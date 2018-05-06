Бодрая туристка

Нет смысла перечислять характерные признаки того, что ты едешь на современном BMW. Любой, кто пробовал современных «баварцев», запомнит тяжелый, но послушный руль. Мягкую, но в то же время плотную подвеску. Упругую педаль газа, которая позволяет дозировать разгон буквально по миллиметру.

Ну и общее ощущение машины как инструмента, который настолько четко слушается водителя, что кажется, будто не ведешь ее по дороге, а буквально переставляешь силой мысли.

Все это в полной мере ощущается в 6 Series GT. Едет автомобиль очень мягко и покладисто, когда никуда не спешишь, и весьма азартно и забористо, когда от души пришпориваешь.

Словом, я тут Америку не открою. Это типичный современный BMW, к езде придраться невозможно совершенно. Понятное дело, что в премиум-сегменте есть машины помягче (тот же Lexus) или поагрессивнее (тот же Porsche). Но у BMW своя особенная стать, и люди, которым баварский драйв не по вкусу, вряд ли даже дочитают этот текст до этого места.

Важнее другое. Если сравнивать 6 Series GT с другими моделями BMW, на которых мне доводилось ездить в последнее время, тот тут я могу сказать следующее.

«Шестерка» мягче, чем «пятерка», но жестче и чуть менее комфортна, чем «семерка». И с точки зрения драйва, если виражи — ваша стихия, «пятерка» вам будет больше по душе. Сказываются большие габариты 6 Series GT, более высокое расположение центра масс. Проще говоря, при перестроениях на скорости «пятерка» больше «прилипает» к асфальту.

Если сравнивать с «семеркой», то 6 Series немного азартнее, но в салон транслируется больше шума и встрясок от мелких дорожных неровностей, стыков, ямок и т. д. Зато крупные ухабы подвеска отрабатывает на отлично.

С динамикой тут все просто отлично. 620 Нм крутящего момента доступны уже при 2000 об/мин, а 8-ступенчатый «автомат» работает мягко и почти незаметно при любых скоростных режимах. Благодаря полному приводу даже при весьма резвом разгоне машина движется исключительно по прямой, без виляний, да и скоростные перестроения даются ей легко и уверенно.

Я бы не назвал машину «зажигалкой», мне кажется, ее стихия — хорошая скоростная трасса. С такой плавностью хода и управляемостью в 630 GT можно одним махом преодолевать сотни километров с минимальной усталостью. В общем Tourismo, как не крути :)