном цикле (что неудивительно). Но полученные мной результаты можно считать приемлемыми.

В городском цикле полноприводная 630d GT просит от 8 до 9 л на 100 км, в зависимости от манеры езды.

На трассе при размеренном движении без резких маневров вполне можно укладываться в 6 л на 100 км. А если как следует «давить», то расход может достигать и 10-11 л на «сотню».

Растяжка 5
BMW 6 Series GT
Вердикт НВ

8/10

Вердикт НВ

BMW 630d xDrive GT — это настоящий породистый BMW без компромиссов. С полным «фаршем» и родовыми признаками — управляемость, динамика, комфортная подвеска и даже звук мотора.

У модели есть своя ниша. Она призвана удовлетворить тех, кто не хочет кроссовер (X5 или X6), а из седанов уже перерос «пятерку», но считает «семерку» слишком пафосной или одиозной.

А 6 Series GT выглядит свежо и незаезженно. И посадка чуть выше. Словом, это отличный способ получить чуть больше, чем в «пятерке» и заодно выделиться из толпы.

   

Текст и фото: Алексей Бондарев

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