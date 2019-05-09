Жуткий тост Сталина Сегодня, 10:15 250

После победы Сталин собирался начать новые войны, но не впервые, а «снова». Надо отдать должное. Свое слово Сталин сдержал

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В апреле 1945-го на даче у Сталина прошел очередной званый ужин партийной верхушки, куда была приглашена югославская делегация, в частности, руководители югославской компартии Иосиф Броз Тито, Милован Джилас. Последний, вспоминает тост, произнесенный советским лидером: «Война скоро кончится, через пятнадцать-двадцать лет мы оправимся, а затем — снова».

Два самых важных слова в этом кротком сталинском спиче: «затем» и «снова». То есть затем, после победы Сталин собирался начать новые войны, но не в первые, а «снова».

Надо отдать должное. Свое слово Сталин сдержал. И гораздо раньше, чем через 15-20 лет. После войны.

Совсем скоро после того памятного для югославов вечера на даче Сталину, на эту самую дачу привезли карту СССР. Сталин приколол ее на стену и провел перед ней короткий геополитический ликбез. Его некоторые детали описывает российский историк Леонид Млечин в своей книге «Министры иностранных дел. Внешняя политика России: от Ленина и Троцкого – до Путина и Медведева».

Вот это и есть эхо войны

«Посмотрим, что у нас получилось, – говорит Сталин, глядя на карту СССР. – На севере у нас все в порядке, нормально. Финляндия перед нами очень провинилась, и мы отодвинули границу от Ленинграда. Прибалтика — это исконно русские земли! — снова наша, белорусы у нас теперь все вместе живут, украинцы — вместе, молдаване — вместе. На Западе нормально. — Он перешел к восточным границам. — Что у нас здесь? Курильские острова наши теперь, Сахалин полностью наш, смотрите, как хорошо. И Порт-Артур наш, и Дальний наш, и КВЖД наша (Китайско-Восточная железная дорога). Китай, Монголия — все в порядке. Вот здесь мне наша граница не нравится», — Сталин ткнул пальцем южнее Кавказа.

И вот почему.

Собиратель чужих земель еще в марте 1945-го потребовал от главы советского МИДа Вячеслава Молотова расторгнуть договор о дружбе и нейтралитете с Турцией. Что и было сделано 19 марта. После чего Сталин потребовал от Турции передать Советскому Союзу земли, от которых он отказался по договору о дружбе и братстве 1921 года и предоставить советским вооруженным силам контроль над проливами Босфор и Дарданеллы. Это коридор для Черноморского флота в Средиземное море.

Шкура убитого медведя делится так же тяжко, как и не убитого. В международных требованиях Сталина добавились нотки военных угроз.

«Хорошо бы иметь в Черном море два тяжелых крейсера с двенадцатидюймовыми пушками. Тогда турки дрожали бы еще больше, чем сейчас», – скажет в январе 1947-го Сталин на совещании по военному судостроению.

Турция, ясное дело сопротивлялась, и Сталин через военную дипломатию все сильнее давил на Анкару. Чтобы сохранить свою независимость и не превратиться в Турецкую советскую социалистическую республику, турки в 1952 году вступили в НАТО. А через год, и сразу же после смерти Сталина, все требования Советского Союза к туркам по Дарданеллам и Босфору были сняты. Вежливое слово и военные базы американских ракет с ядерными боеголовками оказались убедительнее просто вежливого слова.

Параллельно с этим у Москвы обострились и отношения с Ираном, на территорию которого были введены советские войска. Сталин потребовал отдать СССР концессию на добычу нефти на севере Ирана. Меджлис Ирана воспротивился. В это же время в Азербайджане силами советской госбезопасности велись работы по отрыву юга края от Ирана и присоединению ее к советскому Азербайджану.

Президент США Гарри Трумэн написал своему госсекретарю: «Если Россия не натолкнется на железный кулак и жесткий язык, разразится новая война. Я устал нянчиться с русскими». Жесткая линия США заставила Сталина вывести войска из Ирана. Но не отвернула от намеченной стратегии.

На встрече с американцами Молотов потребовал передать Советскому Союзу право опеки над нынешней Ливией.

Госсекретарь Джейм Бирнс пояснил Молотову, что англичане хотят оставить итальянские колонии за собой, французы предлагают передать их Италии, а Советский Союз требует их для себя. При этих обстоятельствах самым лучшим решением будет – не передавать этих колоний никому.

«Если вы не хотите уступить нам одну из итальянских колоний, мы удовлетворились бы Бельгийским Конго», – серьезно пошутил Молотов.

В целом, цели советских вождей не сильно отличались от их западных визави. Государственные границы послевоенного мира менялись на глазах. Произошел раздел Германии, Кореи, Палестины и пр.

Разница лишь в том, что США экспортировали своим сателлитам демократию, институты, что ее поддерживают, и как следствие, экономическое процветание (Япония, Западная Германия, Южная Корея, со временем Израиль и пр.). Советский Союз насаждал тиранию и ее продукт – бедность (везде). В 1953-м ГДР, 1956-й – Венгрия, 1968-й – Чехословакия, 1981-й – Польша, 1989-й - Прибалтика, в 1990-м все, поднимали восстания и оказывали сопротивление поработившему их режиму. И всякий раз ценой, когда малой, когда очень большой крови. XXI век мало что изменил.

Вот это и есть эхо войны. Наши деды, что костьми вросли в землю не ведали, что были просто орудием в руках тиранов, что хотят мир. Причем весь. До сих пор.

Худой мир, все же лучше добротной войны. Почему эту истину нужно доказывать все снова и все тем же?

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