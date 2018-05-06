Бодрая туристка

BMW 6 Series GT заменяет в модельном ряду баварского бренда «пятерку» Gran Tourismo. Дизайн новинки стал более стремительным, чем у тяжеловесного предшественника. И чуточку более брутальным, чем у обычной «пятерки» BMW. Посмотрим, что за зверь получился у баварцев на этот раз.
Алексей Бондарев
BMW 630d xDrive GT — новая модель серии Gran Tourismo с 3-литровым 6-цилиндровым турбодизелем.
Мощность — 256 л.с. (620 Нм). Максимальная скорость — 250 км/ч. Разгон до «сотни» - 6 сек. Средний расход топлива в смешанном цикле (по заявлению производителя) — 5,9 л на 100 км.
Длина кузова — 5091 мм, ширина — 1902 мм, высота — 1540 мм. Колесная база — 3070 мм. Клиренс — 138 мм. Снаряженная масса — 1910 кг. Объем багажника — 610 л (1800 л при сложенных сиденьях второго ряда).
Цены стартуют от 1,6 млн грн.
Нет смысла перечислять характерные признаки того, что ты едешь на современном BMW. Любой, кто пробовал современных «баварцев», запомнит тяжелый, но послушный руль. Мягкую, но в то же время плотную подвеску. Упругую педаль газа, которая позволяет дозировать разгон буквально по миллиметру.
Ну и общее ощущение машины как инструмента, который настолько четко слушается водителя, что кажется, будто не ведешь ее по дороге, а буквально переставляешь силой мысли.
Все это в полной мере ощущается в 6 Series GT. Едет автомобиль очень мягко и покладисто, когда никуда не спешишь, и весьма азартно и забористо, когда от души пришпориваешь.
Словом, я тут Америку не открою. Это типичный современный BMW, к езде придраться невозможно совершенно. Понятное дело, что в премиум-сегменте есть машины помягче (тот же Lexus) или поагрессивнее (тот же Porsche). Но у BMW своя особенная стать, и люди, которым баварский драйв не по вкусу, вряд ли даже дочитают этот текст до этого места.
Важнее другое. Если сравнивать 6 Series GT с другими моделями BMW, на которых мне доводилось ездить в последнее время, тот тут я могу сказать следующее.
«Шестерка» мягче, чем «пятерка», но жестче и чуть менее комфортна, чем «семерка». И с точки зрения драйва, если виражи — ваша стихия, «пятерка» вам будет больше по душе. Сказываются большие габариты 6 Series GT, более высокое расположение центра масс. Проще говоря, при перестроениях на скорости «пятерка» больше «прилипает» к асфальту.
Если сравнивать с «семеркой», то 6 Series немного азартнее, но в салон транслируется больше шума и встрясок от мелких дорожных неровностей, стыков, ямок и т. д. Зато крупные ухабы подвеска отрабатывает на отлично.
С динамикой тут все просто отлично. 620 Нм крутящего момента доступны уже при 2000 об/мин, а 8-ступенчатый «автомат» работает мягко и почти незаметно при любых скоростных режимах. Благодаря полному приводу даже при весьма резвом разгоне машина движется исключительно по прямой, без виляний, да и скоростные перестроения даются ей легко и уверенно.
Я бы не назвал машину «зажигалкой», мне кажется, ее стихия — хорошая скоростная трасса. С такой плавностью хода и управляемостью в 630 GT можно одним махом преодолевать сотни километров с минимальной усталостью. В общем Tourismo, как не крути :)
Спереди «шестерка» GT очень похожа на «пятерку» BMW. И это здорово. Потому что, по моему скромному мнению, нынешняя «пятерка» - один из самых сбалансированных автомобилей на планете.
При этом передний бампер у GT чуть более брутальный, тяжелый. Кстати, это не отразилось на аэродинамике. Коэффициент лобового сопротивления у 6 Series GT составляет 0,25. Это шикарный показатель.
Достичь этого удалось не столько за счет дизайнерских ухищрений, сколько с помощью технологических решений. Тут используются активные жалюзи радиаторной решетки и вентиляционные «окна» в передних крыльях.
Сзади, кстати, тоже не обошлось без интеллектуальных штучек. Орудовать потоками воздуха помогает интеллектуальное антикрыло, положение которого регулируется автоматически в зависимости от скорости движения.
В задней части кузова сходства с «пятеркой» меньше, все-таки это хэтчбек, да еще и Gran Tourismo. Скошенная низкая крыша, короткий багажник, двери без рамок, рельефная задняя оптика добавляют машине динамичности.
Автомобиль в целом воспринимается как высокий и низкий. И отнюдь не монументальный, как это выходит у некоторых конкурентов, а скорее — стремительный.
И, конечно же, новая «шестерка» GT — намного круче, чем предыдущая «пятерка» GT. Та была слишком тяжеловесной и в целом выпадала из общего модельного ряда BMW. У новинки такой проблемы нет.
По длине кузова (чуть более 5 м) 6 Series GT — четко попадает между «пятеркой» и «семеркой» в модельном ряду BMW. А колесная база (чуть более 3 м) ставит его ближе к 7-й серии. И, попав в салон, эту «лимузинность» чувствуешь в полной мере.
Передняя консоль традиционно повернута в сторону водителя. Мультимедийная система поддерживает управление жестами. В целом, тут все на уровне современных BMW. Электроники тут как в космолете, все мыслимые системы безопасности, включая контроль за движением в полосе, ассистент при парковке и т. д. Отдельно отмечу весьма толково сделанную камеру заднего обзора, она включается быстро и дает очень широкий угол обзора.
Даже не особо умелый и внимательный водитель с такой поддержкой сможет втиснуть машину буквально в любое парковочное место.
Скорость работы системы и отзывчивость сенсорного экрана — на высоте.
Простор впечатляет. Причем, и впереди и сзади хватает места для ног и над головой. Последнее особенно радует, учитывая, что при взгляде снаружи крыша кажется очень низкой.
Впечатления дополняются удобными креслами. Передние оснащены не поддающимся исчислению количеством регулировок, а также встроенными массажерами с 8 программами массажа. Конечно же, есть и вентиляция сидений, не говоря уже о такой банальности, как подогревы.
Есть и 4-зонный климат-контроль. И такие приятные мелочи как подогрев руль (причем с возможностью настроить в меню его автоматическое включение при температуре, скажем, ниже +5 С).
Но большинство привилегий есть только у водителя и переднего пассажира. Во втором ряду сидушки поскромнее, хотя есть некоторые «плюшки», например, электрические регулировки угла наклона спинки кресел.
К тому же, сзади нет разъемов USB, да и емкостей для всякой дорожной мелочевки маловато.
В целом «шестерка» стоит ближе к «пятерке», чем к «семерке». Машина больше ориентирована на водителя, чем на задних пассажиров.
Багажник объемом 610 л намекает на то, что слово Tourismo в названии модели не случайно. Его объем на целых 70 л больше, чем в 7 Series.
Легко представить, как в этот багажник помещаются чемоданы всей семьи для поездки на Рождество в свое альпийское шале. Кстати, при сложенных спинках задних сидений объем возрастает втрое. А спинки можно складывать по частям.
Багажник можно открыть новомодным способом — проведя ногой под бампером.
Самую простую версию 6 Series GT можно купить за 1,6 млн грн. Это будет переднеприводная 630i с 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 258 л.с. (6,3 сек до 100 км/ч).
Переднеприводная дизельная 630d стартует от 2,09 млн грн. А побывавшая у нас полноприводная 630d — от 2,18 млн грн.
Таким образом, по стоимости модель стоит между топовыми версиями «пятерки» и самыми простенькими версиями 7 Series.
И пара слов об экономичности.
Разумеется, я так и не добился заявленного производителем расхода топлива в смешанном цикле (что неудивительно). Но полученные мной результаты можно считать приемлемыми.
В городском цикле полноприводная 630d GT просит от 8 до 9 л на 100 км, в зависимости от манеры езды.
На трассе при размеренном движении без резких маневров вполне можно укладываться в 6 л на 100 км. А если как следует «давить», то расход может достигать и 10-11 л на «сотню».
8/10
BMW 630d xDrive GT — это настоящий породистый BMW без компромиссов. С полным «фаршем» и родовыми признаками — управляемость, динамика, комфортная подвеска и даже звук мотора.
У модели есть своя ниша. Она призвана удовлетворить тех, кто не хочет кроссовер (X5 или X6), а из седанов уже перерос «пятерку», но считает «семерку» слишком пафосной или одиозной.
А 6 Series GT выглядит свежо и незаезженно. И посадка чуть выше. Словом, это отличный способ получить чуть больше, чем в «пятерке» и заодно выделиться из толпы.
Текст и фото: Алексей Бондарев